Microsoft Intune 是一個基於 cloud 的端點管理解決方案，幫助使用者存取所需資源，同時簡化應用程式和裝置管理。這讓它成為企業的熱門工具，尤其是在企業接受遠端和混合工作的時候。不過，Intune 確實有一個顯著的問題：其補丁流程。
Intune 的修補週期可能需要數小時才能套用，通常需要八小時或更長時間，而且其第三方修補程式的涵蓋範圍充其量也很有限。雖然組織必須保持其端點完整地打補丁並保持最新，但這些冗長的補丁週期也會顯著影響生產力。
所以，組織該如何減少 Intune 修補週期的延遲呢？一個選擇是使用即時修補自動化解決方案，如 Splashtop AEM，來補足速度、可見性和第三方覆蓋範圍的空缺。
為什麼 Intune 補丁延遲很重要
修補和修補管理是網路安全的重要方面。軟體修補通常包含安全更新來解決新的和已知的漏洞，因此如果不安裝它們，可能會使設備和應用程式暴露在網路攻擊之下。因此，許多行業和政府法規要求及時進行修補，否則公司將無法滿足其 IT 合規要求。
延遲修補程式可能會增加已知漏洞的風險，導致合規性審計失敗、攻擊面積更大，當然，也提高了遭遇災難性網路攻擊的風險。同時，如果沒有妥善的修補程式管理，即使修補程式未完全安裝於各端點中，仍可能被標記為「已部署」，從而產生虛假的安全感。
同時，公司希望保持忙�碌和高效，而修補可能需要大量時間，特別是當需要更新多個端點時。因此，員工通常會推遲冗長的修補流程以專注於工作，這使得他們的裝置處於風險之中。
Intune 慢速修補的根本原因
鑒於及時修補的重要性，人們不禁要想：是什麼讓 Intune 修補這麼慢呢？多個因素可能導致修補速度緩慢，包括：
不頻繁的簽入：要使用 Intune 為裝置打補丁，不僅需要裝置是線上狀態，還需要已簽入。這可能導致更新速度更慢，因為這個過程較少自動或頻繁。
控制有限：Intune 使用排程的修補週期，未針對事件驅動或急需的修補部署進行最佳化，這可能在零日或高風險情境中造成延遲。如果一個新的，緊急需要的修補在排程更新之間推出，Intune 不會在其下一次排程更新之前處理它。這在修補發布和安裝之間造成了一個顯著的差距，這構成了安全風險。
第三方差距：Intune 主要專注於 Microsoft 產品。第三方修補有限，通常需要額外的工具、腳本或手動處理，這可能會導致常用應用程式未修補
低延遲網路：如果遠端端點需要修補，低頻寬連接可能會顯著減慢速度。這對依賴 VPN 的使用者或在連接有限的地區可能造成問題，因為這會延誤他們獲取必要修補的速度。
當與即時補丁管理解決方案相比時，速度和效率的差異變得明顯：
Microsoft Intune
實時修補
補丁部署速度
由於依賴於排程掃描和簽入，修補程式可能需要數小時或數天才能部署到各個端點。
檢測並部署補丁，當補丁一旦可用時立即執行，無需等待排程的檢查。
裝置可用性
Devices must be 線上 and connected to Intune; 離線 endpoints can miss patch windows.
當裝置上線時，立即部署補丁。
能見度
報告可能落後於實際補丁狀態，因此確認合規性可能需要時間。
提供對修補狀態、符合性和漏洞的即時可視性。
第三方��應用程式支援
主要支援 Microsoft 產品；第三方修補需要額外的工具或腳本。
原生支援作業系統和第三方應用程式的修補。
安全風險窗口
修補程式釋出和部署之間的長時間暴露會增加漏洞風險。
將補丁部署時間縮短至幾分鐘，以減少曝光風險。
Splashtop AEM 如何加速修補管理
如果您使用 Microsoft Intune 但希望更快速、自動化的修補管理，您可以在 Intune 的基礎上使用端點管理軟體。Splashtop AEM（自主端點管理）是 Microsoft Intune 的出色補充，因為它提供對 遠端裝置 和分散端點的即時修補管理。
Splashtop AEM 的即時修補會立即偵測到可用更新，並自動部署到各終端點，降低補丁發布與安裝之間的時間。這樣可以把補丁儘快更新，而不是等到排程的更新。
Splashtop AEM 適用於多個平台和作業系統，提供 Windows、macOS 和許多第三方應用程式的即時補丁。像 Android 和 ChromeOS 等額外平台也支援詳細目錄和管理用例。所有這些平台的更新可從單一、統一的儀錶板上看到，讓您輕鬆追蹤補丁進度。
組織亦可根據其法規和業務需求在 Splashtop AEM 上設置自己的補丁原則。這能讓他們根據 CVE 風險等級或事件自動觸發更新，或者設定補丁應如何被優先考量和安裝的原則。
與 Intune 搭配使用時，Splashtop AEM 提供更強大的修補控制、快速修補部署和更深入的報告，為組織提供強大的修補管理能力。
如何結合 Intune 和 Splashtop AEM 增強補丁管理
話說回來，怎麼結合 Intune 和 Splashtop 呢？過程很簡單，組織可以快速架設 Splashtop AEM，將其整合到 Intune，並開啟強大的新修補和終端點管理功能：
部署 Splashtop AEM：Splashtop AEM 可以與現有的 Intune 管理裝置一起添加，沒有衝突或解除安裝需求。
建立原則：您可以在 Splashtop AEM 中按嚴重性、應用程式類型和合規性要求等類別設定自訂的自動補丁原則。
設置即時觸發條件： Splashtop AEM 可以設置為立即部署緊急或零日修補程式。
監控：您可以通過 Splashtop AEM 的儀錶板追蹤補丁狀態和漏洞洞察。
報告：當需要向內部或外部審計員報告合規性結果時，Splashtop AEM 的報告能提供詳細資訊，以證明安全和 IT 合規性。
使用 Splashtop AEM 進行修補管理的安全性和合規性好處
當然，Splashtop AEM 不僅僅是幫助更快安裝修補程式（儘管這是一個很大的優勢）。Splashtop AEM 的修補管理透過保持端點的更新來確保更好的安全性和 IT 合規性，同時減輕 IT 團隊的負擔。
首先，Splashtop AEM 的自動化修補管理有助於加快修補流程。Splashtop AEM 可以自動檢測新修補程式、為所有端點排程更新、在測試環節中推出更新，然後部署到每一個端點，減少平均修復時間 (MTTR)。這有助於保持裝置的安全和最新狀態，支持符合 SOC 2、ISO 27001、PCI 和 HIPAA 等框架的工作，因為降低了已知漏洞的暴露風險。
同時，Splashtop AEM 減少了手動干預的需求。當 Splashtop AEM 自動化管理補丁時，IT 人員可以減少手動更新每個終端點所花的時間，進而更專注於更複雜或緊迫的問題上。自動化還通過排除錯過或忘記更新終端點的風險來減少人工錯誤。
至於修補和風險的優先排序，Splashtop AEM 使用 CVE（常見漏洞和暴露）數據來識別和優先處理威脅。Splashtop AEM 提供即時的 CVE 觀察和漏洞可視性，幫助團隊快速優先處理和解決風險。
Splashtop AEM 如何運作
Splashtop AEM 設計用來簡化 IT 操作、自動化任務，並從單一位置保持端點安全和符合法規。有了它，IT 管理員和代理可以無縫管理分散的端點，無論裝置或作業系統如何，能有效支持遠端和混合工作環境，隨時隨地工作。
Splashtop AEM 包含：
即時可見性：從單一儀錶板立即查看補丁和 CVE 資料。
即時自動部署：立即下載、測試和推出更新。
統一報告：從使用者友好的儀錶板獲得所有修補狀態、作業系統版本和第三方軟體的全域視圖。
自動化庫：使用預設的 Windows、macOS 和重要第三方應用程式政策，或者自訂自己的政策。
IT 團隊何時應新增 Splashtop AEM
這引發了一個重要問題：什麼跡象表明企業應使用 Splashtop AEM 並行 Intune？請問自己以下問題：
您的團隊是否在 Intune 修補部署中遇到延遲或失敗？
您的組織是否使用多個作業系統（包括 BYOD 政策），而不僅僅是 Windows？
您的 IT 團隊是否需要支持多個需要快速修補驗證的終端或站點，或者您是否是具有多個客戶需要相同需求的 MSP？
您是否正在尋求零信任準備或持續的 IT 合規性？
如果您對任何一個問題的回答是「是」，那麼就該開始使用 Splashtop AEM 了。使用它，您可以增強您的安全性，加速修補部署，並確保您的端點無論是作業系統還是裝置都保持最新。
當然，Splashtop AEM 本身就是一個強大、穩健且易於使用的終端點管理解決方案，因此即使您不使用 Intune，也可能是您的業務保持終端點安全所需的工具。
使用實時自動化修復 Intune 修補延遲
如果 Intune 的修補對您來說太慢，有解決方案。Splashtop AEM 透過在各終端點間自動化修補，無縫地與 Intune 並肩工作，而不是取代它。因此，您可以滿足合規要求，保持強大的安全性，降低風險，並快速部署更新。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供所需的工具和技術來監控端點、主動解決問題並減輕工作負擔。這包括：
對 OS、第三方和自訂應用程式進行自動更新。
AI 驅動的 CVE 基於漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可在整個網路中強制執行。
硬體和軟體在所有端點的詳細目錄管理。
警報與修復功能可自動解決問題，防止它們演變成問題。
背景動作進行存取像是工作管理員和裝置管理員等工具，而不會打擾使用者。
準備好親自體驗 Splashtop AEM 嗎？立即開始免費試用：