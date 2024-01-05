遠程工作的增長正在為許多不同的工作場所和行業帶來了新的挑戰。 有些人需要某些設備，這使遠程工作比一般知識工作更具挑戰性。 平面設計師是一群需要更專業的設備來完成工作的人。好消息？ 遠端存取軟體為圖形設計師提供了遠端工作的能力，即使使用資源密集硬體和平板電腦等專用配件也是如此。
平面設計可以遠程完成嗎？
是的，借助遠端存取軟體，圖形設計師可以遠端工作，而不會影響品質或效率。Splashtop 等遠端存取工具具有USB 裝置重新引導和多顯示器支援等特定功能，讓圖形設計師可以輕鬆進行遠端工作。
遠程工作對平面設計師的好處
在 COVID-19 大流行期間的強制隔離期後，雇主和員工開始看到遠程工作的好處，包括平面設計師在內。 以下是圖形設計師可能想要使用遠端存取軟體的幾個原因：
隨時隨地工作：遠程工作為任何類型的辦公室工作人員提供更多的時間表的靈活性。 遠端存取軟體為圖形設計師提供了同樣程度的靈活性。
存取任何裝置：遠端存取軟體允許設計人員在使用遠端存取時從任何其他裝置（包括筆記型電腦、平板電腦或行動裝置）進行工�作 - 無論您使用什麼遠端裝置就足夠了。這使得設計人員能夠完成工作，無論他們手邊有什麼裝置。
保持安全的工作習慣：遠端存取軟體有助於在專用裝置上繼續進行工作，無需在不同裝置之間來回傳輸檔案。
圖形設計師需要遠端存取軟體的功能
在選擇正確的遠端存取軟體時，設計人員需要注意一些特定功能。以下是設計人員在選擇合適的軟體之前應考慮的一些功能。
準確的色彩反應
平面設計師需要靈敏且準確的顯示方式來進行工作。 任何錯誤的顏色翻譯都會對其最終產品造成損害，這就是為什麼顏色準確性如此重要的原因。 Splashtop 提供4:4:4 色彩模式，可實現準確的色彩渲染，以確保顯示與最終產品相符。
USB裝置重新導向
一些平面設計師使用專門的硬件，例如人體工學的鼠標或專業繪圖平板。 在尋找遠端存取軟體時，重要的是要考慮這些輔助工具如何互動。
對於考慮特定遠端存取軟體的圖形設計師來說，USB裝置重新導向是一個重要功能，因為它允許最終用戶在本地裝置上使用USB設備來控制遠端計算機，就像他們親自操作一樣。
高效能軟體的最小延遲
Adobe Photoshop 等業界標準圖形設計軟體需要資源密集硬體，這會使遠端工作更具挑戰性。然而，借助 Splashtop 等遠端存取軟體，圖形設計師可以使用功能較弱的硬體來存取其遠端桌面，並且仍然以最小的延遲實現相同的結果。
沃康支援
Wacom 是數位平板電腦和其他數位藝術工具的行業標準。 對此類型的硬件的支持是為圖形設計師提供成功所需的工具而不可或缺的一部分。該團隊和Splashtop 與 Wacom 密切合作開發了 Wacom Bridge ，該軟體專注於為遠端環境中使用 Wacom 產品的個人創造無縫體驗。
使用 Splashtop 遠端設計圖形
Splashtop 遠端存取軟體具有圖形設計師在遠端工作時取得成功所需的所有主要功能。功能如：
4:4:4 色彩模式
USB裝置重新導向
高效能軟體的最小延遲
沃康橋接支援
除了列出的所有功能之外，Splashtop 也是安全遠端存取的值得信賴的合作夥伴。Splashtop 提供先進的安全功能來確保雙重驗證和多層密碼安全等保護。
此外，Splashtop 符合主要安全標準，例如 SOC 2 和 FERPA 合規性。
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