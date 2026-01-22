遠端存取 是一個有效且 安全遠端工作 的重要工具。這項技術讓員工能夠隨時存取自己的工作設備、專案、軟體和專業工具，方便他們在任何地方保持生產力。
然而，對於某些遠端存取解決方案，設置和上手過程可能緩慢且複雜。現代企業需要快速地讓員工加入，特別是在遠端和混合環境中，如果沒有快速的遠端存取設置，可能需要好幾天才能讓員工連接。一些常見的替代方案，例如使用“影子 IT”裝置，看似更快，但可能會造成重大的安全漏洞。
好消息是，IT 團隊可以在不到 10 分鐘內部署安全遠端存取。有了合適的方案，例如 Splashtop，就可以在不妥協安全的情況下，輕鬆快速地為員工設置遠端存取。考慮到這一點，我們來探討部署遠端存取的挑戰以及如何克服它們。
遠端存取部署的常見障礙
在我們能夠快速部署遠端存取之前，我們必須首先了解可能拖慢速度的障礙。在部署過程中，有幾個常見的障礙可能會造成延遲、減速或其他阻礙，讓公司和員工浪費寶貴的時間。
首先，有一些手動任務需要考慮。當 IT 團隊必須手動設置帳戶、配置權限等時，過程可能會明顯延緩。同時，這些步驟不能草率進行；否則，IT 人員可能會錯過一些重要的東西。
同樣地，當使用者需要設定他們的帳戶時，如果過程複雜且令人困惑，這也會減慢過程的速��度。設定和上手應該快速、簡單且有效率，而遠端存取軟體應該是用戶友好的。減少複雜性有助於確保更快速的部署。
當公司依賴VPN（虛擬私人網路）進行存取時，VPN 設定可能也會變得緩慢。即使如此，它們仍然高度依賴於網路速度和連接品質，這可能會導致進一步的緩慢。
在混合辦公和遠程工作的環境中，特別是對於有自攜設備 (BYOD) 政策的公司，裝置兼容性可能是一個重大問題。如果公司的遠端存取軟體不相容於員工的裝置或不支援多種作業系統，找到替代方法或其他連接方式將需要花費時間和精力。
最後，安全性始終是最重要的，但安全性審查可能會耗時。IT 團隊需要確保遠端存取軟體符合他們的安全要求，並且每個裝置都得到充分的保護，這雖然必要，但過程漫長。
10分鐘遠端存取設置實際需要什麼
所以，面對這些障礙，我們該如何克服呢？遠端存取可以快速建立，但有一些必要的要求以確保快速設置和存取：
無需網路重新配置：快速的遠端存取設定不應要求 IT 團隊重新配置其網路。該解決方案應該能夠輕鬆連接到公司的現有網路和裝置，實現快速設置和部署。
簡單的代理程式安裝：在多個終端上安裝繁重或複雜的代理程式可能會拖慢部署速度，但輕量級的遠端存取代理程式可以在幾分鐘內安裝，幫助加速設置而不增加操作負擔。
集中式使用者管理：使用者管理不應該是一個複雜的過程。具備集中化使用者管理的解決方案讓 IT 團隊能輕鬆管理多個帳戶，以加速設定、配置和支援。
強效驗證：使用強�大的驗證工具，例如多重驗證 (MFA)，可在不影響速度的情況下確保安全性。這些工具有助於確保即使帳戶或密碼遭到入侵，也只有授權使用者才能存取。
清晰、可重複的步驟：用戶設定應該每次都很簡單，步驟要對每個用戶保持一致。這種簡單性帶來了效率和速度，確保每位使用者都能快速加入。
Splashtop 如何啟用快速、安全的遠端存取
當然，您使用的軟體是快速、安全遠端存取最關鍵的因素之一。為此，Splashtop 的遠端存取模式是首選，因為 Splashtop 是為速度、安全性和存取性而設計的，讓員工可以從任何地方和任何裝置存取他們的工作設備。
Splashtop 使用裝置層級存取而非網路層級的 VPN 存取，因此不需要複雜的 VPN 組態或網路依賴。同時，它支持臨機存取和主動存取，僅需在目標設備上安裝輕量代理即可實現主動遠端存取。
此外，Splashtop 提供跨平台支援，使員工能在各種裝置和作業系統上工作，包括 Windows、MacOS、iOS、Android、Linux 等。無論他們使用哪些裝置，都可以透過與身份供應商（例如 Azure、Okta 和 Google）的單一登入 (SSO) 整合快速連接。
Splashtop 也注重安全性，包含多重驗證和行業標準加密等功能，以保護每個遠端連線。使用者存取是透過角色為基礎的存取控制 (RBAC) 和零信任安全性進行管理，確保使用者只能存取他們被授權使用的工具和網路。
逐步指南：在 10 分鐘內完成遠端存取設置
如果你想使用 Splashtop 設定安全遠端存取，你可以在十分鐘內完成。只需按照以下步驟操作，您��就可以隨時隨地從任何裝置開始工作：
建立一個 Splashtop 帳號並選擇遠端存取方案。
在員工的工作電腦上安裝 Splashtop Streamer 並透過電子郵件邀請他們。
指派存取權限和裝置群組。
啟用 SSO 和多重驗證。
讓使用者登入並連接到他們的裝置。
這些步驟中的每一個對於單獨的使用者來說通常只需幾分鐘，允許IT團隊根據他們的環境和身份設定快速設置和上線員工。
遠端存取安全性最佳實踐
當然，如果 遠端存取軟體 不安全，那麼快速設置也毫無意義。Splashtop 是以安全為考量設計的，並提供多個進階安全控制，但組織仍應遵循遠端存取安全的最佳實務。
網路安全最佳實踐包括：
強制執行多重身份驗證: MFA 是一種安全可靠的方式，當使用者登入時驗證他們。即使使用者的密碼和認證被盜，用第二個因素來驗證他們的身份有助於將攻擊者拒之門外並驗證使用者的身份。
限制存取特定裝置：限制存取有助於確保使用者僅與已批准的安全裝置連接，並防止攻擊者使用被盜取的認證進行入侵。
使用基於角色的權限：基於角色的存取控制和零信任安全性根據使用者的角色和需求限制訪問已批准的工具和網路區域，頻繁的使用者驗證有助於確保即使帳戶被入侵，損害也能得到控制。
啟用連線記錄檔和警報：如果有被入侵的帳戶嘗試登入，您會想知道。連線記錄檔和警示會通知管理員當遠端使用者連接�時，他們的活動會被記錄，允許他們識別可疑行為。
自動更新權限: 當員工離職或換工作角色時，移除存取權限是很重要的。安全遠端存取工具可以自動更新權限以反映角色變更，減少內部攻擊的風險。
將遠端存取擴展到前十分鐘以外
雖然 10 分鐘的設定有助於提高效率，但是如果以後需要增加更多使用者怎麼辦？使用像 Splashtop 這樣可擴展且靈活的遠端存取解決方案，在初始設定後新增新使用者也變得快速且簡單。
當您需要添加多個使用者和裝置時，您可以發送批次邀請，使新使用者能夠設置他們的個人資料並連接。結合標準化的入職流程，使人力資源和IT團隊能夠輕鬆添加新用戶和帳戶，加快擴展速度並提高效率。
一旦用戶被添加，IT 團隊可以從集中位置管理存取，輕鬆調整權限和用戶。管理員還可以從管理儀錶板上監控使用情況和IT 合規，以維持安全性，無論您的組織擴展多大。
雖然初始設定專注於快速連接第一位員工，但隨著添加更多使用者，相同的配置可以重複使用。IT 團隊可以標準化存取權限、裝置群組及安全性設定，因此其他員工可以在不必每次重建設定的情況下加入，讓部署速度隨著組織成長而保持快速。
設置遠端存取時應避免的錯誤
雖然使用正確技術設定遠端存取可以快速且簡單，但仍存在可能危及安全的風險。這些錯誤可能導致帳戶或裝置不安全、錯過警告信號，以及在發生資料洩露時造成更大損害，因此組織應該注意並避免這些問題。
常見的遠端存取錯誤包括：
授予網路全域存取：雖然預設授予每位員工網路全域存取似乎很簡單，但這麼做會帶來重大的安全風險。如果單一裝置遭到入侵，可能會使整個網路面臨風險。相反地，授予裝置特定的存取權限，讓使用者只能透過獲准的裝置存取他們被授權存取的網路部分，這樣可以提高安全性並降低潛在的損害。
跳過 MFA：如果速度是首要任務，那麼花時間使用多個驗證應用程式肯定是個壞處，對吧？只有一個問題：跳過 MFA 會導致顯著的安全風險，因為這讓攻擊者更容易入侵帳戶和裝置。如果沒有雙重驗證，單個被竊取的密碼就可能危及整個帳戶。
忘記稽核或記錄連線：連線記錄檔和稽核對於識別可疑行為和受損帳戶至關重要。如果你沒能記錄連線，你將留下一個大的盲點，讓攻擊者能夠在不被察覺的情況下行動。
使用無法擴展的工具：您需要一個可以隨著公司成長的解決方案。如果您的工具不能在最初的部署之外擴展，那麼隨著公司成長，您將難以增加新的使用者和裝置。這也可能在您嘗試迎合新用戶而不擴充規模時，創造新的漏洞。
快速設定不妥協於安全
當你想要快速建立遠端存取而不妥協安全性時，可以使用正確的工具和方法來達成。Splashtop 讓 IT 團隊和員工只需幾分鐘就能輕鬆設置安全遠端存取，讓遠端和混合辦公員工無論身在何處都能存取他們的工作電腦、專案、程式和軟體。
不需要為了安全而犧牲速度，反之亦然。使用 Splashtop 時，您可以新增使用者和裝置、設定權限和安全原則，並確保只有授權使用者可以連接，而不需要花費數天甚至數小時來新增新使用者。
準備好看看��速度快、使用簡單，而且安全遠端存取有多方便嗎？立即免費試用 Splashtop 進行遠端存取，讓您的團隊在幾分鐘內連接：