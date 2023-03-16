適用於學校服務台的最佳遠端支援軟體

學生和教師經常需要使用學校電腦和個人裝置來完成的大部分工作或作業。相較於以往，遠端學習是多數大學生和中小學生的現在進行式。

學生和教師依靠他們的電腦、筆記型電腦、平板電腦和其他行動裝置來完成工作。尤其是在當下盛行的遠端學習環境中。

如果學生的設備遇到問題，他們完成課程作業的能力就會大大降低。 同樣，如果他們的設備無法正常工作，教師和教授將很難完成工作。

因此，至關重要的是，學校，地區和學院的IT支持團隊必須能夠快速排除故障並解決這些問題。 IT團隊需要能夠為學校電腦以及學生和教職員工的個人設備提供快速支持。

這不是一件容易的事。 許多教育機構的技術支持團隊每天都會收到大量支援票證。 此外，預算緊張和人員配備最少可能使其難以跟上。

考慮到這些挑戰，IT 團隊配備正確的工具，使他們能夠為學生和教職員工提供快速支援，這一點至關重要。

Splashtop SOS - Manual Update

Splashtop SOS是用於教育IT的最佳按需遠端支援工具。 Splashtop SOS使技術支持人員可以在需要幫助以提供支持時立即訪問任何設備。

以下是為什麼 Splashtop SOS 是學校 IT 的最佳解決方案：

遠端提供支援 Splashtop 可協助 IT 專業人員在遠端使用者需要支援時立即為其提供服務。十分便於 IT 團隊管理分散在各處的裝置。無需本人親自到場，只需啟動遠端連接即可。

遠端支援任何電腦，平板電腦或移動裝置 服務台專業人員可藉由 SOS 遠端存取任何 Windows、Mac、iOS、Android 甚至 Chromebook 裝置（ iOS 和Chromebook 僅供遠端檢視）。無論遠端使用者用哪一種裝置，他們都可以獲得所需的幫助。

支援無限量裝置 除了學校電腦外，IT 團隊還可以支援學生和教師的個人裝置。這對遠端學習非常有益，因為這段期間學生和教師正在使用其個人裝置保持連接，遠端 IT 支援服務格外重要。

頂級工具和功能 Splashtop SOS 不僅是遠端存取，還有其他好用的功能包括連線錄製、遠端重新啟動和重新連接、檔案傳輸、聊天等，這些功能有助於支援技術人員輕鬆完成任務。

與PSA/票務系統的集成 Splashtop SOS 與最流行的票務系統集成在一起，包括 服務諾， Zen desk，新鮮服務， 服務台服務台 和 吉拉。



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