遠程存儲如何平衡高等教育的競爭環境

不可否認,教育正處於變革性轉變的中間,大流行時代的挑戰激增進步,數字化轉型帶來了更多機會。

在高等教育中,混合教學和學習方法已成為學生,教職員和員工不可協商的資產。 如今,教育機構比以往任何時候都更加呼籲專注於學生的全方位發展,採用更靈活的學習模式來提高他們的表現,並實施技術解決方案以滿足他們的需求。

Splashtop 在本學年開始時進行的研究表明, 超過 80% 的高等教育學生認為,通過為所有班級提供遠程選項,他們的表現會顯著提高。此外,接近 40% 的受訪者表示,如果他們目前的機構不能提供靈活的學習選擇,他們會考慮改用另一個機構。

隨著學生、教師和行政人員追求更有效率的生活與學校平衡,越來越多的機構已經準備好繼續提供混合式學習體驗。 儘管對 IT 構成了新的挑戰,但這需要加速數字化轉型可以幫助機構有效解決多年來一直處於辯論中心的問題。

如果不可否認的是,教育不再具有一體適合所有人的方法,那麼用於迎合學生的技術也必須適合所有人。 遠程存儲工具可以以學生以前從未體驗過的方式使教育民主化,確保每個人在任何地點、任何設備上都能獲得相同水平的可訪問性和有效性。

遠程存儲技術可以幫助高等教育機構消除數字和物理障礙,增強學生的體驗,並提供公平的教育方式。

解決數位落差,以更公平地存取資源

學生背景和經濟狀況之間存在差異,它們對效率的影響在高等教育中更為明顯。並非所有學生都可以訪問個人配置、可靠的互聯網連接或具有資源密集型軟件的高端工作站來完成項目。

Splashtop 調查 和最新的 EDUCAUSE QuickPoll 都顯示,大多數學生使用筆記本電腦作為他們的主要設備,使用智能手機作為他們的次要設備。財務差異,加上使用複雜且昂貴的軟件進行學習的要求,意味著越來越多的學生難以展示與更富裕的同齡人相同的學術成就。正如 EDUAAION 最近的研究所揭示的那樣,這些技術障礙對課程作業產生了明顯的影響,從而增加了數字鴻溝並擴大了學生的壓力。

這些障礙的影響在需要可靠訪問輔助技術的殘疾學生中更為明顯,無論他們使用的設備如何。對於有學習和身體障礙的學生來說,課堂環境可能會充滿挑戰和壓力。 允許學生遠程連接到校園資源可能是一個巨大的好處,它提供了更大的靈活性,可以按照自己的進度理解材料並提高他們的效率。

轉移到遠端教育還為管理員提供了更多權力和靈活性,以適應和量身定制課程。 遠程存儲技術確保學生能夠完成實驗室工作並平等地訪問課程,儘管存在任何身體或社會障礙。

支持自攜裝置時代的任何人

為每個人提供公平獲取資源、實驗室和課程的機會只是提供滿足學生期望並提高他們效率的體驗的第一步。隨著越來越多的學生,教職員和員工使用自己的設備訪問學術資源和服務,提供個人支持對於提高學習體驗也同樣重要。

Splashtop 調查發現,學生平均使用 2 種設備,包括筆記本電腦、智能手機、台式機、平板電腦和 Chromebook。教育領導者需要了解和應對數字化轉型帶來的 IT 和安全挑戰,並使用有助於簡化故障排除流程的遠程支持工具和軟件。

來自 EDUMAUSE 的數據顯示,超過 60% 的學生由於技術問題,對課程作業至少有一種有形影響。 在同一主題上,Splashtop 學生調查強調了 將近 91% 的高等教育學生在遇到學習軟件和資源方面的技術問題時希望獲得按需支持。

遠程支持技術使 IT 團隊能夠在任何需要幫助的時刻為任何人提供及時和按需的幫助,無論學生身在何處或他們使用的設備如何。高性能和安全的遠端支持技術使 IT 部門可以從單個 Web 控制台從任何位置(包括手機)連接到任何設備,並提供臨時有人值守和無人值守的支持。

在過去的一年中,集中管理 IT,以及整合和簡化教育機構使用的工具組已成為至關重要的。 數十年來 IT 投資不足、數位轉型的加速,以及機構變得極度容易受到威脅的影響,教育機構需要採用簡化 IT 工作流程並支援安全性和合規性要求的解決方案。 先進的遠程存儲和支持解決方案可以平衡學生和導師提供和體驗教育的方式,並為 IT 提供先進的安全性和集中控制。

新的靈活學習模式的開始永遠改變了教育的格局。 今天,遠程存儲技術徹底改變了學生使用學術材料的方式,彌合了數字鴻溝,並以前所未有的方式賦予機構、學生和教師權力。身為科技領導者,我們必須繼續建置和改善工具和流程,以支援教育工作者和 IT 人員,在大專院校提供安全且公平的混合式學習體驗。

