使用Splashtop解鎖安全且經濟實惠的終端訪問

在加入 Splashtop 之前，Mark 在 8x8, Inc. 的通訊即服務業工作了 12 年，在那裡他發展並擴大了銷售團隊。 他在 8x8 的成長期加入，當時他們的年收入為 8000 萬美元，負責建立高水準的銷售團隊。 2023年，8x8的年收入突破7.44億美元。 他的領導經驗是管理交易客戶執行和客戶管理團隊。 他了解到，高績效的銷售團隊會對自己負責，並共同努力實現團隊目標。 馬克獲得了舊金山州立大學工商管理學士學位。 工作之餘，馬克大部分的時間都是和家人在一起。 他是一位狂熱的體育迷，支持 49 人隊、勇��士隊、巨人隊、鯊魚隊和梭子魚隊。 在空閒時間，馬克喜歡拳擊、運動、學習綜合格鬥，偶爾也喝點波本威士忌。