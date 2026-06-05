Splashtop新功能– 2018年8月，包括多對多螢幕

以下是 2018 年 8 月 20 日這一周在 3.2.6.0 版本中引入的一些新功能和產品。
這些功能大多數都需要更新到最新的 3.2.6.0 Splashtop 應用程式和 Streamer。在未來幾週內將透過自動更新、檢查更新或更新通知來推出 Splashtop 應用程式和 Streamer 更新版。您也可以從 https://www.splashtop.com/downloads 下載。
請注意，不同產品的功能有所不同。在許多情況下，您可以透過升級按鈕或 my.splashtop.com 控制台的訂閱頁面升級到最新版本、更高版本，或購買額外訂閱。如需協助，請聯絡銷售部門，電郵至 sales@splashtop.com 或撥打 +1.408.886.7177（太平洋時間上午 7:30 至下午 5 點，週一至週五）。
多對多螢幕
最令人興奮的新功能之一（在某些產品/版本中可用*）是能夠通過將遠端監視器的內容顯示在多個本地監視器上來遠端查看和控制具有多個監視器的計算機。 這使用戶能夠遠端使用多顯示器系統，就像他們坐在多顯示器系統前一樣。
Splashtop 的 Mac 多對多顯示器優勢： 其他遠端存取解決方案要麼不支援 Mac 之間的此類功能，要麼需要為每個顯示器打開單獨的遠端訪問工作階段。 Splashtop 提供了一個卓越的解決方案，可提供從 Mac 到 Mac、Windows 到 Windows 以及 Mac 和 Windows 之間的高性能遠端存取。
瀏覽部落格文章 (附影片)或支援文章進一步了解相關資訊。
*此功能適用於：Remote Access Pro、終端支援。
*其他產品不提供此功能，包括：舊版 Remote Access（2018 年 8 月 21 日之前訂閱）、Remote Access Solo、 Splashtop Business for 終端支援、終端支援 MSP、終端支援 Basic。請參閱上述有關如何升級到包含此功能的版本的信息，或如果您有任何疑問，請與我們聯繫。
在電腦列表上顯示裝置名稱
請在電腦列表上查看原始裝置名稱（主機名）。
在Splashtop業務應用中,在「視圖」上打開此功能|顯示裝置名稱。
Web 主控台還會顯示原始設備名稱。
使用Splashtop Business應用程式的大多數Splashtop訂閱均提供此功能。
顯示緊湊視圖以更密集的格式列出電腦
新的Compact View可讓您一次在螢幕上看到更多電腦。
在「檢視」下存取此功能|在Splashtop部應用中顯示緊湊視圖。
使用Splashtop Business應用程式的大多數Splashtop訂閱均提供此功能。
在遠端電腦桌面上顯示純色背景
在遠端存取連線期間，此功能會塗黑遠端電腦上的桌面背景（而不是顯示桌面背景/牆紙）。這可以幫助透�過較慢的網路連接提高遠端連線中的效能。
在「檔|」下訪問 此功能選項 |在遠端電腦桌面上顯示純色背景
下面是遠端訪問會話中純色桌面背景的外觀。
新的鍵盤快捷鍵
這些快捷方式在提供相關功能的產品版本中可用。
在遠端存取連線中：
切換到特定螢幕 – Ctrl + Alt + 螢幕編號
切換到下一個螢幕 – Ctrl + Alt + 向右鍵
切換到上一個螢幕 – Ctrl + Alt + 向左鍵
在應用程式中
展開所有群組 – Alt + Win + 向右鍵
摺疊所有群組 – Alt + Win + 向左鍵
新的 Splashtop Remote Access Pro 和 Solo 版本
自 2018 年 8 月 21 日起，新的 Splashtop Remote Access Pro 和 Splashtop Remote Access Solo 取代了舊的 Splashtop Remote Access。
如果您在新版本發布之前訂閱了 Remote Access，則可以繼續使用其目前訂閱，包括以相同價格續訂和新增團隊成員。您可能還希望將訂閱升級到遠程訪問專業版以獲得新功能。請參閱先前的 Splashtop Remote Access 訂閱者的常見問題以取得更多資訊。
深入了解Splashtop Remote Access Pro 和 Solo
兩個用戶可以遠程進入一台機器-現在可在遠程訪問 Pro 中使用
現在兩位使用者可以同時遠端控制同一台電腦！遠端存取電腦，與另一位用戶一起。你們兩個只需要從各自的 Splashtop Business 應用程式連接即可。
此功能先前已新增至 Splashtop Remote Support Plus。它現在也可以在遠程訪問專業版中使用。該帳戶上至少需要兩個使用者授權。
新的遠端支援高級版
在此版本中，我們為Splashtop遠端支援系列引入了一個新功能，稱為“ 遠端支援高級版” 。
Remote Support Premium包括Remote Support Plus中的所有內容以及其他專有功能，例如可配置警報，事件日誌，遠端命令，系統清單和更新管理。其他功能即將推出，包括防病毒集成。計劃中的防病毒集成是與領先的第三方防病毒解決方案集成的。防病毒服務將收取額外的訂閱費用。
其他更新和修復
這些更新和修補程式在具有相關功能的產品版本中可用。
檔案傳輸功能現在支持傳輸大於4GB的文件
聊天改進和修復。
SOS重��新啟動並重新連接改進和修補程式。
各種錯誤修復。
查看所有最新的 Splashtop 解決方案，並在 https://www.splashtop.com 免費試用。