Splashtop新功能– 2018年8月，包括多對多螢幕

以下是 2018 年 8 月 20 日這一周在 3.2.6.0 版本中引入的一些新功能和產品。

這些功能大多數都需要更新到最新的 3.2.6.0 Splashtop 應用程式和 Streamer。在未來幾週內將透過自動更新、檢查更新或更新通知來推出 Splashtop 應用程式和 Streamer 更新版。您也可以從 https://www.splashtop.com/downloads 下載。

請注意，功能因產品而異。 在許多情況下，您可以通過 my.splashtop.com 控制台的升級按鈕或訂閱頁面升級到最新版本、更高版本或購買其他 訂閱 。 如果您需要説明，請致電 sales@splashtop.com 或 1-408-886-7177（加利福尼亞州時間週一至週五上午 7：30 至下午 5 點）聯繫銷售人員。

多對多螢幕

最令人興奮的新功能之一（在某些產品/版本中可用*）是能夠通過將遠端監視器的內容顯示在多個本地監視器上來遠端查看和控制具有多個監視器的計算機。 這使用戶能夠遠端使用多顯示器系統，就像他們坐在多顯示器系統前一樣。

Splashtop 的 Mac 多對多顯示器優勢： 其他遠端存取解決方案要麼不支援 Mac 之間的此類功能，要麼需要為每個顯示器打開單獨的遠端訪問工作階段。 Splashtop 提供了一個卓越的解決方案，可提供從 Mac 到 Mac、Windows 到 Windows 以及 Mac 和 Windows 之間的高性能遠端存取。

瀏覽部落格文章 (附影片)或支援文章進一步了解相關資訊。

*此功能適用於：Business Access Pro，Remote Support Plus和Premium，SOS（帶行動裝置）， SOS+10，SOS Unlimited。

*此功能在其他產品中不可用，包括：較舊的商業訪問（2018 年 8 月 21 日之前的訂閱）、商業訪問獨奏、用於遠端支援的 Splashtop 商業、遠端支援 MSP、遠端支援基本、較舊的 SOS（2017 年 5 月 24 日之前開始訂閱）、捆綁在遠端支援增強版/高級版、個人、企業等中的 SOS。請參閱上述資訊，瞭解如何升級到包含此功能的版本，或有任何疑問，請聯繫我們。

在電腦列表上顯示裝置名稱

請在電腦列表上查看原始裝置名稱（主機名）。

在Splashtop業務應用中,在「視圖」上打開此功能|顯示裝置名稱。

Web 主控台還會顯示原始設備名稱。

使用Splashtop Business應用程式的大多數Splashtop訂閱均提供此功能。

顯示緊湊視圖以更密集的格式列出電腦

新的Compact View可讓您一次在螢幕上看到更多電腦。

在「檢視」下存取此功能|在Splashtop部應用中顯示緊湊視圖。

使用Splashtop Business應用程式的大多數Splashtop訂閱均提供此功能。

在遠端電腦桌面上顯示純色背景

在遠端存取連線期間，此功能會塗黑遠端電腦上的桌面背景（而不是顯示桌面背景/牆紙）。這可以幫助透過較慢的網路連接提高遠端連線中的效能。

在「檔|」下訪問 此功能選項 |在遠端電腦桌面上顯示純色背景

下面是遠端訪問會話中純色桌面背景的外觀。

新的鍵盤快捷鍵

這些快捷方式在提供相關功能的產品版本中可用。

在遠端存取連線中：

切換到特定監視器 – Ctrl + Alt + 監視器的 #

切換到下一個顯示器 – Ctrl + Alt + 向右箭頭

切換到上一個顯示器 – Ctrl + Alt + 向左箭頭

在應用程式中

展開所有組 – Alt + Win + 向右箭頭

摺疊所有組 – Alt + Win + 向左箭頭

新 Splashtop Business Access 專業版和獨奏版

自 2018 年 8 月 21 日起，新的 Splashtop Business Access Pro 和 Splashtop Business Access Solo 取代了舊的 Splashtop Business Access。

如果您在新版本發佈之前訂閱了 Business Access，則可以繼續使用其當前訂閱，包括以相同價格續訂和添加團隊成員。 您可能還希望將訂閱升級到商業訪問專業版以獲取新功能。 有關更多資訊，請參閱 以前的Splashtop商業訪問訂閱者的常見問題解答 。

了解有關 Splashtop Business Access Pro 和 Solo 的更多資訊

開始商業訪問專業版試用版

兩個使用者可以遠端訪問一台電腦 - 現在在商業存取專業版中可用

現在，兩個用戶可以同時遠端控制同一台電腦！與其他用戶一起遠端存取電腦。你們兩個簡單地像往常一樣從各自的Splashtop Business應用程式連接。

此功能之前已添加到 Splashtop 遠端支援增強版、SOS+10 和 SOS Unlimited。 它現在也可以在商業訪問專業版中使用。 它要求帳戶上至少有兩個用戶許可證。

新的遠端支援高級版

在此版本中，我們為Splashtop遠端支援系列引入了一個新功能，稱為“ 遠端支援高級版” 。

Remote Support Premium包括Remote Support Plus中的所有內容以及其他專有功能，例如可配置警報，事件日誌，遠端命令，系統清單和更新管理。其他功能即將推出，包括防病毒集成。計劃中的防病毒集成是與領先的第三方防病毒解決方案集成的。防病毒服務將收取額外的訂閱費用。

了解有關遠端支援高級功能的更多信息

開始遠端支援高級試用版

其他更新和修復

這些更新和修補程式在具有相關功能的產品版本中可用。

檔案傳輸功能現在支持傳輸大於4GB的文件

聊天改進和修復。

SOS重新啟動並重新連接改進和修補程式。

各種錯誤修復。

查看所有最新的 Splashtop 解決方案，並在 https://www.splashtop.com 免費試用。