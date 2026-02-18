跳至主內容
An IT support agent providing no-install, on-demand support to an end-user.

無需預先安裝的按需遠端支援：最好的選擇

Robert Pleasant
閱讀時間：8 分鐘
更新
有時你需要快速獲得 IT 遠端支援，但你沒有預先在裝置上安裝遠端支援代理程式。在這些情況下，當你需要時如何仍然獲得所需的遠端支援?

按需遠端支援是可行的，可以幫助員工和使用者獲得他們所需的協助和故障排除，而無需事先在各個裝置上部署軟體。那麼，我們來看看「無需預先安裝」的方法對於遠端支援的優缺點，以及如何為您的IT支援找到最佳選擇。

“按需支援”中的“無需預先安裝”是什麼意思？

「無需預先安裝」的按需支援是指任何不需要在支援請求發生前，在端點上進行進階部署的遠端支援工具。這可以有幾種形式，包括基於瀏覽器的遠端支援或僅在支援連線期間下載和執行的一次性執行檔，而不是留下永久代理程式。

使用者可能需要按需支援的原因有很多。例如，首次使用者在安裝用戶端之前可能需要幫助，承包商在為公司工作時可能需要支援，或客戶在呼叫公司 IT 團隊時可能需要遠端技術支援。按需支援也常見於自攜裝置 (BYOD) 的環境中，此時使用者偏好不在其個人裝置上安裝代理程式。

有些人將「安裝」用來表示「下載」。在本文中，“no pre-install”表示不需要在裝置上提前部署。一些最有效的按需支援選項仍然在支援時使用下載和執行步驟。

在沒有預先安裝軟體的情況下，提供按需支援的主要方式是什麼？

那麼，使用者如何在未預先安裝軟體的情況下獲得遠端支援呢？有兩種主要方式可以獲得按需支援：基於瀏覽器和下載並運行。

基於瀏覽器的按需支援

如其名所示，瀏覽器支援是一種從網路瀏覽器啟動的遠端支援連線。使用者可以存取網頁並快速與支援人員連接，共享他們的螢幕（有時還有基本控制），以便在需要時獲得協助。

這通常用於基本故障排除、操作指南和小問題指導。然而，它有一些限制，使其不太適合更複雜的任務。基於瀏覽器的支援可能會受到作業系統、裝置權限和瀏覽器功能的限制，因此並非 100% 可靠。

下載並執行按需支援

為了獲得更一致且可靠的按需支援，用戶可以在支援期間下載一個小程式。這讓他們可以在不預先部署代理的情況下啟動遠端支援，但仍需要下載。（請注意，這與提前將常駐代理部署在裝置上不同，該程式僅用於一次性連線。）

用戶需要實際故障排除和更一致的遠端控制體驗時，下載運行支援是更好的選擇。比起瀏覽器支援，它更加可靠。

預先安裝的代理程式，用於主動存取

雖然這裡的重點是無需預先安裝代理的遠端支援，但值得指出的是，預先安裝的代理也可以用於對主動的遠端裝置進行持續存取。這有助於 IT 團隊即使在裝置處於無人值守狀態時，仍能提供持續的維護和遠端故障排除。

什麼是不用預先安裝的快速按需支援的最有效方法？

當你需要 IT 遠端支援來快速解決問題且未預先安裝代理程式時，下載並執行通常是按需支援的最佳方法。

下載並執行的支援通常比基於瀏覽器的支援提供更一致、可靠且強大的疑難排解體驗。這有助於 IT 人員更有效率地解決問題，提高第一次接觸的解決率，並減少重複的工單。此外，雖然可能仍需下載，但下載並執行支援讓使用者能快速啟動支援連線，無需在各端點部署代理程式。

雖然基於瀏覽器的按需支援有其用途，特別是用於基本故障排除和操作指南，但大多數按需連線將最受益於下載並運行的支援。

如果你需要在一個連線中進行可靠且即時的故障排除，並允許下載的話，下載並運行按需支援通常是最有效的方法。

在選擇無需預先安裝的按需支援解決方案時，應考慮哪些因素？

鑑於無代理按需遠端支援的用途和好處，您如何為企業尋找最佳解決方案？在比較解決方案時需要考慮多個因素，但只要記住這些關鍵點，您就能找到最適合您業務需求的方案。

1. 使用者加入連線的速度有多快？

當用戶需要按需支援時，他們不希望經歷繁複的程序和多個複雜步驟。考慮使用者啟動遠端連線的便利性，以及說明的清晰度。一個好的解決方案應該是對使用者友善的，即使是第一次使用的用戶也能運作良好。

2. 你可以在一次連線中實際解決問題嗎？

遠端支援工具最重要的方面之一是其幫助IT人員在首次就能解決問題的能力。按需支援應提供可靠的連接性和控制功能，並在裝置重新啟動時保持連線穩定。技術人員應該擁有所需的工具，以便在一個地方處理常見的故障排除流程並解決問題，而不必在多個工具之間切換。

3. 在鎖定的環境中會運作嗎？

遠端支援若無法連接至使用者就毫無用處。按需支援應能在不同環境下運行，只需某些常見的作業系統權限提示，非管理員用戶即可授予。這確保解決方案能夠在不引起摩擦或遭遇權限阻礙的情況下，繞過網路限制工作。

4. 是否符合安全性和治理的期望？

IT 合規性不是可選的，企業通常必須滿足嚴格的行業和政府安全標準。找到一個支援管理要求的解決方案是至關重要的，包括使用者對臨機存取的同意、技術人員驗證和存取控制，以及可靠的記錄以供內部文件和審計使用。

Splashtop 如何提供快速的按需支援？

當你想要按需支援時，你需要一個可靠、高效且使用者友善的解決方案。Splashtop Remote Support 專為快速的按需支援設計，無需預先部署，讓 IT 團隊能夠可靠地協助和排除用戶問題，並能從任何裝置進行遠端存取

Splashtop 按需支援如何運作

使用 Splashtop 發起遠端支援連線很簡單，技術人員和使用者只需幾個快速步驟：

  1. 技術人員引導使用者前往Splashtop SOS 下載頁面（或發送包含連結的邀請訊息）。

  2. 使用者下載 Splashtop SOS 應用程式（用於連線的一次性執行檔）並啟動它。

  3. SOS 應用程式會生成一個 9 位數的代碼，用戶將其分享給技術人員。

  4. 技術人員在裝置上打開 Splashtop Business 應用程式，並選擇 SOS 連接流程。

  5. 技術人員輸入使用者的 9 位數代碼以開始遠端連接

從那裡開始，遠端連線就開始了。技術人員可以輕鬆便利地進行現場故障排除，就像遠端裝置在他們面前一樣，提供快速有效的支援體驗。當任一方中斷連接或退出時，連線即結束，保持使用者裝置的安全。

SOS app 是否需要安裝？

Splashtop SOS 應用程式是可下載執行的可執行檔，因此在支援時需要下載。然而，它不需要預先部署為永久代理，除非使用者運行 SOS 應用程式並共享新的代碼，否則無法再次存取該裝置。一旦關閉SOS應用程式，存取即停止，連線也會結束。如果使用者下載了連線的SOS應用程式檔案，他們可以在之後刪除它。

為什麼這在實際支援環境中有效

Splashtop 只需幾個步驟即可由使用者啟動；他們下載並執行 SOS 應用程式，然後分享它顯示的代碼。這是一個簡單的流程，透過電話、聊天或電子郵件即可完成，讓您能快速啟動支援連線。

由於其易於使用，Splashtop 不需要預先部署，因此首次使用的裝置和客戶裝置都可以立即使用。同時，它提供一套工具和功能，幫助代理在第一次通話解決問題，這使其比僅限瀏覽器的支援更加強大。

结合易用性和高效性，Splashtop 是适用于各种规模 IT 团队及其他支援环境的强大有效解决方案。

嘗試 Splashtop 以快速提供按需支援

當您需要快速且強大的按需遠端支援時，Splashtop 是您的最佳選擇。透過 Splashtop 的下載後即用支援功能，IT 代理可以在短時間內有效地協助終端使用者，提供更快速的支援時間且無需事先部署軟體。

遠端支援不必需要複雜的設置或預先安裝的代理程序，也不必為了使用方便而犧牲品質和效率。只需一個可靠且強大的解決方案，您就可以啟動效率高的遠端連線，提供經紀人所需的所有工具，從而提供出色的支援。

準備好了解 Splashtop 遠端支援如何讓按需遠端支援變得簡單嗎？立即開始免費試用。

常見問題

在不預先安裝軟體的情況下，提供快速按需支援的最有效方式是什麼？
問：SOS 應用程式需要安裝，還是下載後即可執行？

