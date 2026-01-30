沒有任何技術是沒有風險的，但同時，任何風險都可以被減輕。風險緩解需要建立在可見度、控制和可重複過程上的操作紀律。如果做得好，它可以幫助組織減少風險暴露，更快地應對風險，並做出更明智的運營決策。
然而，遠端和混合工作的增長以及自攜設備（BYOD）政策導致分散的端點數量增加，使得保護更加困難。隨著利用漏洞週期加快的威脅增加以及工具泛濫帶來的混亂，風險緩解變得比以往任何時候都更加困難。
幸運的是，我們仍然可以採取實用的方法來減少風險，而不添加複雜性。考慮到這一點，讓我們探討現代風險緩解的挑戰，大多數方案失敗的地方，以及像 Splashtop AEM 這樣的工具如何提供幫助。
現代 IT 環境中的風險緩解意義
首先，我們需要了解現代風險緩解是什麼樣子。在當今的商業環境中，風險緩解重點在於透過提高可視性、強制執行控管以及在系統和端點上應用可重複的行為來降低操作及安全風險的可能性和影響。
風險緩解不僅僅是識別風險；看出火災的危險很容易，但撲滅它卻是另一回事。一旦識別出風險，IT 和安全團隊必須實施工具和策略來應對威脅並確保安全。
在當今的遠端和端點密集環境中，傳統的風險緩解控制和策略可能不再像從前那樣有效。現代風險緩解需要一套針對當今威脅和工作環境設計的新工具，這樣企業才能有效應對�威脅並保持低風險。
IT 團隊面臨的最常見風險緩解差距
在我們著手解決傳統風險緩解策略的常見缺點之前，我們必須先了解它們是什麼。雖然舊有的風險緩解技術在其時代運作良好，但技術的進步讓它們變得不太可靠，留下了幾個盲點。
常見的風險緩解缺口包括：
有限的可見性 至於端點、software 和 設定漂移，這會阻止 IT 和安全團隊識別漏洞或潛在問題。
延遲修補和補救週期，導致長時間的漏洞暴露。
過度依賴單點時間的審計，僅捕捉單一時刻，而不提供持續的即時可見性，使攻擊者可以在這些快照之間不被注意地移動。
人工操作流程難以擴展，這使得管理多個分散式端點變得困難。
碎片化工具遍布於安全性和 IT 操作，無法提供公司安全性的整體視圖，使 IT 人員難以正確保護和管理所有事務。
為什麼傳統風險緩解方法會失效
鑑於這些風險緩解的缺口，不難看出傳統策略為何無法再堅持下去。舊有的、過時的方法無法提供現代風險降低所需的可見性、原則執行和速度，留下重大的網路安全漏洞。
1. 缺乏持續可見性的風險辨識
隨時掃描和資產目錄一旦完成就變得過時，因為它們無法捕捉到全面且持續的安全狀態，而且可能執行得過遲而無關重要。持續可見性對於即時識別威脅至關重要，以便能立即處理。
持續的可視性可以區分於是否錯過風險，知道它曾經存在，或者知道它是否仍然存在。如果你�只獲得某一時刻的快照，你就無法看到完整的畫面。
2. 沒有執行或反饋迴路的原則
僅靠安全原則不足以減輕風險。您需要能夠執行並強制執行您的安全政策，並驗證它們是否按預期運作。
這包括對員工進行如何防止網絡釣魚的培訓和測試，使用補丁管理解決方案在您的端點上強制執行補丁政策，並使用提供持續可見性、自動修復和檢驗政策是否真正被執行的端點管理解決方案。這樣做將有助於持續強化安全性並維持一致的網路安全。
3. 無法跟上的手動修復
手動處理威脅和漏洞是一個耗時的過程，根本無法跟上不斷增長的企業和遠端工作環境的步伐。嘗試一次管理每個裝置會導致多次延遲，產生不一致的結果，並且特別是涉及遠端端點時容易發生人為錯誤。
實踐有效的風險緩解措施模樣
如果傳統的風險減緩策略效率低下，那麼我們必須問：有效的風險減緩應該是什麼樣子？適當且現代的風險緩解策略以多種方式提供一致的威脅識別和管理，並且應：
保持持續的可見性，以便在端點和軟體中實時識別威脅和漏洞，從而快速進行修復。
根據可利用性和暴露程度來優先考慮風險，而不僅僅是嚴重性，以提供更準確和有效的威脅管理。
自動化修復 在任何可能的地方，以精簡和提高效能，而無需人工勞動。
驗證成果，即時狀態和報告確保安全並保持審核準備。
持續重複，而不是按季度，以便保持一致的威脅檢測和緩��解，並減少暴露窗口。
端點管理如何支持風險緩解
在分散和遠端環境中減少風險的最有效方法之一是使用優良的端點管理解決方案。端點管理讓 IT 團隊和管理員能夠從任何地方監控、支援和保護遠端裝置，使他們輕鬆強化安全性和偵測威脅。
端點管理包括：
1. 可見性作為風險緩解的基礎
可見性是識別和減輕風險的最基本要素。畢竟，你無法防範你看不到的東西。對端點和軟體的可見性有助於減少盲點，使 IT 團隊能夠快速識別威脅，並在問題發生之前主動應對風險。
2. 自動化作為風險降低機制
手動處理風險、漏洞和其他問題可能是一個冗長的過程，而且總是有發生人為錯誤的可能。另一方面，自動化透過有效識別並處理威脅、在各端點部署補丁更新及監控裝置潛在問題來縮短曝險窗口。這提供了一個快速且一致的緩解過程，讓裝置保持安全，同時讓 IT 團隊能夠專注於更緊急的任務。
3. 控制與驗證假設
一旦你解決了一個問題，你需要確定它已經解決。當解決方案缺乏可見性和驗證時，你必須假設它已經妥善解決，但這往往並不可靠。端點管理解決方案提供強大的控制功能和驗證特性，讓IT團隊知道何時完成工作，並附有清晰的稽核記錄以證明IT合規性。
Splashtop AEM 如何融入風險緩解策略
端點管理是風險緩解的強大工具，而Splashtop AEM (自主端點管理) 為各種規模的企業提供強大且用戶友好的功能。使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以從一個儀錶板管理遠端裝置，並獲得所有端點的清晰見解，還可以實時進行作業系統和第三方補丁的更新，並持續監控端點風險暴露。
1. 使用 Splashtop AEM 來降低端點風險暴露
Splashtop AEM 提供您對端點的可見性和自動化工具，使管理更加高效。這包括即時修補管理以保持設備最新、基於 CVE 資料的威脅檢測和意識，以及對每個端點的上下文洞察。這些功能減輕了 IT 團隊的壓力，同時提供即時修補和持續的漏洞曝光意識，以降低各端點的風險。
2. 自動化修復而不增加工具蔓延
風險緩解和威脅修復不應涉及複雜的手動工作流程和多個不相關的工具。Splashtop AEM 在一個地方提供您所需的一切，幫助 IT 團隊高效地偵測威脅、自動化修復，以及部署修補程式來解決漏洞。
3. 支援使用 Intune 或手動程序的團隊進行風險緩解
無論您是使用 Microsoft Intune 為 Microsoft 作業系統和應用程式打補丁，還是手動為端點打補丁，Splashtop AEM 都能幫助您。Splashtop AEM 提供自動化的修補程式管理，涵蓋操作系統和第三方應用程式，填補 Intune 的盲點，並消除團隊手動修補每個應用程式和終端的需求。這可以提供完整的修補覆蓋，並提升效率，無縫地補充您現有的流程。
評估風險緩解措施是否奏效
當你改變風險緩解策略時，如何確保這些改變正在發揮作用？有幾個因素和指標您可以監控，以追蹤和識別改進，包括：
減少補救漏洞的時間：您需要多長時間來處理一個漏洞？如果您的風險緩解措施如預期般運行，您將能夠更快速且更輕鬆地應對潛在威脅。
更少的未知或未管理的端點：未知、未管理和未保護的端點構成重大安全風險。適當的端點管理應該能減少這些裝置的數量，因為未知的端點會變得已知，而先前未管理的裝置則會被保護。
改進的修補程式合規性可見性：修補程式合規性可見性有兩個作用：它讓IT團隊知道其端點和應用程式都已正確修補，並為合規審核創建明確的記錄。如果您能更輕鬆地辨別哪些端點是安全的並且能夠有效通過審計，那麼您的風險緩解措施正在發揮作用。
更快應對新風險：您的團隊能多快應對新的風險？有了適當的風險緩解策略，您將能夠迅速應對新威脅，因此如果您的回應時間有所改善，那麼您的策略正在發揮作用。
將風險緩解引入日常 IT 運營
有效的風險緩解是一個持續的過程，需要持續的可視性、威脅檢測和補丁管理。隨興檢查、特定時間掃描和常規更新周期已不再足以保護網路和裝置，因此風險緩解策略必須演變以應對現代威脅。
可見性、自動化和控制是適當風險緩解的關鍵，構成了可持續運營實踐的基礎，能夠提供一致、持續的保護。然而，風險緩解只有在嵌入日常 IT 工作流程時才能成功。
如果分散式環境和有限的可見性阻礙您的風險緩解策略，Splashtop AEM 可以提供幫助。利用 Splashtop AEM，您可以輕鬆地監控和管理遠端設備、BYOD 端點等，且統一管理於一個平台上。這包括利用基於CVE的洞察和補丁自動化進行即時威脅檢測，讓您能夠在風險出現時立即應對。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供監��控端點、主動解決問題及減少工作負荷所需的工具和技術。這包括：
對作業系統、第三方和自訂應用程式的自動化修補。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞見。
可套用於整個網路的自訂原則框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理遍及所有端點。
警示與修復可自動解決問題，避免其成為難題。
在不打擾使用者的情況下，進行背景操作以存取任務管理員和裝置管理員等工具。
準備好看看終端管理和風險緩解有多簡單了嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM。