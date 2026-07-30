當投資遠端支援軟體時，當然會希望每一分預算都發揮最大價值。不過，要比較定價可能並不容易，因為各家供應商提供的內容以及收費方式可能差異很大。
由於每家供應商的計費單位各不相同，例如技術人員、使用者、端點、連線或功能層級，即使標示價格看似便宜，實際成本也可能大幅提高。對許多組織而言，包括 IT 團隊和 MSPs，以技術人員同時使用量計價最具彈性，但該如何確認自己獲得的確實是這種方案？
有鑑於此，接下來就來拆解最常見的定價模式，看看各種模式如何影響總成本，以及如何找出最符合團隊工作方式的方案。
遠端支援軟體通常如何定價？
遠端支援的定價通常會依特定單位計費，例如技術人員數量、受支援使用者數、受管理裝置數、同時連線數，或方案包含的功能。有些供應商會將其中幾種單位合併計價，例如根據受支援使用者數與功能，或裝置數與同時連線數來定價。
1. 按技術人員計價
在按技術人員計價的方案中，每位技術人員都需要個別授權。當其他技術人員需要遠端存取時，成本也會隨之增加。這讓它成為適合小型固定團隊的簡單計價方案，但對於輪班制、偶爾使用的使用者、兼職技術人員等組織來說，則會變得更麻煩且成本更高。
2. 按使用者計費
按使�用者計價方案不是依據提供遠端支援的技術人員數量，而是依據接受遠端支援的終端使用者數量。這種計價方式會套用到每位可能需要遠端支援的員工或終端使用者，因此即使只有小型 IT 團隊，在員工人數眾多的組織中，費用也可能迅速攀升。
當組織購買IT 遠端支援軟體時，應確認「user」是指技術人員、管理員、受支援員工，還是帳戶持有人；答案可能會大幅影響價格。
3. 按裝置或端點計價
在按裝置計價的方案中，供應商會依據納入方案的電腦、伺服器或其他端點數量收費，不論有多少員工使用這些裝置，或有多少技術人員需要存取這些裝置。
這種模式很適合需要持續主動存取的固定裝置群。但是，當團隊需要支援大量或持續變動的裝置族群時，定價效率可能會變差，尤其把行動裝置、虛擬機器、非使用中裝置等因素一併納入考量時更是如此。
4. 按使用量或按每次連線計價
採用依使用量計費方案時，公司是根據實際使用解決方案的程度收費，而不是依據使用者數量或端點數量。價格可能取決於連線量、連線時長、支援分鐘數或其他使用量指標。
對於僅偶爾有遠端支援需求的組織而言，這可能是相當符合成本效益的方案。然而，需求變動可能會讓每月成本難以預測。組織也應留意最低承諾、使用量限制和超額費用，這些都可能帶來預期之外的支出。
5. 同時在線技術人員計費
同時連接技術人員的定價方式與每位技術人員定價相似，不同之處在於，組織不是為每位技術人員付費，而是授權同一時間內可提供遠端支援的技術人員上限數量。因此，較大的 IT 團隊和 MSPs 可以共用較少數量的並行授權��池，降低每位技術人員的整體成本。
這種模式讓定價與實際支援需求保持一致，而不是依團隊規模計價，因此對服務台、分散式 IT 團隊、MSPs 以及採輪班支援的組織而言，是更具成本效益的選擇。
哪些因素會影響遠端支援軟體的總成本？
請記住，計價單位只是最終成本的一部分。還有其他因素會影響企業實際支付的費用，在做決策時也應一併納入考量，尤其是在計算總成本時。其中包括：
技術人員總數。
同時工作的技術人員數量。
受支援或受管理的端點數量。
臨機支援與主動支援需求。
同時遠端連線的數量。
支援的作業系統與裝置類型。
必要的安全性與管理控制。
Service Desk、票務、PSA 或 ITSM 整合。
連線錄製、稽核記錄檔和報表。
檔案傳輸、遠端命令及背景管理工具。
端點管理與安全附加元件。
雲端或地端部署。
標準支援與進階支援。
按月計費與按年計費。
實作、導入與訓練費用。
續約價格與合約最低門檻。
這些因素不僅會影響價格，也會影響整體價值。例如，包含檔案傳輸、工單整合與完善安全性的解決方案，幾乎一定會比未包含這些功能的方案更貴，但那是因為它提供了更高的整體價值。決策者應以預期規模計算完整的年度成本（而非比較入門級的月費價格），並評估哪個方案能提供最高的價格價值。
臨機支援和主動支援如何影響價格？
請記住，並非所有遠端支援軟體都提供相同的功能與能力。其中一個主要差異在於，是否同時提供臨機支援與主動支援，或只提供其中一種。遠端支援廠商可能會以不同方式打包或定價這些工作流程，進而大幅影響整體成本。
參加遠端支援
臨機遠端支援是指終端使用者在場、啟動或核准連接，並允許技術人員存取裝置的連線。
在臨機遠端支援方面，廠商可能會依據技術人員數、同時連線的技術人員數、連線數，或方案層級來定價，不過有些方案允許技術人員支援不限數量或可變數量的臨機裝置。這使它成為客戶支援、員工服務台，以及自帶裝置（Bring-Your-Own-Device，BYOD）環境中的實用選擇，因為它可讓客服人員依需求為任意數量的端點啟動遠端連線。
主動遠端支援
另一方面，主動遠端支援可在使用者不在場時，對遠端裝置提供預先授權的存取。在這種情況下，遠端存取權限會事先授予，因此技術人員可以快速連接到裝置，不需要有人在場輸入代碼或核准連線。
對於主動遠端支援，廠商通常會限制代理程式可存取的電腦或端點數量。這項容量可能包含在技術人員授權中、以端點套裝形式販售，或依受管理裝置數量另外計價。買方應考量有多少裝置需要持續存取，才能選擇合適的方案，而不是將每一台受支援裝置都納入。
為什麼買方應同時評估兩者
雖然乍看之下，公司似乎必須在臨機存取與主動存取之間二選一，但在許多情況下，兩者都不可或缺。IT 團隊通常同時需要臨機存取來進行疑難排解與支援，也需要主動存取來管理通常沒有使用者在場的裝置，例如伺服器或資訊站。
因此，務必要確認兩者是否包含在同一個方案中。如果沒有，則可能因需要購買不同產品、端點套件或功能升級而增加額外成本。
請記住：最佳的定價模式，是符合團隊支援工作流程與需求的模式，而不只是標示成本最低的那一種。
為什麼同時連線技術人員定價通常更具成本效益
雖然每家企業的遠端支援需求各不相同，但對於技術人員不會同時提供支援的團隊來說，同時技術人員計價通常能帶來更高的價值。同時連線計價有助於確保企業是為所需且實際使用的遠端支援付費，而不是根據擁有的技術人員或端點總數付費，因此成為更具成本效益的模式。
並行技術人員定價整體上有許多優勢，包括：
1.為實際啟用的支援容量付費
採用同時在線技術人員定價時，組織是依同時積極提供遠端支援的技術人員數量付費，而不是為每位技術人員個別付費。這種方式會依實際營運需求來對應價格，而不必為那些可能只是偶爾需要存取的人購買完整授權。
2. 較大的團隊可共用相同的授權池
同時連接技術人員定價方案是讓企業為可由不同技術人員、班次、地點和升級支援群組共用的授權池付費。這表示技術人員可以共用該授權池中的授權，而不需要每個人各自擁有個別授權；新增技術人員時，也不一定需要購買新的授權。
3. 成本會隨工作負載擴展，而不是隨人頭增加
採用同時技術人員計價方案的公司，可以在工作負載需求增加時擴展，而不必每新增一位客服人員或端點就增加成本。這讓支援量與軟體成本之間的關係更清楚，使預算規劃更可預測，也讓 IT 團隊與 MSPs 成長時，擴展成本更容易負擔。
4. 同時授權支援輪班制團隊
許多公司和 MSPs 的技術人員會在不同時段工作，包括早班、晚班、大夜班和區域輪班。採用並行技術人員授權方案後，公司只需要為每個班次實際需要的代理人付費，而不是為總人數付費。這可讓授權數量維持在合理且可負擔的範圍內，而不是依人頭數計算。
同時技術人員計價範例
價格受多種因素影響，因此很難計算整體成本。所以，讓我們看看一個假設情境，並了解如何判斷最適合的定價方式。
在這個情境中，一家公司有 20 位技術人員，分布於多個班次。以其平均支援量來看，通常同一時間不會有超過五位技術人員需要提供遠端支援。
那麼，這些定價方式該如何比較？
計價方式
團隊可能需要的授權
成本的驅動因素
按指定技術人員計費
20
每位可能使用此軟體的技術人員，不論使用時間或同時使用的人數多少。
依同時在線技術人員數量定價
5
同時為使用者提供支援的技術人員上限數量。
依裝置計價
視裝置規模而定
已註冊或受管理的端點數量。
依使用量定價
每月有所不同
連線量、連線時間或使用量。
考量這些因素後，可以看出同時在線技術人員計費模式最有可能符合其工作負載。在這種情況下，應購買與平時需求、繁忙時段，以及在突發問題發生時可提供合理涵蓋範圍相符的授權數量。
對這個團隊而言，採用同時連線技術人員定價，可能比為每位技術人員個別授權更划算，同時也比按使用量計價更容易預測。
何時同時技術人員計價最合理？
這遠不是採用技術人員同時連線計價最理想的唯一情境。在多種情況下，按技術人員同時連線的最大數量付費，會比按每個端點或每位技術人員計費更划算。
同時連線計價特別適合多種情境與環境，包括：
技術人員數量多於同時支援連線數的服務台。
跨多個班次運作的 IT 團隊，因此同一時間只需要少數技術人員。
技術人員需支援多個客戶環境的 MSPs，若按每個端點付費，很快就會變得過於昂貴。
分散式團隊跨不同地區或時區工作。
適合有兼職或偶爾提供支援的人員的組織，因為這些人員不會同時工作。
擁有專責升級處理技術人員的團隊。
支援需求會在一天當中變動的服務台。
想在不必自動增加更多授權的情況下擴編人員的成長中團隊。
雖然按裝置計價可能較適合管理固定主動端點群的組織，但對於技術人員輪替、多班制或支援需求經常變動的團隊來說，並行技術人員定價通常更具彈性。
如何比較遠端支援軟體定價
在評估遠端支援軟體、尋找最適合企業的方案時，往往很難知道該從哪裡開始，或該衡量哪些項目。為了協助比較，我們整理了一份實用的逐步指南，幫助比較軟體選項與定價方案：
確認計費單位：首先，必須先知道費用是怎麼計算的。確認供應商是依技術人員、使用者、端點、連線、同時在線技術人員，或上述組合來收費（也請記得，「每位技術人員」和「每位使用者」並不相同）。
估算同時使用的技術人員人數： 接著，需要確認在一般與尖峰時段，實際上會有多少位技術人員同時提供遠端支援。這將有助於判斷需要多少授權，以及「每位技術人員」與「每位同時連接技術人員」方案之間的價格差異。
計算所需的主動裝置容量：並非所有端點都需要主動支援。盤點需要持續主動存取的裝置，並確認供應商如何打包這些端點，確保取得所需的存取能力。
確認基本方案包含哪些內容： 別預設基本方案已包含所需的所有功能。請確認方案是否提供臨機存取和主動存取、同時連線、所使用裝置的平台支援、管理工具、報告功能，以及團隊所需工具的整合。
加入必要的升級與附加元件：如果基本方案未包含某些功能，可能可以透過附加元件取得。請留意更高階方案、端點套件、安全功能、Service Desk 功能、端點管理工具或進階支援是否包含所需功能，並確認這會如何影響價格。
將每一份報價換算為年度成本：請務必考量每年總共會花費多少。比較月付和年付方案，並查看在相同合約期間內各自的總成本，以判斷哪一種最划算。
為未來成長做規劃：提前規劃未來同樣重要，尤其是對成長中的企業而言。試算在有更多技術人員、更多端點，以及更高的並行支援需求時，方案成本會是多少，並了解它如何隨需求變化而擴展。
檢查合約與續約條款：別被小字條款絆住。請檢查計費頻率、最低承諾、續約變更、取消規則，以及可能觸發額外費用的限制等條款，避免事後才發現。
遠端支援定價常見錯誤
話雖如此，組織和決策者在評估遠端支援解決方案與計價方案時，仍可能犯下一些錯誤。了解這些常見誤區很重要，才能避免踩雷。
常見的定價錯誤包括：
只比較公開標示的起始價格，卻未對照方案限制，可能導致支付的費用高於預期，或無法取得所需的授權數量。
誤以為各家廠商的「每位使用者」意思都相同，實際上有些可能指的是「每位技術人員」或「每位終端使用者」。
未將同時使用情況納入考量就為每位技術人員購買授權，導致企業為不必要的授權數量付費。
忽略主動端點數量限制，導致部分端點無法獲得支援。
高估需要持續存取的裝置數量，導致公司支付過多費用。
未將同時連線限制納入考量，導致技術人員在某些時段無法啟動遠端連線。
將月繳和年繳價格視為相同，而不是依整體成本與價值來計算比較。
遺漏必要的功能層級升級。
未將附加元件、整合、導入或支援費用納入，導致最終價格遠高於預期。
只評估當前成本，卻未針對未來成長進行模擬。
選擇反映組織規模的模式，而不是依據實際支援活動來選擇。
Splashtop Remote Support 的計價方式
Splashtop Remote Support 為 IT 團隊、服務台和 MSPs 提供涵蓋各種裝置與作業系統的臨機與主動遠端支援。其定價結合了技術人員的同時使用者授權，以及用於主動存取的受管電腦容量。
使用 Splashtop Remote Support，將可獲得：
1. 依同時在線技術人員授權
Splashtop Remote Support 採用 concurrent user 授權模式，也就是說，定價是根據同時需要主動使用該軟體的技術人員人數，而不是要求每位技術人員都必須有一份獨立授權。不需要為每位技術人員另外購買獨立授權，因為他們可以在不同班次與地點共用可用的同時授權池。
2. 適合較大團隊的彈性支援
採輪班制技術人員、全天多個班次，��或分布於不同地點的團隊，都可以共用相同的同時連接容量，因此團隊只需要考量同時使用情況，而非團隊規模。隨著組織的使用量增加，可以新增授權，而不必為每位技術人員各自購買新的授權。
3. 臨機與主動遠端支援
Splashtop Remote Support 提供按需臨機支援連線和主動存取。按需連線可透過連線代碼支援電腦與行動裝置，而受管理電腦容量則決定可設定為持續主動存取的裝置數量。組織應同時評估其同時在線技術人員需求，以及需要主動存取的電腦數量。
4. 讓價格更切合使用情況的實際做法
記名使用者定價可能會迫使組織為那些只是偶爾使用該軟體的技術人員購買授權。Splashtop 的並行授權模式可讓較大的技術人員團隊依據同時使用情況共享可用容量，進而提升授權利用率，並讓擴充更容易預測。
選擇符合團隊運作方式的計價模式
遠端支援軟體價格會因供應商和方案不同而有明顯差異。成本取決於授權的計費單位、包含的支援工作流程，以及套用於技術人員、裝置和連線的限制。因此，組織應確認其 遠端支援工具 是否能提供最佳價格與價值。
團隊應同時評估技術人員的同時使用情況，以及需要持續主動存取的裝置數量。當技術人員不會同時都在提供遠端支援時，這為 IT 團隊、服務台和 MSPS 提供最靈活且最具成本效益的選擇。
透過 Splashtop Remote Support，企業可使用同時在線技術人員授權，取得臨機與主動遠端支援，讓支援全公司各地遠端裝置變得更輕鬆且更實惠。因此，IT 支援團隊與 MSPs 無須為每位技術人員都購買指定授權，同時還能依主動存取需求選擇所需�的受管理電腦容量。
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