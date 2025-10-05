Splashtop 在 2022 年第三季度的新功能

提升遠端工作階段生產力、端點管理和服務台支援功能
我們第 3 季推出的 v3.5.2.x 版本功能可以讓遠端工作和遠端支援更有效率。使用最新版本的 Splashtop Business 應用程式和 Streamer 並取得適用於您訂閱方案的新功能。
讓我們來看看我們將在 9 月底前推出的一些關鍵功能：
提高生產力和可用性
原生Apple矽晶片支援
Splashtop 產品將對蘋果矽（M1，M2）和英特爾芯片提供本機支持。 新的通用二進製文件將支持
改善音訊品質
Splashtop 遠端會話將支持更高的音頻比特率並提供更好的音頻保真度。 用戶將能夠使用會話中的工具欄方便地控制比特率級別，並在會話期間將音頻靜音。 更多信息將很快提供。
Splashtop Connector
擁有 Connector 擴充功能的 Splashtop Enterprise 使用者現在可以透過 Connector 將檔案從 Mac 電腦傳輸到 Windows 伺服器，因為 Connector 是透過 RDP 來存取伺服器。同時也會在 RDP 連線期間支援多個螢幕，就像在一般 Splashtop 連線一樣。
更有效率的端點管理
這些功能適用於使用 Splashtop Enterprise 和 Splashtop Remote Support 的技術人員。它們可以透過管理網路控制台取得。
一對多檔案傳輸
技術人員可以使用一對多操作一次將文件（最多 1 GB）傳輸到多台 Windows 或 Mac 計算機。
安卓裝置的清查
用戶將能夠看到 Android 設備的系統，軟件和硬件清單。
新庫存儀表板
新的「庫存」儀表板將可用於查看計算機庫存數據。 用戶可以搜索特定屬性，並在其 Windows 和 Mac 計算機上按不同的計算機組進行過濾。 和以前一樣，您仍然可以下載庫存報告。 詳細目錄功能效能已經過最佳化，可處理更多的端點數目。
更快更輕鬆的服務台支援
這些功能適用於使用 Splashtop Enterprise 的技術人員。
使用 6 位數 PIN 碼提供按需支援
作為目前支援 URL 連結的替代方案，技術人員現在可以建立將提供給使用者的 6 位數 PIN 碼。 最終用戶將在移動 SOS 應用程序中輸入代碼，以在技術人員隊列中提出他們的支持請求。
最終用戶還可以在 Splashtop 網頁上輸入 6 位數的 PIN 碼 這將自動下載移動應用程序並在支持隊列中提出請求。 此 6 位數 PIN 碼方法最初僅用於遠端存取行動裝置；即將推出桌面支援。
為移動設備提供服務台支持
技術人員現在可以使用 6 位數的 PIN 碼從服務台主控台遠端存取 iOS 和 Android 行動裝置。
新增註解至支援工作階段
技術人員可以在服務台支援工作階段中新增註解。 重要資訊可有效記錄，並在同一支援工作階段中工作的多位技術人員之間輕鬆溝通。 編輯評論的權限可以細微控制。
即時會話狀態更新
在支持隊列中，會話屬性（如會話狀態，計算機關聯，技術人員分配等）將自動實時更新。 技術人員將看到更新，只要他們發生。
與新鮮服務 PSA 集成
技術人員可以從 Freshservice 票證中啟動服務台支援工作階段。
上傳聊天記錄到售票系統
服務台支援連接線關閉後，除了連接線和檔案傳輸日誌外，聊天記錄也將在票證評論中提供。 此功能目前適用於Splashtop Remote Support產品。
更好的團隊和用戶管理
新使用者權限報告
團隊所有者和管理員現在可以匯出團隊中使用者存取權限的 .CSV 文件，並輕鬆追蹤使用者權限。此功能目前不適用於 Splashtop Remote Access 和舊版產品。
從 Web 主控台管理串流主控台設定
團隊擁有者和管理員可以從網路設定特定的實況主和工作階段設定，包括空白螢幕、鎖定螢幕、鎖定鍵盤 + 滑鼠等。 他們將能夠在 Web 主控台中建立偏好設定原則、選擇預設設定，以及將特定電腦與策略建立關聯。 更多信息將很快提供。
我們會根據寶貴的客戶意見，持續提供頂級功能。 如果您有任何疑問，請與我們聯繫，我們將很樂意為您提供幫助！