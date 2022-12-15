Splashtop 新功能 - 2019 年 10 月

本月Splashtop上有很多事情，包括新的應用程式發布，my.splashtop.com控制台中添加的新功能，新的集成，新的遠端支援解決方案以及新的推薦程式。

新的 Splashtop SOS 與 Zendesk 的整合

Splashtop SOS 現在已與 Zendesk Support技術整合！只要按幾下滑鼠，即可啟動遠端存取連線，從 Zendesk Support 平台連接至客戶電腦。深入了解在 Zendesk 使用 Splashtop SOS 的更多相關資訊

Splashtop Enterprise的遠端支援

如果您更喜歡基於雲的解決方案，現在可以選擇使用我們的新的本地遠端支援解決方案。 了解有關Splashtop Enterprise遠端支援的更多信息

適用於Linux的Splashtop遠端存取

我們正在測試適用於Linux的新Splashtop Streamer，該Splashtop Streamer與Splashtop Business Access，Splashtop遠端支援以及Splashtop SOS + 10和Unlimited軟體包一起使用。您現在可以在https://www.splashtop.com/linux上註冊Beta版。

適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop Business App 3.3.4.0

此新版本（Windows 為 2019 年 10 月 4 日，Mac 為 2019 年 10 月 29 日）具有多項新功能和增強功能。

大型電腦列表的渲染速度更快

在電腦列表中查看哪個用戶已登錄

單擊電腦名稱旁邊的齒輪圖標（操作系統版本，用戶和上次連線的持續時間）時，請查看更多信息

如果連線由於意外的連接問題而中斷，則自動重新連接

更新了對多顯示器、Android 流媒體和Linux流媒體的工具列支援

改進了「分配到組」功能

與 MacOS Catalina（適用於Mac用戶端）更好的相容性

各種修復

適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop Streamer 3.3.4.0

此版本是對新功能，安全性和穩定性的改進，更快的檔案傳輸速度以及各種錯誤修復的主要更新。 Windows流媒體於2019年10月7日發布，隨後是Mac流媒體於2019年10月29日發布。它將在接下來的幾週內自動推出到當前安裝，或者您可以通過my.splashtop通過已部署的流媒體手動更新。 .com控制台。

適用於 iOS 的 Splashtop 商業應用程式 v2.7.8.1

適用於iOS的Splashtop Business應用程式已更新，以完全支持最新的新iPhone和iPad Pro。此外，此新版本於2019年10月4日發布，具有這些新功能和增強功能。

新功能：重新設計了電腦列表，以在頁面上顯示更多電腦，並重新設計了文件夾視圖。

新功能：連線工具欄經過重新設計，可以完全配置

新功能：在遠端電腦上的不同終端連線之間切換。

新功能：聊天，空白螢幕，鎖定鍵盤和鼠標，將剪貼板粘貼為擊鍵以及執行SOS重新啟動和重新連接的新工具欄操作。

新功能：在遠端電腦登錄螢幕上自動登錄。經您的許可，該應用可以自動為您登錄到遠端電腦。

各種錯誤修復和電池使用改進

My.splashtop.com 主控台增強功能

創建部署程式包時改進的選項格式

“空白螢幕”現在可用作部署包選項。

新的“使用LogMeIn Central電腦描述”選項可簡化從LogMeIn到Splashtop的遷移

Remote Support Premium 現在顯示 Avast （免費、Internet Security、Business 和 Premier） 和 Microsoft Security Essentials 的端點安全狀態

增強了新帳戶和更改密碼時的密碼安全指南和要求

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