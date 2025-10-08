Splashtop 新功能 - 2019 年 10 月

本月Splashtop上有很多事情，包括新的應用程式發布，my.splashtop.com控制台中添加的新功能，新的集成，新的遠端支援解決方案以及新的推薦程式。
新的Splashtop Remote Support與 Zendesk 集成
Splashtop Remote Support 現已與 Zendesk Support 整合！只需點擊幾下，您就可以從 Zendesk Support 平台內部啟動對客戶電腦的遠端存取連線。 深入了解 Zendesk 的Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise的遠端支援
如果您更喜歡基於雲的解決方案，現在可以選擇使用我們的新的本地遠端支援解決方案。 了解有關Splashtop Enterprise遠端支援的更多信息
適用於Linux的Splashtop遠端存取
我們正在對適用於 Linux 的全新 Splashtop Streamer 進行 Beta 測試，該版本可與 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 套件配合使用。您現在可以在 https://www.splashtop.com/linux 註冊測試版。
適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop Business App 3.3.4.0
此新版本（Windows 為 2019 年 10 月 4 日，Mac 為 2019 年 10 月 29 日）具有多項新功能和增強功能。
大型電腦列表的渲染速度更快
在電腦列表中查看哪個用戶已登錄
單擊電腦名稱旁邊的齒輪圖標（操作系統版本，用戶和上次連線的持續時間）時，請查看更多信息
如果連線由於意外的連接問題而中斷，則自動重新連接
更新了多螢幕、Android Streamer 和 Linux Streamer 的工具列支援功能
改進了「分配到組」功能
與 MacOS Catalina（適用於Mac用戶端）更好的相容性
各種修復
Splashtop Streamer 3.3.4.0 Windows 版和 Mac 版
此版本是對新功能，安全性和穩定性的改進，更快的檔案傳輸速度以及各種錯誤修復的主要更新。 Windows流媒體於2019年10月7日發布，隨後是Mac流媒體於2019年10月29日發布。它將在接下來的幾週內自動推出到當前安裝，或者您可以通過my.splashtop通過已部署的流媒體手動更新。 .com控制台。
適用於 iOS 的 Splashtop 商業應用程式 v2.7.8.1
適用於iOS的Splashtop Business應用程式已更新，以完全支持最新的新iPhone和iPad Pro。此外，此新版本於2019年10月4日發布，具有這些新功能和增強功能。
新功能：重新設計了電腦列表，以在頁面上顯示更多電腦，並重新設計了文件夾視圖。
新功能：連線工具欄經過重新設計，可以完全配置
新功能：在遠端電腦上的不同終端連線之間切換。
新功能：用於聊天的新工具列操作、螢幕防窺、鎖定鍵盤和滑鼠、將剪貼簿貼上為按鍵以及執行終端支援重啟和重新連接。
新功能：在遠端電腦登錄螢幕上自動登錄。經您的許可，該應用可以自動為您登錄到遠端電腦。
各種錯誤修復和電池使用改進
My.splashtop.com 主控台增強功能
創建部��署程式包時改進的選項格式
“空白螢幕”現在可用作部署包選項。
新的“使用LogMeIn Central電腦描述”選項可簡化從LogMeIn到Splashtop的遷移
Remote Support Premium 現在顯示 Avast （免費、Internet Security、Business 和 Premier） 和 Microsoft Security Essentials 的端點安全狀態
增強了新帳戶和更改密碼時的密碼安全指南和要求
新 Splashtop 推薦計劃
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