創意人員需要速度和 Splashtop 交付

如果您使用過 Adobe® Max 2021，您可能已發現 Splashtop 再度將各領域創意人員 (尤其是遊戲、媒體和娛樂及教育) 的遠端工作效能推升到更高境界。在 Splashtop 新聞稿中，我們說明了使用 Splashtop 遠端存取解決方案時，無論是遊戲開發、影片編輯、3D 設計和動畫等各種領域的創意工作者，都可以享受到每秒 60 格畫面的更新速度。
這是每秒 60 幀。 這是創意人員和學生在遠端工作時茁壯成長的表現。 考慮到這一點，Splashtop 在 Windows Report 的 2021 年 4 月文章中的每篇性能方面已經被評為遠端訪問行業的佼佼者， 5 種具有高幀率的最佳遠端桌面解決方案 ——這是基於我們傳統的 40 fps 功能。 在今天的公告中，我們超越了這一性能水準（和競爭對手），速度提高了 50%——高達 60 fps。
Adobe Creative Cloud 使用者需要可靠的遠端解決方案才能隨時隨地高效工作
您的創意專家都已經在家工作了。這是各行各業均不可避免的轉變。事實上，Adobe Video 合作夥伴關係主管 Sue Skidmore 這麼解釋：
「在過去的 18 個月裡，工作世界發生了巨大變化，因此 Adobe Creative Cloud® 應用程式使用者對遠端解決方案的需求也在變化。現在，創意人員可以在執行影片編輯和音影同步等任務時突破創造力和協作的限制，同時還可以遠端存取分享儲存和其他所需的硬體。Adobe 使用者可藉由 Splashtop 安全地使用其個人電腦、Android、iOS 和 Chromebook 裝置進行高效工作，無論他們身在何處。」
Adobe 的客戶經常處理 PB 級的素材，這些素材需要強大的 A/V 同步和快速工作的能力。 Splashtop 在這方面表現出色，即使在從一台 Mac 遠端連接到六千英里外的另一台 Mac 時也是如此。 Adobe Video 的 Karl Soule 這樣解釋 Splashtop 的價值：“當視頻編輯人員通過促銷部門所做的快速修剪每秒點擊 3 或 4 個鍵時，擁有能夠保持 A/V 同步的回應速度至關重要。 這是我發現Splashtop擅長的領域之一。 閱讀更多關於為什麼 Adobe 的 M&E 客戶利用 Splashtop 的資訊，Adobe 迷上了 Splashtop。
Splashtop 為媒體和娛樂公司提供無壓力、高品質的遠端工作
最重要的是，M&E公司現在正在遠端工作，具有他們在辦公室享受的相同品質和性能。 其中包括由庵野秀明創立的視頻策劃和製作公司 khara，Inc.。 他們製作了「新世紀福音戰士」系列和「龍牙醫」等作品。
在最近的一個案例研究中，Khara， Inc. 資訊系統部門的執行官 Shinnosuke Suzuki 先生分享 了 khara使用 Splashtop 進行遠端視頻製作和規劃的經驗。 他轉述說，khara的創意人員發現遠端會議期間的高速螢幕傳輸非常有吸引力。 鈴木補充說：“Splashtop 的高性能使我們能夠毫無壓力地工作。 就像我們坐在辦公室的電腦前一樣。
Splashtop 的高性能遠端訪問部署非常簡單
Splashtop 可在幾分鐘或幾小時內安裝，並具有非常人性化的介面。 就像 Boxel Studio的首席技術官Andres Reyes 一樣，“我們一直覺得你們從一開始就擁有非常強大的用戶體驗......這隻是一種幸福的�、沒有麻煩的體驗。 部署Splashtop是如此快速和容易，簡直太棒了！ 一切都很簡單 - 您需要添加更多使用者嗎？ 咔嚓，咔嚓，超級簡單！ 雷耶斯進一步說，
「我們嘗試過的其他解決方案，使用者都說太雜亂、太慢了，這不是我想要的... 種種嫌棄。直到我們部署了 Splashtop，我們立刻收到了合作藝術家的電子郵件 – 哇，這太棒了，現在我真的可以工作了，我真的可以完成我的工作了。然後，才開始讓使用者滿意。」
增強的功能為創意人員提供了即時、易用的高速遠端存取，包括：
畫面更新率高達 60 FPS。
低度延遲：自動調整延遲和延遲變數
效能指標：及時效能狀態，包括每秒畫面更新率 (FPS) 和每秒位元數 (BPS)。
總而言之，您的創意人員需要更多的遠端表現工具，幫助他們協作、進行強大的 A/V 同步、快速工作 – 毫無挫折和阻礙。這就是我們投入大量資源，不斷改善遠端存取解決方案效能和易用性的原因，我們將為所有的客戶持續精進。