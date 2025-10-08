Splashtop 榮獲 2021 年年度最佳遠端支援軟體獎

免責聲明：Splashtop SOS 已重新命名為 Splashtop Remote Support。雖然產品名稱發生了變化，但特性和功能保持不變，繼續提供快速、安全和可靠的遠端支援。
Splashtop的遠端支援應用程式已從第三方審核站點獲得了眾多獎項和頂級用戶評分。查看原因，免費試用Splashtop。
無論您是要遠端管理，監視和支持客戶電腦的MSP，還是想為任何設備提供遠端支援的IT /幫助台團隊，Splashtop都可以為您量身定制解決方案。
這就是為什麼Splashtop已經獲得2021最佳遠端支援軟體解決方案的榮譽，獎項和榮譽。
Splashtop的遠端支援解決方案以其可靠性，安全性，易用性，功能和價值贏得了獨立評審的高度評價。此外，Splashtop本身已獲得用戶的認可，是最容易與之開展業務並提供最佳客戶支持的遠端支援提供商。
不要相信我們，請查看Splashtop的遠端支援軟體在2021年引起的轟動，然後繼續閱讀，為您找到合適的Splashtop遠端支援解決方案，並免費開始使用。
Splashtop遠端支援軟體–獎項和殊榮
Digital.com – 2021年最佳遠端支援軟體
Digital.com的存在是為了幫助小企業主找到合適的工具，將他們的業務提升到一個新的水平。經過40個小時的研究比較了70多種產品，Splashtop脫穎而出！ Splashtop被列為2021年最好的遠端支援軟體解決方案之一。專業人士包括Splashtop的免�費試用產品（無需信用卡或承諾），核心功能和低成本。在此處查看全文。
G2 2021年冬季 Splashtop SOS 獎
G2，一個商業軟體的點對點評論網站SOS，以30（！ 2021年冬季徽章。G2 根據對特定行業中實際客戶的真實、經過驗證的評論的分析來授予徽章。
Splashtop SOS (IT 和服務台為任何裝置提供遠端支援的好幫手)，囊括最有可能推薦、最佳 ROI、最易設定、最佳支援、最佳結果、最易管理等獎項，所向披靡！瀏覽 G2 有關Splashtop SOS 的評論。
G2 Splashtop遠端支援獎2021年冬季
根據用戶評論，Splashtop 遠程支援（非常適合使用遠端監控和管理工具提供遠端支援的MSPs）從 G2 獲得了 8 個 2021 年冬季徽章。Splashtop 遠端支持贏得了最易於使用、最佳投資回報率、最佳滿足要求、最佳支援等徽章！ 查看 G2 上的 Splashtop 遠端支持評論。
免費試用 Splashtop！
立即開始免費試用，親身體驗為什麼用戶和行業分析師對Splashtop尋求遠端支援的熱衷。無需信用卡或信用卡即可開始免費試用，註冊只需幾分鐘。現在就開始！
對於 IT/説明台：開始免費試用 Splashtop SOS
對於MSP：開始免費試用Splashtop遠端支援
是否想看看Splashtop還提供什麼？查看所有Splashtop產品，包括用於Splashtop Enterprise的遠端存取和遠端支援的多合一解決方案。