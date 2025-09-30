Splashtop 和 Sapphire Ventures - 一個關於友誼和夥伴關係的故事

實現工作和教育的未來：為什麼Sapphire Ventures很高興繼續與Splashtop合作
今天早些時候， Splashtop 宣佈了5000萬美元的新資金，實現了令人垂涎的10億美元估值。 最新一輪融資主要由現有投資者Sapphire Ventures領導，這是一家領先的風險投資公司，與有遠見的團隊和風險基金合作，建立重要的公司。
Splashtop 與 Sapphire Ventures 的故事始於 2010 年，當時與 Splashtop 創辦人在麻省理工學院建立了同窗情誼，在後來二十多年中，他們一同經歷了多個公司的開創並成為專業合作夥伴。
為了呼應最新消息，Sapphire Ventures 在部落格中分享了 Splashtop 故事，摘錄如下。
1. 一流的解決方案 = 帶動產品爆炸性增長
Splashtop 為用戶提供流暢流暢的體驗，其遠程解決方案的成本僅為競爭對手的一小部分。客戶喜歡該產品（G2Crowd 和 93 NPS 上的 4.8 顆星），從歷史上看，該業務在銷售和營銷方面花費很少，包括迄今為止零出站銷售工作。
在過去的一年裡，Splashtop 160%+ 的同比增長是由日益流行的產品主導增長模式推動的。 換句話說，Splashtop 的大部分銷售一直是並將繼續是真正的自助服務，僅憑產品觸摸。 此外，Splashtop 還提供卓越的客戶服務 （CSAT 90%+），從而始終保持超過 115% 的淨留存率。
隨著Splashtop看到對其產品的需求激增，遠端工作技術市場已經成熟，近三分之二的美國工人願意在大流行之後繼續遠端工作。
2. 透過遠距��學習大放異彩
去年學校因 COVID 而關閉時，大多數學生都面臨著教育中斷，包括無法即時訪問學校和大學的電腦。 Splashtop 的高性能遠端實驗室訪問解決方案使 200 多所學校能夠為學生提供從任何設備（如 Chromebook、iPad、Android 平板電腦和個人筆記型電腦）到學校電腦的無縫遠端訪問。 學生可以獲得高性能的遠端連接、多顯示器觀看、遠端音訊以及適用於Windows和Mac電腦的高達4K的視頻流，從而使他們的學習體驗不會中斷。
3. 持續努力邁向其他康莊大道
毫無疑問，Splashtop 受益於遠端工作和遠端學習趨勢，這些趨勢在 COVID 之前越來越受歡迎，但在過去 11 個月中呈爆炸式增長。 Splashtop 計劃利用新一輪融資來投資和開發新的增長途徑，包括發展 Splashtop Enterprise、在相鄰但互補的領域推出新產品，例如協作和 ZTNA（零信任網路訪問）解決方案、地理擴張、新的垂直領域等等。
關於藍寶石風險投資
Sapphire Ventures 領先創投業界，與有遠見的團隊和創投基金合作，共同開創價值與意義非凡的公司。二十年來，Sapphire 不斷為全球創新型初創公司和以技術為核心的創投基金挹注資金、資源及專業知識。Sapphire 在Sapphire Ventures、Sapphire Partners 和 Sapphire Sport 中擁有超過 40 億美元的資產管理規模，團隊成員遍布奧斯汀、倫敦、帕洛阿爾托和舊金山，以優越地位協助拓展公司及創投基金成為各領域的全球類領導者。進��一步了解 Sapphire Ventures 相關資訊，請瀏覽 sapphireventures.com。