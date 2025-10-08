Splashtop 2018 年 11 月新功能

以下是 2018 年 11 月添加到 Splashtop 遠端存取解決方案的一些新功能。 這些更新將在未來幾周內作為自動流處理器更新或通過用戶端應用的更新通知推出。 如果您希望儘快更新，請按兩下 Streamer 中的「檢查更新」或轉到 https://www.splashtop.com/downloads 下載最新版本的業務用戶端應用程式。
以下更新已於 2018 年 11 月 2 日發布
Splashtop Streamer 3.2.8.0 for Windows
Splashtop Streamer 3.2.8.1 for Mac
Splashtop Business App 3.2.8.0 for Windows
適用於 Mac 的 Splashtop 商業應用程式 3.2.8.0
將 Splashtop Business 應用程式顯示為 Windows 系統托盤圖示
是否需要清理Windows任務欄上的一些空間，但仍想快速訪問Splashtop Business應用程式？現在，單擊X關閉應用程式後，您可以選擇在Windows系統任務欄中以圖標形式提供它。
要打開或關閉此選項，請進入檔|選項。。。並選中「顯示系統匣圖示」。
在多螢幕視圖中的螢幕之間拖動窗口
現在，�使用多個本機螢幕檢視多個遠端螢幕時，可以使用滑鼠跨螢幕拖曳視窗。這項功能支援 Windows 和 Mac，且適用於包含多對多螢幕遠端存取功能的產品版本，包括 Remote Access Pro、Remote Support Plus 和 Remote Support Premium。
改進的macOS 10.14莫哈韋相容性
我們改進了與 macOS 10.14 Mojave 的相容性，包括音訊、遠端列印和輔助功能控制。
錯誤修復和改進
最新的更新還包括各種錯誤修復和增強的連接可靠性，因為我們始終致力於確保高品質的用戶體驗。
更多內容即將推出
隨著更多更新的發佈，我們將更新這篇文章。
以前的更新
現在就開始吧！
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