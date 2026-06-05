2023 年產品回顧：遠端存取進步與創新

Nityasha Wadalkar 是一位成就卓越的數位行銷領導者，在行銷、銷售和 IT 領域擁有超過 15 年的經驗。 她目前擔任 Splashtop 的產品和產品營銷總監，Splashtop 是世界各地工作解決方案的領先提供商。 在這個職位上，Nityasha 充分利用她在業務策略和分析、客戶宣傳和產品定位方面的專業知識，在推動公司成長和創新方面發揮了重要作用。 在工作之外，Nityasha 喜歡和四口之家一起在戶外度過時光，從事遠足，露營和騎自行車�等活動。