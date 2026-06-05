2023 年產品回顧：遠端存取進步與創新

今年，我們在進一步增強高效能遠端存取和遠端支援能力方面取得了重大進展，主要關注 IT 團隊的安全性和效率。我們在教育、媒體 & 娛樂、製造業、醫療保健、零售和酒店等行業的使用者看到這些新功能的巨大價值。 讓我們來看看 2023 年的一些值得注意的新增項目：
端點管理
由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus
我們推出了 Splashtop Antivirus 以增強端點安全性。使用者可以使用 Bitdefender 屢獲殊榮的反惡意軟體技術，以無與倫比的價格保護 Windows 和 Mac 電腦。從 Splashtop 無縫部署和管理防毒軟體，無需額外的解決方案。透過主動監控功能，可防止病毒、惡意軟體和其他威脅造成傷害，讓您的裝置持續保持安全。 深入了解。
背景動作
透過在後台執行關鍵任務而無需控制遠端計算機，顯著減少用戶中斷。查看所有正在執行的應用程式和程序，並使用遠端工作管理員結束它們。 檢視和編輯 Windows 登錄。查看已安裝的裝置並啟用/停用它們，就像 Windows 裝置管理員一樣。使用「服務管理員」來查看作用中的服務並控制其啟動行為。 在 Splashtop Business 應用程式或網路控制台中執行所有這些操作。深入了解。
其他可配置警示
設定警示，並��在受管理電腦上新增或移除硬體時收到通知。
智慧動作
透過自動執行由自訂警示觸發的使用者製作的指令碼，進一步消除手動 IT 工作。
儀錶板
以摘要儀錶板開始一天，輕鬆監控和管理端點。儀錶板提供端點數量、線上/離線狀態、OS 類型和版本的一目了然的詳細資料，並附有滑鼠懸停提示以獲取更多資訊。你還可以追蹤警報、端點威脅和 Windows 更新狀態。檢查 Splashtop Antivirus 的狀態，包括威脅數量、動作摘要和病毒定義版本。此外，密切注意即將到來和已完成的排程腳本和任務。
Splashtop Enterprise和Splashtop Remote Support產品提供端點管理功能。
資訊科技服務台
連線成績單
現在，技術人員和最終用戶甚至可以在開始端點連線之前進行聊天。連線記錄還維護支援會話期間執行的聊天和操作的按時間順序排列的審核日誌。
網頁支援表格
服務台提供多種終端連接方法，從技術人員使用支援連結或 6 位元 PIN 碼發起的方式，到最終用戶使用 SOS Call 桌面應用程式和現在的網路表單發起的方式。使用網頁表單，技術人員可以設計一個個性化的支持表單，該表單可以無縫整合到支持網站中。 這使得最終用戶能夠在需要協助時輕鬆發起支援請求，這些請求會自動路由到適當的技術人員群組。
客製化品牌
通過自定義最終用戶使用您自己的徽標和顏色下載的支持應用程序來強調您的品牌。
報告
用戶現在可以輕鬆報告記錄的支援連線活動，以進行審核和合規性。
Splashtop Enterprise 提供服務台支援功能。
遠端存取
Splashtop Remote Access Performance
我們推出了專為創意專業人士量身定制的新遠端訪問套件！這款新產品包括 USB 裝置重新導向、麥克風直入、YUV 4:4:4 彩色和高保真音訊等附加功能，可為數位藝術家、動畫師、編輯、廣播公司和設計師提供身臨其境的遠端存取體驗。 深入了解。
Wacom Bridge
我們與 Wacom 共同開發了新技術，為需要在本機和遠端電腦上無縫使用 Wacom 平板電腦的創意專業人士提供卓越的體驗。 透過 Splashtop 產品中包含的新專有軟體，使用 Wacom 平板電腦體驗流暢、低延遲的繪圖體驗，以及自訂遠端圓形筆體驗的新選項。從本機電腦上的創意應用程式繼承設置，而無需在遠端電腦應用程式上重做這些設定。深入了解。
裝置重新引導至/來自Mac
我們的裝置重新導向功能現已在 Windows 和 Mac 上提供，允許用戶將智慧卡、印表機、人機介面裝置等 USB 裝置插入本機計算機，並在遠端電腦上使用它，就像插入一樣直接連接到遠端系統。
超高性能
Splashtop 會話現在支援高達 240 fps！遠端享受更身臨其境、響應更靈敏的遊戲、影片製作和編輯體驗。
改進的計算機清單
使用改進的主控台更輕鬆地管理和存取您的電腦。 重新設計會亮顯您需要查看的資訊，並可讓您根據特定參數自訂檢視和篩選電腦。
安全性和管理性
集中cloud連線錄製
使用者現在可以強制記錄所有 Splashtop 遠端桌面會話。會話全部記錄在cloud ，技術人員無需手動啟動或停止記錄。錄音在 Splashtop 伺服器上儲存 90 天，可以透�過 Splashtop 網路控制台回放或下載，用於培訓和審核目的。可以根據角色控制下載和播放錄音的能力。
ISO/IEC 27001 合規
Splashtop 現已獲得 ISO/IEC 27001 認證！透過實施 ISO 和 SOC 2 等安全框架，Splashtop 為使用者提供業界領先的遠端存取解決方案，同時確保風險管理、網路彈性、卓越營運和保護客戶資料的最高標準。深入了解。
支援更多電腦數量
借助我們改進的控制台，團隊現在可以輕鬆支援超過 100,000 台計算機，並具有同樣出色的 Splashtop 響應能力和速度。
開放 API（應用程式編程介面）
Splashtop建立了一個API交付框架。使用者可以實現工作流程自動化，並將 Splashtop 無縫整合到現有應用程式中，以實現更順暢的 IT 營運。從票務和聊天系統中啟動支援會話，以及管理使用者、電腦、存取權限和群組等任務，都可以使用整合到您自己的平台中的 API 直接完成。
用於 RDP 和 VNC 連接的 Splashtop 連接器
使用者可以透過 Splashtop 遠端存取電腦和伺服器，無需使用 VPN 或安裝遠端存取代理，現在除了 RDP 之外，還可以透過 VNC（SSH 支援即將推出）。深入了解。
Splashtop Enterprise為各種規模的企業提供終極的靈活性、可擴展性和安全性。
其他新產品
除了增強其遠端存取和支援解決方案之外，今年 Splashtop 在強化其安全產品方面也取得了重大進展。
Foxpass
Splashtop 收購了 Foxpass，後者是一家為 IT 和 DevOps 系統提供基於雲端、以身分為中心的網路和伺服器存取解決方案的供應商。Foxpass 的cloud RADIUS 伺服器平台與主要Wi-Fi 存取點和虛擬專用網路(VPN) 供應商集成，並提供現代化的無密碼機制，以確保員工不會共享密碼，並且只能存取他們需要的伺服器和網絡，僅在需要時。深入了解。
Secure Workspace
我們公佈了新安全產品的基礎，並將我們的搶先體驗計畫擴展到了一些客戶。Splashtop Secure Workspace 採用全面的方法來解決與存取管理相關的棘手問題。使用簡單的連結輕鬆安全地管理第三方存取。深入了解。
我們致力於不斷改進我們的產品和產品，以為客戶提供更大的價值。 我們的產品藍圖深受客戶需求和市場需求的驅動；請繼續關注未來幾個月內更有影響力的改進。
深入了解Splashtop產品！