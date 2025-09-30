Splashtop 如何確保快速遠端連線和最小延遲

遠端存取軟體對於日常知識工作者來說效果很好，但對於需要精確、資源密集軟體的團隊成員來說，這增加了流程的複雜性。遠端存取軟體嚴重依賴網路速度和最小延遲，因此當發生延遲時，這可能會使工作變得更具挑戰性。
對於希望為其團隊成員提供遠端存取軟體的組織來說，重要的是找到合適的軟體，使他們能夠以最小的延遲和對工作的干擾來存取其資源密集型裝置。
什麼是延遲？
延遲是數位資訊包從一個來源裝置傳輸到另一個目的地裝置所需的時間。延遲通常用作互聯網或網路連接效能速度的指標。延遲越低，設備之間的過程速度就越快。
讓我們在一個更日常的例子中思考這一點。 想像一下，您正在訂購比薩餅。 您打電話給比薩店並訂購披薩以供外送，然後送貨司機在一定的時間內為您帶來完成的比薩餅。 在此範例中，延遲將是在您下訂單後披薩到達所需的目的地所需的時間。 比薩越快，披薩到達您的家就越好。
對於遠端存取軟體，您希望延遲盡可能低以提高回應能力。這樣模擬使用遠端電腦的行為，就像您親自坐在來源電腦前一樣。
Splashtop 如何提供快速連線和最小延遲
對於遠端存取軟體而言，延遲可能會影響生產力，也可能會影響生產力。Splashtop 團隊在開發過程中考慮了這一點，並確保不同形式的連接，以最大限度地減少延遲並提高效能。
預設為點對點連線
Splashtop 確保快速連接和最小延遲的方法之一是當裝置連接到相同網路時預設為點對點連接。這意味著設備不必連接到單獨的中繼網絡，而是直接連接到每個裝置以實現盡可能最快的連接。
在同一網路上時，點對點連線是最快的連接方式，但當裝置位於兩個不同的網路上時，此策略不一定有效。來自不同網路的點對點連線需要資訊穿過防火牆，這可能會導致重大的複雜性，例如引入安全漏洞和額外延遲。
使用繼電器網路進行長距離
當無法進行點對點連線時，Splashtop 使用中繼伺服器來快速連接遠距離的裝置。中繼伺服器是無線連線中使用的一種網路類型，專門用於長距離連接設備。
想像這是一場實際的接力賽 —— 目標是讓球隊首先穿越終點線。 他們將手從每個跑手傳遞給下一個人，以確保它能達到最終目標。 中繼伺服器的情況也是如此——本地裝置可以透過中繼發送訊息，以將其遠距離傳送到來源目的地。想像這一點與點對點系統相比，設備之間沒有額外的連接點，因此信息傳輸時可能會有延遲。
最佳化硬體加速
裝置硬體是某些遠端存取軟體的主要限制之一，這可能會導致效能問題和額外的延遲。Splashtop 繞過硬體限制的方法之一是提供硬體加速選項。
Splashtop 系統可讓您調整特定設置，例如畫面更新率、品質選項和 GPU 使用率，以獲得盡可能最高的效能。雖然網路連線是效能速度的主要指標，但使用者在使用Splashtop系統時仍可優化其頻寬，以確保其連線速度。
減少較慢的網路連線延遲的方法
Splashtop 團隊在創建該產品時知道，並非每個人都擁有最快的網路速度，但希望讓每個人都可以使用遠端存取軟體。Splashtop 實現此目的的一種方法是為畫面更新率、品質和速度建立不同的選項。
畫面更新率選項
螢幕更新率是指螢幕上一秒內顯示幀數的速度。畫面數越高，顯示器的反應速度越快。 然而，較高的螢幕更新率也可能意味著一些延遲，因為較高的幀速率需要更多的網路頻寬。Splashtop在畫面更新率上提供了四種不同的選項：
超高：60 FPS
高：每秒 30 張
中等：每秒 15 張
低：每秒 8 張
這裡的想法是找到合適的螢幕更新率，與網路連接速度相平衡，以實現最佳效能。
品質選項
Splashtop 在影像品質方面提供了三種不同的選項，為使用者提供滿足其需求的最佳體驗。Splashtop 的品質選項包括：
原始：這是預設設置，用戶可以優化其設定以滿足自己的需求。
最佳品質：此設定最佳化設定，以提供個人視覺效果最佳品質，但可能無法盡可能回應。
最佳速度：此設定最佳化設定，為個人提供回應速度最快的速度，但視覺上可能不會盡可能清晰。
效能狀態視窗
Splashtop 使用戶能夠即時查看其效能狀態，例如幀速率、渲染選項和硬體加速設定。如此一來，當個人找到自己認為最佳的設置時，他們可以保存這些設置並參考它。
為什麼延遲對於�遠端存取用戶很重要
為了使遠端存取按預期工作，出於用戶體驗和一般效能原因，用戶需要體驗盡可能短的延遲。延遲令人沮喪，難以處理。 在進行 VoIP 或視訊通話時，不同步的音訊可能會導致溝通不良和沮喪。
對於需要精準影像品質和快速連接的產業來說，這種延遲不能容忍。 對於媒體和娛樂領域的行業領導者來說，許多人轉向 Splashtop 尋求遠端存取支援。
「Splashtop 的高效能使我們能夠毫無壓力地工作。就像我們坐在辦公室的電腦前一樣，」日本動畫工作室 khara, Inc資訊系統部門的執行長 Shinnosuke Suzuki 說。
對於 動畫 、 遊戲開發和影片 編輯 等資源密集 的產業，延遲可能會增加或降低生產力。本機裝置需要充當來源電腦，以確保個人生產力 — 如果沒有這個裝置，工作就會比只是親身運作時更加困難。
鈴木表示：「由於我們的工作性質，遠程工作很難。」 「由於我們在視頻發布之前處理，因此我們禁止將機密信息帶到公司之外。」
遠端存取軟體可以透過將來源材料保存在現場裝置上來幫助維持媒體和娛樂組織的安全等級。工作人員可以從個人電腦遠端進入，所有進行中的工作都可以留在組織內。 如果沒有此功能，資訊和資料洩漏的可能性會增加。 在這種情況下，需要遠端存取來維護員工遠端工作時的安全性。
使用 Splashtop Enterprise 獲得快速終端訪問
在眾多競爭對手和其他遠端存取選項中， Splashtop Enterprise為客戶提供了簡單的使用者介面和快速的連線速度，因此可以像親自工作一樣完成工作。對於媒體和娛樂等資源密集產業的個人來說，Splashtop 為用戶提供快速回應時間和最小延遲，以防止延遲，使遠端工作盡可能簡單。
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