用於遠程動畫的 Splashtop

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Drawings of a cartoon character from an animator

Splashtop 用於遠端動畫

無縫遠端存取高清動畫工具，幾乎沒有延遲

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使用 Splashtop 增強您的動畫工作流程

  • 親自體驗優異效能

    有了 Splashtop，無論您身在何處，都能在高品質的前提下，完美流暢地遠端存取您的動畫工具，助您透過與工作站同等級的優質影音效能，來創作、成像輸出和完成後製。

  • 安全第一

    Splashtop 極其重視您動畫資料的安全性。我們提供強大的安全功能，包括 256 位元 AES 加密、兩步驟驗證和裝置驗證，欲確保您的專案和創意資產隨時受到保護。

  • 享受卓越的客戶支持

    當您選擇 Splashtop 時，您獲得的不僅僅是服務；您還獲得了合作夥伴。我們專門的客戶支援團隊隨時準備為您提供協助，確保您的遠端存取體驗盡可能順暢和有效率。

  • 易於使用中受益

    Splashtop 的直覺式介面可確保遠端存取動畫工具盡可能簡單。借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，無論位置如何，與您的團隊合作並與客戶互動都很輕鬆。

Animator using Splashtop remote computer access with a drawing tablet

為什麼選擇 Splashtop 進行動畫製作？

對於以創造力、精確度和高品質視覺交付為主導的行業來說，Splashtop 是許多動畫專業人士的首選解決方案。使用 Splashtop，您可以安全地存取您的動畫工具並從任何位置與您的團隊合作，確保您的創作過程不會中斷。

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Business Access Performance

Splashtop Business Access 是動畫專業人士的終極端點訪問解決方案，提供 4:4:4 色彩模式以實現準確的色彩渲染、高保真音訊以實現完美的聲音效果，以及對端點端點和繪圖板的廣泛外設支持，非常適合詳細的動畫創作。

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Enterprise

Splashtop Enterprise 是大型動畫工作室的理想選擇，提供有利輕鬆存取的單一登入、用於控制存取的精細權限、可簡化播映工作流程的連線排程、用於遠端設備管理的 Android/IoT 主動存取，以及涵蓋遠端工作、IT 管理和支援的整合式平台。

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我們經常使用繪圖板，因此對我們的動畫師而言，高感壓靈敏度是重要條件，而這正是我們選擇 Splashtop 的眾多原因之一。

Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio

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我們對 Splashtop 的效能非常滿意。如果我們正在製作影片，就像公司 PC 一樣擁有準確的彩色顯示器，具有平滑的漸變和最小的噪音很重要。我們還需要最小化視訊和音訊之間的延遲。

Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio

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