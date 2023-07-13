用於遠程動畫的 Splashtop

使用 Splashtop 增強您的動畫工作流程
親自體驗優異效能
有了 Splashtop，無論您身在何處，都能在高品質的前提下，完美流暢地遠端存取您的動畫工具，助您透過與工作站同等級的優質影音效能，來創作、成像輸出和完成後製。
安全第一
Splashtop 極其重視您動畫資料的安全性。我們提供強大的安全功能，包括 256 位元 AES 加密、兩步驟驗證和裝置驗證，欲確保您的專案和創意資產隨時受到保護。
享受卓越的客戶支持
當您選擇 Splashtop 時，您獲得的不僅僅是服務；您還獲得了合作夥伴。我們專門的客戶支援團隊隨時準備為您提供協助，確保您的遠端存取體驗盡可能順暢和有效率。
易於使用中受益
Splashtop 的直覺式介面可確保遠端存取動畫工具盡可能簡單。借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，無論位置如何，與您的團隊合作並與客戶互動都很輕鬆。
為什麼選擇 Splashtop 進行動畫製作？
對於以創造力、精確度和高品質視覺交付為主導的行業來說，Splashtop 是許多動畫專業人士的首選解決方案。使用 Splashtop，您可以安全地存取您的動畫工具並從任何位置與您的團隊合作，確保您的創作過程不會中斷。
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客戶推薦
我們經常使用繪圖板，因此對我們的動畫師而言，高感壓靈敏度是重要條件，而這正是我們選擇 Splashtop 的眾多原因之一。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
客戶推薦
我們對 Splashtop 的效能非常滿意。如果我們正在製作影片，就像公司 PC 一樣擁有準確的彩色顯示器，具有平滑的漸變和最小的噪音很重要。我們還需要最小化視訊和音訊之間的延遲。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio