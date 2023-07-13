用於遠程動畫的 Splashtop

使用 Splashtop 增強您的動畫工作流程
經驗豐富
借助 Splashtop，無論您身在何處，您都可以享受到動畫工具的高清、無縫端點訪問。這使您能夠使用與工作站相同的高質量視頻和音訊來創建、渲染和完成後期製作。
優先安全性
Splashtop 非常重視動畫數據的安全性。我們提供強大的安全功能，包括 256 位 AES 加密、兩步驗證和裝置驗證，以確保您的項目和創意資產始終受到保護。
享受卓越的客戶支持
當您選擇 Splashtop 時，您獲得的不僅僅是一項服務；更是獲得的。你正在獲得一個合作夥伴。我們專門的客戶支持團隊隨時準備為您提供幫助，確保您的端點訪問體驗盡可能順利和高效。
受益於易用性
Splashtop 直觀的界面確保遠程訪問動畫工具盡可能簡單。借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，無論位置如何，與您的團隊協作以及與客戶互動都是輕而易舉的。
為什麼選擇 Splashtop 製作動畫？
對於一個依靠創造力、精確性和高質量視覺交付而蓬勃發展的行業來說，Splashtop 是許多動畫專業人士的首選解決方案。借助 Splashtop，您可以從任何位置安全地訪問您的動畫工具並與您的團隊協作，確保您的創作過程永遠不會中斷。
來自我們滿意的客戶
我們對 Splashtop 的表現非常滿意。如果我們正在製作電影，那麼準確的彩色顯示器至關重要，具有平滑的漸變和最小的噪音，就像在公司的 PC 上一樣。 我們還需要視頻和音訊之間的延遲最小。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio
來自我們滿意的客戶
由於我們經常使用圖形平板電腦，因此對於我們的動畫師來說，高度對壓力敏感度是至關重要 這是我們選擇 Splashtop 的眾多原因之一。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
來自我們滿意的客戶
我們對 Splashtop 的表現非常滿意。如果我們正在製作電影，那麼準確的彩色顯示器至關重要，具有平滑的漸變和最小的噪音，就像在公司的 PC 上一樣。 我們還需要視頻和音訊之間的延遲最小。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio
來自我們滿意的客戶
由於我們經常使用圖形平板電腦，因此對於我們的動畫師來說，高度對壓力敏感度是至關重要 這是我們選擇 Splashtop 的眾多原因之一。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio