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Drawings of a cartoon character from an animator

用於遠程動畫的 Splashtop

無縫終端訪問高清動畫工具，幾乎無延遲

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使用 Splashtop 增強您的動畫工作流程

  • 經驗豐富

    借助 Splashtop，無論您身在何處，您都可以享受到動畫工具的高清、無縫端點訪問。這使您能夠使用與工作站相同的高質量視頻和音訊來創建、渲染和完成後期製作。

  • 優先安全性

    Splashtop 非常重視動畫數據的安全性。我們提供強大的安全功能，包括 256 位 AES 加密、兩步驗證和裝置驗證，以確保您的項目和創意資產始終受到保護。

  • 享受卓越的客戶支持

    當您選擇 Splashtop 時，您獲得的不僅僅是一項服務；更是獲得的。你正在獲得一個合作夥伴。我們專門的客戶支持團隊隨時準備為您提供幫助，確保您的端點訪問體驗盡可能順利和高效。

  • 受益於易用性

    Splashtop 直觀的界面確保遠程訪問動畫工具盡可能簡單。借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，無論位置如何，與您的團隊協作以及與客戶互動都是輕而易舉的。

為什麼選擇 Splashtop 製作動畫？

對於一個依靠創造力、精確性和高質量視覺交付而蓬勃發展的行業來說，Splashtop 是許多動畫專業人士的首選解決方案。借助 Splashtop，您可以從任何位置安全地訪問您的動畫工具並與您的團隊協作，確保您的創作過程永遠不會中斷。

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Business Access 效能

Splashtop Business Access 是動畫專業人士的終極端點訪問解決方案，提供 4:4:4 色彩模式以實現準確的色彩渲染、高保真音訊以實現完美的聲音效果，以及對端點端點和繪圖板的廣泛外設支持，非常適合詳細的動畫創作。

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Enterprise

Splashtop Enterprise 非常適合大型動畫工作室，提供單點登錄以輕鬆訪問、精細權限控制訪問、連線排程以簡化廣播工作流程、Android/IoT 主動訪問以實現遠程設備管理，以及涵蓋遠程工作的整合平台、IT 管理和支持。

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來自我們滿意的客戶

我們對 Splashtop 的表現非常滿意。如果我們正在製作電影，那麼準確的彩色顯示器至關重要，具有平滑的漸變和最小的噪音，就像在公司的 PC 上一樣。 我們還需要視頻和音訊之間的延遲最小。

Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio

來自我們滿意的客戶

由於我們經常使用圖形平板電腦，因此對於我們的動畫師來說，高度對壓力敏感度是至關重要 這是我們選擇 Splashtop 的眾多原因之一。

Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio

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Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio

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Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio

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