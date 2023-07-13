遊戲開發者的終端訪問：增強您的流程

遠端遊戲開發的完美解決方案
跨平台支援
通過任何計算機或移動裝置在遠程 Windows、Mac 或 Linux 工作站上開發遊戲。
高效能串流
透過卓越的 AV 同步功能，享受高解析度、低延遲的串流，以便即時建立圖形和動畫。
安全合規
通過行業標準加密和多因素驗證來保護您的遊戲內容和數據。
全天候支援
全天候提供專門的客戶支持，以確保不間斷的開發。
促進協同合作以提高工作效率
與您的團隊、客戶或遊戲測試人員毫不費力地協作，無論他們身在何處。 共用螢幕、進行示範並接收即時意見反應，以更快速地重複執行和改進。
遊戲開發人員喜愛的功能
多螢幕支援
查看更多資訊，並在您的所有顯示器上操作！選取您要檢視的視窗並在單一視窗中查看所有螢幕。透過多對多螢幕功能 (目前僅 Business Access Pro 支援)，您可以將每個遠端螢幕傳至單一視窗中，以便進行本機設定。
兩個用戶進入同一台計算機
兩個單獨的用戶（在同一帳戶下）將能夠像通常從 Splashtop 應用程序一樣連接到所需的遠程計算機。從那裡，用戶將能夠實時查看遠程計算機的屏幕，並像坐在它前面一樣對其進行控制。
末梢筆和繪圖板
使用本地裝置上的手寫筆實時控制遠程計算機。
工作階段記錄
擷取遠端工作階段以供檢閱、示範或說明文件用途。
網路喚醒
在需要時遠端喚醒您的工作站，節省能源和資源。
強大的文件傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。