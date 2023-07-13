遊戲開發者的終端訪問：增強您的流程

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A video game developer working remotely thanks to Splashtop

遊戲開發者的遠端存取：增強您的流程

Splashtop 讓遊戲開發人員能夠從任何裝置遠端存取他們的工作站，從而實現隨時隨地的創造力和生產力。

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遠端遊戲開發的完美解決方案

  • 跨平台支援

    透過任何電腦或行動裝置在遠端 Windows、Mac 或 Linux 工作站上開發遊戲。

  • 高效能串流

    享受高解析度、低延遲串流，具有卓越的 AV 同步功能，即時創建圖形和動畫。

  • 安全合規

    使用行業標準加密和多因素身份驗證保護您的遊戲內容和資料。

  • 全天候支援

    隨時提供專屬客戶支援，確保開發不中斷。

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推薦

Splashtop Remote Access Performance

Splashtop Remote Access Performance 解決方案完美符合遊戲開發者的需求，提供可達精準視覺效果的 4:4:4 色彩模式、打造沉浸式音效的高逼真度音訊，以及豐富多元的周邊支援能力 (包括遠端觸控筆、3D 滑鼠、遊戲手柄和麥克風直入)。

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大型團隊適用

Enterprise

Splashtop Enterprise 非常適合需要更多安全性和進階功能的大型遊戲開發團隊。整合單一登入以便於訪問，控制細粒度的訪問權限，安排訪問以組織工作流程，獲取Android / IoT主動態訪問，並獲得用於遠端訪問、IT 管理和支援的整合平台。

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Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

促進協作，以提高工作效率

無論他們身在何處，都可以輕鬆地與您的團隊、客戶或遊戲測試人員進行協作。分享螢幕、進行示範，並接收即時反饋，以更快地迭代和改進。

遊戲開發人員喜歡的功能

多螢幕支援

查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有顯示器的畫面。使用多對多螢幕支援 (Splashtop Remote Access Pro 支援此功能)，即可將各遠端螢幕各自分配到單獨視窗，方便您進行本機配置。

三位使用者進入同一台電腦

三個不同的使用者（在同一帳戶下）將能夠連接至所需的遠端電腦，就像他們通常從Splashtop 應用程式所做的一樣。 從那裡，使用者就能即時看到遠端電腦的螢幕，就像坐在螢幕前一樣控制電腦。

遠端觸控筆和繪圖板

使用本機裝置上的觸控筆即時控制遠端電腦。

工作階段記錄

擷取遠端連線供審核、示範或記錄之用。

網路喚醒

需要時遠端喚醒您的工作站，節省能源和資源。

強大的檔案傳輸功能

在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。

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