遊戲開發者的終端訪問：增強您的流程

遠端遊戲開發的完美解決方案
跨平台支援
透過任何電腦或行動裝置在遠端 Windows、Mac 或 Linux 工作站上開發遊戲。
高效能串流
享受高解析度、低延遲串流，具有卓越的 AV 同步功能，即時創建圖形和動畫。
安全合規
使用行業標準加密和多因素身份驗證保護您的遊戲內容和資料。
全天候支援
隨時提供專屬客戶支援，確保開發不中斷。
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推薦
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 解決方案完美符合遊戲開發者的需求，提供可達精準視覺效果的 4:4:4 色彩模式、打造沉浸式音效的高逼真度音訊，以及豐富多元的周邊支援能力 (包括遠端觸控筆、3D 滑鼠、遊戲手柄和麥克風直入)。
促進協作，以提高工作效率
無論他們身在何處，都可以輕鬆地與您的團隊、客戶或遊戲測試人員進行協作。分享螢幕、進行示範，並接收即時反饋，以更快地迭代和改進。
遊戲開發人員喜歡的功能
多螢幕支援
查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有顯示器的畫面。使用多對多螢幕支援 (Splashtop Remote Access Pro 支援此功能)，即可將各遠端螢幕各自分配到單獨視窗，方便您進行本機配置。
三位使用者進入同一台電腦
三個不同的使用者（在同一帳戶下）將能夠連接至所需的遠端電腦，就像他們通常從Splashtop 應用程式所做的一樣。 從那裡，使用者就能即時看到遠端電腦的螢幕，就像坐在螢幕前一樣控制電腦。
遠端觸控筆和繪圖板
使用本機裝置上的觸控筆即時控制遠端電腦。
工作階段記錄
擷取遠端連線供審核、示範或記錄之用。
網路喚醒
需要時遠端喚醒您的工作站，節省能源和資源。
強大的檔案傳輸功能
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。