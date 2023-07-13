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A video game developer working remotely thanks to Splashtop

遊戲開發者的終端訪問：增強您的流程

Splashtop 使遊戲開發人員能夠從任何裝置對其工作站進行端點訪問，從而隨時隨地發揮創造力和生產力。

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遠端遊戲開發的完美解決方案

  • 跨平台支援

    通過任何計算機或移動裝置在遠程 Windows、Mac 或 Linux 工作站上開發遊戲。

  • 高效能串流

    透過卓越的 AV 同步功能，享受高解析度、低延遲的串流，以便即時建立圖形和動畫。

  • 安全合規

    通過行業標準加密和多因素驗證來保護您的遊戲內容和數據。

  • 全天候支援

    全天候提供專門的客戶支持，以確保不間斷的開發。

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推薦

Business Access 效能

SBA 完全是遊戲開發者的完美解決方案，提供 4:4:4 色彩模式以實現精確的視覺效果，高保真音訊帶來身臨其境的聲音，以及多功能外設支持，包括遠端筆、3D 鼠標、遊戲手柄和麥克風直入。

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適用於大型團隊

Enterprise

Splashtop Enterprise 非常適合需要更高安全性和高級功能的大型遊戲開發團隊。集成單點登錄以實現輕鬆訪問、控制精細訪問權限、安排訪問以組織工作流程、獲取 Android/IoT 主動訪問，並獲得用於端點訪問、IT 管理和支持的統一平台。

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Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

促進協同合作以提高工作效率

與您的團隊、客戶或遊戲測試人員毫不費力地協作，無論他們身在何處。 共用螢幕、進行示範並接收即時意見反應，以更快速地重複執行和改進。

遊戲開發人員喜愛的功能

多螢幕支援

查看更多資訊，並在您的所有顯示器上操作！選取您要檢視的視窗並在單一視窗中查看所有螢幕。透過多對多螢幕功能 (目前僅 Business Access Pro 支援)，您可以將每個遠端螢幕傳至單一視窗中，以便進行本機設定。

兩個用戶進入同一台計算機

兩個單獨的用戶（在同一帳戶下）將能夠像通常從 Splashtop 應用程序一樣連接到所需的遠程計算機。從那裡，用戶將能夠實時查看遠程計算機的屏幕，並像坐在它前面一樣對其進行控制。

末梢筆和繪圖板

使用本地裝置上的手寫筆實時控制遠程計算機。

工作階段記錄

擷取遠端工作階段以供檢閱、示範或說明文件用途。

網路喚醒

在需要時遠端喚醒您的工作站，節省能源和資源。

強大的文件傳輸

在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。

今天就開始

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