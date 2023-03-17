影片：使用遠端桌面進行影片編輯軟體

需要處理影片，但卻無法存取安裝了影片編輯軟體的電腦嗎？

Splashtop 是您遠端存取的最佳解決方案。

Remote Desktop for Video Editing Software

無論您是居家辦公還是在旅途中，Splashtop Business Access 可以讓您輕鬆地從個人裝置存取並控制遠端電腦，並遠端使用任何影片編輯軟體 (例如 Premier、Final Cut Pro 或 iMovie)。

從您自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機啟動遠端桌面連線到您的遠端電腦，透過 Splashtop 輕鬆存取影片編輯器。Splashtop Business Access 讓您可以隨時隨地使用辦公室電腦或其他桌上型電腦上的影片編輯器並存取檔案。從個人裝置存取遠端電腦後，您可以看到遠端電腦的螢幕，與其進行互動並實時使用影片編輯器，就像坐在遠端桌面前一樣。

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Splashtop Business Access 讓您可以隨時隨地存取您的影片編輯軟體。順暢使用您的影片編輯器，輕鬆地在世界任何地方製作高品質專案。遠端連接電腦後，您可以開啟影片編輯器，透過 Splashtop 高品質、快速遠端連接和 4K 串流品質提升工作效率。

除了能夠即時查看遠端屏幕並與之交互之外，Splashtop還可以將聲音從遠端電腦傳輸到本地設備（甚至是遠端Mac電腦的聲音 ）。 Splashtop的超凡速度可確保您在編輯時準確地同步音頻和視頻。視頻編輯客戶喜歡Splashtop的原因之一是因為他們能夠在遠端進入並進行遠端編輯時進行口形同步。

通過存取所有工具，轉換和文件，您可以像坐在遠端電腦前一樣輕鬆而優質地進行編輯。 Splashtop還為您提供了更多工具來幫助您在遠端工作時提高工作效率，例如文件傳輸和多監視器支持。

從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

看看如何透過 Splashtop 輕鬆進行遠端編輯，立即開始免費試用！