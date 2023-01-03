以下是最近添加到 Splashtop 業務存取和遠端支援的一些功能的更新。 我們希望您在假期遠端訪問或支援電腦時發現它們很有用。

最近添加到Splashtop Business Access和遠端支援中

遠端重新開機

（在 Splashtop Business Access 和 Splashtop Remote Support - Plus 中可用）

將PC遠端重啟到安全模式，執行正常重啟，或僅重啟Streamer。現在從本地Splashtop Business應用程式開始。

在 Splashtop 業務應用程式中，只需按兩下電腦旁邊的齒輪圖示。 然後，您將看到以下重新啟動選項：

Splashtop Business應用程式中的更多操作

在上面的對話框中，您可以直接從應用程式內執行其他操作，以節省您存取 Web 控制台的時間：

編輯電腦名稱

查看和編輯您的電腦個人筆記

查看流媒體版本，IP地址，上次連線時間等。

刪除電腦

喚醒電腦

清除已保存的憑據

和更多

查看RDP連線

（在 Splashtop Business Access 和 Splashtop Remote Support - Plus 中可用）

遠端處理到 Windows 伺服器時，您將始終首先看到主控台工作階段。

現在，你將可以選擇切換到其中一個活動的 RDP 工作階段，以便在需要支援這些 RDP 工作階段中的使用者時使用。

Splashtop Business工具欄將顯示活動RDP連線的下拉菜單（如果有）。

展望2018年

在接下來的幾個月中，我們將添加多個技術人員連接到同一台機器、多顯示器到多顯示器、便攜式Splashtop Business 應用程式等功能。 查看更多我們的計劃。

感謝您一直以來的支援。

- Splashtop 團隊