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Splashtop New Features

Splashtop 更新 - 2017 年 12 月

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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以下最新資訊說明 Splashtop Remote Access 和 Remote Support 新增的部分功能。希望在您於佳節期間遠端存取或支援電腦時，能助您一臂之力。

Splashtop Remote Access 和 Remote Support 近期新增

遠端重新開機

(透過 Splashtop Remote AccessSplashtop Remote Support 提供)

遠端重啟 PC 並進入安全模式、按正常程序重新啟動，或僅重新啟動 Streamer。現在，從原生的 Splashtop Business 應用程式即可操作。

在 Splashtop 業務應用程式中，只需按兩下電腦旁邊的齒輪圖示。 然後，您將看到以下重新啟動選項：

Cclient Reboot Interface

Splashtop Business應用程式中的更多操作

在上面的對話框中，您可以直接從應用程式內執行其他操作，以節省您存取 Web 控制台的時間：

  • 編輯電腦名稱

  • 查看和編輯您的電腦個人筆記

  • 查看流媒體版本，IP地址，上次連線時間等。

  • 刪除電腦

  • 喚醒電腦

  • 清除已保存的憑據

  • 和更多

查看RDP連線

(透過 Splashtop Remote AccessSplashtop Remote Support 提供)

遠端處理到 Windows 伺服器時，您將始終首先看到主控台工作階段。

現在，你將可以選擇切換到其中一個活動的 RDP 工作階段，以便在需要支援這些 RDP 工作階段中的使用者時使用。

Splashtop Business工具欄將顯示活動RDP連線的下拉菜單（如果有）。

Splashtop interface showing connection options with two sessions

展望2018年

在接下來的幾個月中，我們將添加多個技術人員連接到同一台機器、多顯示器到多顯示器、便攜式Splashtop Business 應用程式等功能。 查看更多我們的計劃

感謝您一直以來的支援。

- Splashtop 團隊

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