以下最新資訊說明 Splashtop Remote Access 和 Remote Support 新增的部分功能。希望在您於佳節期間遠端存取或支援電腦時，能助您一臂之力。
Splashtop Remote Access 和 Remote Support 近期新增
遠端重新開機
(透過 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 提供)
遠端重啟 PC 並進入安全模式、按正常程序重新啟動，或僅重新啟動 Streamer。現在，從原生的 Splashtop Business 應用程式即可操作。
在 Splashtop 業務應用程式中，只需按兩下電腦旁邊的齒輪圖示。 然後，您將看到以下重新啟動選項：
Splashtop Business應用程式中的更多操作
在上面的對話框中，您可以直接從應用程式內執行其他操作，以節省您存取 Web 控制台的時間：
編輯電腦名稱
查看和編輯您的電腦個人筆記
查看流媒體版本，IP地址，上次連線時間等。
刪除電腦
喚醒電腦
清除已保存的憑據
和更多
查看RDP連線
(透過 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 提供)
遠端處理到 Windows 伺服器時，您將始終首先看到主控台工作階段。
現在，你將可以選擇切換到其中一個活動的 RDP 工作階段，以便在需要支援這些 RDP 工作階段中的使用者時使用。
Splashtop Business工具欄將顯示活動RDP連線的下拉菜單（如果有）。
展望2018年
在接下來的幾個月中，我們將添加多個技術人員連接到同一台機器、多顯示器到多顯示器、便攜式Splashtop Business 應用程式等功能。 查看更多我們的計劃。
感謝您一直以來的支援。
- Splashtop 團隊
現在就開始吧！
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