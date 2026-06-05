Splashtop 首席執行官 馬克·李（Mark Lee ）最近是BBC世界商業報導的嘉賓。 他與其他商業領袖一起討論了全球居家辦公/在家工作的趨勢。
您可以在此處收聽完整劇集。 馬可從16：38開始講話。
以下是馬克在BBC採訪中的部分文字記錄
對於那些不熟悉Splashtop遠端存取的人，這真正意味著什麼？
我們的產品使用戶可以從任何地方安全地存取其遠端電腦。人們可能會使用他們的個人電腦，平板電腦，移動設備，而我們這樣做非常安全。
業務如何？
在過去的幾周里，我們看到了巨大的流量高峰。許多公司都加入了為員工配備遠端存取產品的行列。
我會說我們的需求是通常需求的10倍以上。
我們在受病毒影響的某些地區免費提供我們的產品，我們還為許多企業大幅打折我們的產品
你覺得當這一切結束之後，會再次有一種正常的感覺嗎？ 實際上，現在發生了什麼，越來越多的人在家工作，你認為這種情況會繼續下去嗎？
我們確實相信這一點。 我認為整個危機在許多公司中嵌入了一種心態，即他們確實需要業務連續性——面對自然災害、大流行和可能發生的所有潛在事件，您如何運營業務。
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