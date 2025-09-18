你知道你的端點面臨什麼威脅嗎？常見漏洞與曝光 (CVEs) 是經常出現且知名的威脅，可能會危害設備、解決方案或系統；因此，組織和 IT 團隊應該了解具體需要注意的威脅。
CVE 洞察對於現代端點保護來說是必不可少的。它們提供了關於需要注意的風險的信息、如何解決常見的漏洞，以及 IT 團隊如何避免已知的威脅。考慮到這一點，讓我們來檢視 CVE 洞察，它們如何減少漏洞風險，以及 Splashtop AEM 如何使用 CVE 來保障您的端點安全。
為什麼組織應該利用 CVE 洞察來保護端點
第一個問題是：CVE 資訊的優勢是什麼？
正如人們常說的：知識就是力量。CVE 提供有關已知威脅和漏洞的信息，因此 IT 和 網路安全 團隊知道需要注意的風險、它們可能造成的損害以及如何避免它們。這有助於團隊更快地識別、優先排序和修補漏洞，減少其曝光和損害的風險。
CVE 使 IT 團隊可以通過識別常見威脅及如何修補這些威脅來簡化修補流程，確保合規並優先考慮修復工作。大多數尋找漏洞的安全平台和工具利用 CVE 記錄來識別潛在威脅並建議補救措施，以便組織能有效保護其設備和網路。
基於 CVE 的端點防禦策略框架
雖然 CVE 資料位於一個龐大��的資料庫中（超過 288,000 個 CVE 記錄且持續增加），IT 團隊不需要手動搜尋每一個記錄。將 CVE 數據整合到結構化漏洞管理框架中，使得提前很久就能識別漏洞和警告信號成為可能。
整合 CVE 數據可以帶來多方面的好處，包括：
風險評估：CVE 數據提供現有威脅及其可能造成的潛在損害的信息。這些資料幫助 IT 團隊和組織識別可能會面臨的威脅及其能造成的損害，這是評估風險的寶貴資訊。
威脅優先次序：如果 IT 團隊檢測到多個潛在威脅或漏洞，了解哪些威脅優先級較高是非常重要的。CVE 數據可以幫助識別最大的威脅，以便團隊可以集中精力並優先考慮最重要的問題。
補丁管理: CVE 資料包含用於解決和減輕漏洞的相關補丁。整合 CVE 資料能夠輕鬆找到端點所需的補丁，以保護自己免受已知漏洞的攻擊，從而提升網路安全性。
自動化：像 Splashtop AEM 這樣的自動化工具可以根據 CVE 資料識別潛在威脅並使用 Smart Actions 進行處理。這幫助組織自動保護他們的端點和網路，而不需要 IT 代理人工處理每一個潛在問題。
CVE 驅動的端點防禦：有效保護的關鍵因素
增強端點保護可說是 CVE 的最重要的用途之一。不過，適當的保護是由多個元素組成的，它們相互協作以降低風險和曝光。
基於 CVE 的端點保護的核心要素包括：
持續監控：CVE 資料幫助 IT 團隊不斷監控他們的網路，尋找可辨識的攻擊跡象或已知漏洞，使他們能夠迅速反應並在問題擴大之前進行處理。
自動修補：當有針對已知 CVE 的修補程序可用時，具有自動修補功能的端點管理工具可以安裝並部署修補程序到端點環境，以保護連接的裝置。
即時威脅檢測：自動化的即時監控工具可根據已知模式和來自 CVE 資料的警示標誌在威脅出現時立即檢測。
合規一致性：針對已知漏洞和曝光的防護是 IT 合規性 的一個重要方面。整合 CVE 數據幫助 IT 團隊證明其安全性是最新的，並符合所有相關的監管標準。
CVE 驅動的端點防禦策略演變
隨著技術的不斷進步，CVE 數據將仍然是安全和主動保護的關鍵。事實上，幾個正在開發的趨勢已經在使用 CVE 記錄來幫助提高網路安全和識別日益增長的威脅。
人工智慧 (AI) 是當今技術中最大的發展之一，其快速分析大量數據的能力已使其成為端點保護的有用工具。使用 AI 和預測分析使公司更容易從大量數據和流量中識別模式和警告信號，使基於 CVE 的防禦更加強大和精確。
同樣地，自動化工具已帶來 CVE 基礎端點保護的重大改進。這些工具使 IT 團隊能夠監控網路和端點而無需人工干預或手動勞動，提供潛在威脅的即時見解。
即時自動化修補管理讓安裝和部署新修補程式變得容易，一旦有新的更新可用，IT 團隊不需要手動更新每個裝置。如果自動化工具檢測到威脅，它們也可以利用智能動作立即採取糾正措施。
CVE 驅動的端點防禦：透過 Splashtop AEM 識別、修補與保護
當你需要一個可靠且智能的端點保護方案以快速利用 CVE 記錄來處理漏洞時，你需要像 Splashtop AEM （自主端點管理）這樣的解決方案。Splashtop AEM 使用 CVE 洞察和即時修補管理來主動解決安全漏洞，最小化漏洞，並保護端點，即使是在遠端和 BYOD 環境中。
Splashtop AEM 賦予 IT 團隊輕鬆監控和管理所有連接到他們網路的端點，包括透過智慧動作和 AI 支持的 CVE 洞察提供即時警報和自動修復。這些包括摘要和建議的修復措施，以便 IT 團隊能快速應對。再加上自動修補管理，企業可以通過在新修補程序發布後自動更新操作系統和第三方軟體來保護其端點。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術。這包括：
自動化的作業系統、第三方和自訂應用程式修補。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可在整個網路中執行。
硬體和軟體詳細目錄追蹤與管理跨所有端點。
警報和補救措施，自動解決問題，防止問題發生。
背景動作以訪問任務管理員和裝置管理員等工具而不打擾使用者。
想親自體驗 Splashtop AEM 並看看它如何保護您的端點嗎？