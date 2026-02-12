Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Chromebook 廣受居家辦公和遠端學習者愛用。在 Chromebook 上使用 Splashtop 進行遠端作業，專業工作人士和學生不但可以使用 Chromebook 的功能，還能夠完全利用遠端或實驗室電腦上的各種軟體及功能。您可以從 Chromebook 遠端存取 Windows PC 和 Mac，就像坐在電腦前一樣。就連遠端電腦的外接顯示器，也可以連接到您的 Chromebook，完整呈現遠端電腦的多螢幕設定。
觀看此示範影片，了解如何：
使用Splashtop Android應用從Chromebook遠端控制電腦。
使用Splashtop Google Chrome擴展程序進行遠端存取。
使用單點登錄登錄到 Splashtop 帳戶。
Splashtop 遠端存取解決方案
適合個人和團隊的 Splashtop 遠端存取： 從 Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 等設備高效能地存取你的電腦
檔案傳輸
遠端列印
同時查看多個遠端螢幕
供 IT 人員管理團隊的集中式主控台
對於組織 — Splashtop Enterprise： 高效遠程存儲，讓員工在家工作
分組功能和細化權限使IT團隊可以有效，安全地管理大型團隊的遠端存取
SSO 整合
對IT的無人值守和無人值守遠端��支援，用於管理電腦和移動設備（包括Chromebook）
對於教育�機構 — 用於遠程實驗室的 Splashtop Enterprise
安排時段，供學生存取實驗室電腦
分組功能和細化權限使IT團隊可以有效，安全地管理整個學校和大學的遠端存取
SSO 整合
對IT的無人值守和無人值守遠端支援，用於管理學生和教職人員設備（包括Chromebook）
了解有關將Splashtop用於Chromebook的更多信息，包括IT團隊如何為Chromebook用戶提供遠端支援。