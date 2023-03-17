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Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

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Chromebook 廣受居家辦公和遠端學習者愛用。在 Chromebook 上使用 Splashtop 進行遠端作業，專業工作人士和學生不但可以使用 Chromebook 的功能，還能夠完全利用遠端或實驗室電腦上的各種軟體及功能。您可以從 Chromebook 遠端存取 Windows PC 和 Mac，就像坐在電腦前一樣。就連遠端電腦的外接顯示器，也可以連接到您的 Chromebook，完整呈現遠端電腦的多螢幕設定。

觀看此示範影片，了解如何：

  • 使用Splashtop Android應用從Chromebook遠端控制電腦。

  • 使用Splashtop Google Chrome擴展程序進行遠端存取。

  • 使用單點登錄登錄到 Splashtop 帳戶。

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
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Splashtop遠端存取解決方案

對於個人和團隊 Splashtop 業務訪問性能從 MacWindows，iOSAndroid，Chromebook 等訪問您的電腦

檔案傳輸

遠端列印

同時查看多個遠端螢幕

供 IT 人員管理團隊的集中式主控台

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對IT的無人值守和無人值守遠端支援，用於管理學生和教職人員設備（包括Chromebook）

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了解有關將Splashtop用於Chromebook的更多信息，包括IT團隊如何為Chromebook用戶提供遠端支援。

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