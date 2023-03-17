Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Chromebook 廣受居家辦公和遠端學習者愛用。在 Chromebook 上使用 Splashtop 進行遠端作業，專業工作人士和學生不但可以使用 Chromebook 的功能，還能夠完全利用遠端或實驗室電腦上的各種軟體及功能。您可以從 Chromebook 遠端存取 Windows PC 和 Mac，就像坐在電腦前一樣。就連遠端電腦的外接顯示器，也可以連接到您的 Chromebook，完整呈現遠端電腦的多螢幕設定。

觀看此示範影片，了解如何：

使用Splashtop Android應用從Chromebook遠端控制電腦。

使用Splashtop Google Chrome擴展程序進行遠端存取。

使用單點登錄登錄到 Splashtop 帳戶。

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Splashtop遠端存取解決方案

對於個人和團隊 Splashtop 業務訪問性能從 MacWindows，iOSAndroid，Chromebook 等訪問您的電腦

檔案傳輸

遠端列印

同時查看多個遠端螢幕

供 IT 人員管理團隊的集中式主控台

免費試用

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對於組織 Splashtop 企業員工在家工作的高性能遠端存取

分組功能和細化權限使IT團隊可以有效，安全地管理大型團隊的遠端存取

SSO 整合

對IT的無人值守和無人值守遠端支援，用於管理電腦和移動設備（包括Chromebook）

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對於教育機構 Splashtop 遠端實驗室企業版安排學生訪問實驗室電腦的時段

分組功能和細化權限使IT團隊可以有效，安全地管理整個學校和大學的遠端存取

SSO 整合

對IT的無人值守和無人值守遠端支援，用於管理學生和教職人員設備（包括Chromebook）

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