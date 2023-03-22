Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop 收購Foxpass以擴大安全性產品組合
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值得信賴的身份&訪問管理平台將擴大 Splashtop 的安全產品，為中小企業和 MSP 客戶帶來企業級解決方案
加利福尼亞州庫比蒂諾 -2023 年 3 月 23 日 — Splashtop是簡化和保護隨處工作世界的遠端 IT 解決方案領域的領導者，今天宣布，該公司已收購 Foxpass，這是一家針對 IT 和 DevOps 系統提供 cloud基於身份的網絡和服務器訪問解決方案的提供商 Foxpass。 此次收購強調了 Splashtop 致力於為各種規模的企業（尤其是中小型企業（SMB）和受到現代安全解決方案成本和復雜性挑戰的託管服務提供商（MSPs）實現安全性民主化的承諾。
戰略收購標誌著 Splashtop 的重要一步，因為它構建了業界最強大的遠端存取和安全產品，並使該公司能夠滿足有興趣通過強大的企業級 Wi-Fi 和服務器訪問管理解決方案提高其安全姿勢的市場的關鍵細分市場的需求。
「過去幾年大大改變了人們和組織的工作方式。 隨著企業繼續接受混合工作的好處，網絡安全的風險只會加快速度，而中小型企業已成為容易的目標，」Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 「我們將身分管理視為安全性的關鍵基礎。 Splashtop 和 Foxpass 之間存在自然協同作用，可確保公司在解決現代安全挑戰的同時保持生產力。 Foxpass 的管理層建立了世界級的解決方案和世界級的文化，我們很高興能夠將團隊加入。」
Foxpass 提供安全的伺服器和網路存取管理解決方案，可與包括 Microsoft O365、Google Workspace 和 Okta 等熱門身分供應商無縫整合，而其 cloud RADIUS 伺服器 平台則與主要的 Wi-Fi 存取點和虛擬專用網路 (VPN) 供應商整合，包括 Meraki Apple、Ruckus、阿魯巴、Fortinet、Ubiquiti 等。 其領先業界的平台支援現代化的無密碼機制，確保員工不會共用密碼，而且只能在需要時存取所需的伺服器和網路。
Foxpass 品牌和產品線將保持完整，是 Splashtop 擴展的領先安全 IT 解決方案套件的一部分，使客戶能夠將 Splashtop 的高性能遠端存取和支持與 Foxpass 的可擴展身份為中心的安全平台相結合。 Foxpass和 Splashtop 都符合 SOC2 標準。
「作為 安全遠端存取的領導者，Splashtop 團隊正在構建令人印象深刻的事情，」Foxpass 的創始人兼首席執行官阿倫·桑德森說。 「在當今的環境中，如果沒有深刻的安全性，您將無法進行遠端存取，而 Splashtop 的方法（將安全性置於其解決方案的核心）已被證明是正確的方法。 我很高興 Foxpass 團隊加入 Splashtop，踏上提供業界最全面的遠端存取和安全解決方案的旅程。」
作為收購的一部分，Splashtop 將留住 Foxpass 員工並投入大量資源來加速 Foxpass 產品發展藍圖。 數以百計的現有 Foxpass 客戶，包括 Lyft，細分市場，HackerOne 和一家醫療將加入 Splashtop 超過 25 萬名客戶的名單。 交易條款未披露。 欲了解更多信息，請訪問 Splashtop.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混��合工作和 IT /MSP 遠端支援的解決方案可提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的獲得專利的高性能技術能夠實現 8K/60fps 和無延遲的體驗。 Splashtop 具有高級安全功能和合規性，廣泛的設備支持以及響應迅速的客戶服務。 超過 3000 萬用戶，25 萬企業，包括 85% 的財星 500 大企業，在全球享受 Splashtop 產品。 Splashtop.com
關於Foxpass
Foxpass 是一個 cloud以身份為中心的服務器和網絡訪問管理解決方案，可與流行的身份提供商（包括 Microsoft O365，Google 工作區和 Okta）無縫集成。 該公司成立於 2015 年，總部位於舊金山。 Foxpass