Splashtop 推出由 Bitdefender 提供支持的新防病毒功能
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透過精密的統一端點安全性，進一步保護各種規模的企業
加利福尼亞州庫比蒂諾，2023 年 2 月 2 日 — Splashtop 是簡化和支持在任何地方工作世界的安全遠端 IT 解決方案的領導者，今天宣布推出由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop 防病毒軟件。 屢獲殊榮的網絡安全技術現在可用於多種 Splashtop 產品MSPs，使 IT 團隊能夠通過集中管理體驗的好處最好地保護其端點免受威脅。
最新產品提升了 Splashtop 在多個方面保護用戶的承諾，從保護端點安全到從任何設備實現安全遠端存取。 由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop 防病毒軟件提供了必要的反惡意軟件，防病毒和其他強大的安全功能，以確保當今的業務端點免受現代網絡威脅的侵害。 集成功能可作為 Splashtop 訂閱的附加組件使其更加簡單，從中小型企業到大型企業的組織都可以使用 Splashtop 整合其 IT 策略，管理和成本。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：「為企業提供了結合端點安全性，易於管理的遠端存取和支持，這是簡化 IT 的強大策略。 「通過與 Bitdefender 的擴展合作夥伴關係，我們很高興能夠提供一個頂級的端點安全解決方案，現在我們的客戶更容易獲得。」
Bitdefender 技術許可和服務提供商副總裁 Jose Lopez 說：「隨著威脅環境的發展，勒索軟件，憑據竊取者，網絡釣魚活動都變得越來越複雜和頻繁。 「防止威脅��滲透環境是實現強大網絡防禦的第一個也是最重要的措施。 我們很高興與 Splashtop 合作，通過我們行業領先的網絡安全技術幫助企業保護其數字資產。」
由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop 防病毒軟件支持該公司致力於構建「單一窗格」解決方案的承諾，在這種解決方案中，客戶可以直接在 Splashtop Web 控制台中查看所需的一切。 它可讓客戶改善安全性功能，同時省去使用其他網站或主控台存取不同解決方案的需求，減輕 IT 人員的負擔。 Splashtop 單個 Web 控制台中所有管理的內置功能包括：
反惡意程式碼掃描：排程快速掃描、執行完整按需掃描，並啟用存取掃描，即時防範惡意軟體。
網路流量安全性：利用防火牆、防網路釣魚和流量掃瞄來封鎖未經授權的連線嘗試，並保護使用者免受詐騙網站或惡意內容 (例如間諜程式或病毒)
高級威脅控制：使用 Bitdefender 的啟發式評分算法持續監控應用程序和進程，以在威脅被正式識別之前檢測到威脅。
防毒警示&記錄：檢視每個裝置的防護狀態和已記錄的威脅，並在偵測到或封鎖威脅時即時收到通知。
設備掃描：防止來自外部 USB 設備和 CD/DVD 媒體的敏感數據洩露和惡意軟件感染。
原則指派：針對特定電腦和群組自訂防毒政策，以滿足不同客戶和組織的需求。
可用性
由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop 防病毒軟件現在可以使用 Splashtop EnterpriseSplashtop SOS+ 以Splashtop Remote Support及Splashtop Business Access專業版和傳統產品。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，其解決方案適用於彈性辦公、學習和 IT 支援，可提供「面對面般的體驗」，讓使用者感覺就像臨機操作一樣快速、簡單和安全。Splashtop 提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有裝置與作業系統的應用程式，以及可直接接通專家服務的即時全球支援。與全球 3,000 萬人，包括 85% 的《財星》500 強企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。
關於Bitdefender
Bitdefender 是網絡安全領導者，在全球範圍內提供一流的威脅預防，檢測和響應解決方案。 Bitdefender 守護了數百萬消費者，企業和政府環境，是消除威脅，保護隱私，數字身份和數據以及實現網絡彈性的行業最值得信賴的專家之一。 通過對研究和開發的深入投資，Bitdefender 實驗室每分鐘發現數百種新威脅，並每天驗證數十億個威脅查詢。 該公司在反惡意軟體、IoT安全性、行為分析和人工智慧方面開創了突破性創新，其技術已獲得 150 多個全球最知名的技術品牌的授權。 Bitdefender 成立於 2001 年，在 170 多個國家/地區擁有客戶，在世界各地設有辦事處。 欲了解更多信息，請訪問網站。