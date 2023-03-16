安全的遠端存取-為什麼Splashtop是最安全的

Splashtop確保您的用戶，數據和公司免受外部威脅的侵害。了解Splashtop如何提供業界領先的遠端存取安全性。

網路安全比以往任何時候都更加重要。 易受攻擊的公司每天都會成為網路犯罪分子的受害者，這些犯罪分子希望竊取數據、癱瘓系統或索要贖金。

隨著更多的人在遠端工作，您需要一種允許員工訪問其工作電腦而又不影響安全性的方法。

對於需要訪問託管電腦和個人設備以提供支持的IT，服務台團隊和託管服務提供商來說，也可以這樣說。對於需要在家中訪問學校資源（例如實驗室電腦）的學生。

遠端存取是家庭，遠端支援或遠端學習計劃中任何工作的重要組成部分。但是，除了快速可靠的遠端存取外，您還需要確保組織使用的工具具有最高的安全級別。

Splashtop提供最安全的遠端存取軟體，並被成千上萬的組織使用，包括政府機構，大學，K-12學區，MSP等。

是什麼讓 Splashtop 安全？

Splashtop 透過 安全的基礎架構、入侵防禦和應用程式安全性保護您的網路、數據和資訊。

安全基礎架構

安全的基礎架構是使Splashtop成為最安全的遠端存取選項的原因之一。這意味著強大的防火牆，數據加密，DDoS緩解以及更多幫助可提供安全的計算環境。

入侵防禦

即使是最安全的網路環境也需要注意入侵。 Splashtop 具有 24x7 入侵檢測和防禦機制。 我們還遵循最新的行業標準來設計和維護我們的 cloud 環境，以實現最大的安全性。

應用程式安全性

Splashtop的遠端存取應用程式具有多個安全層，包括設備身份驗證，兩因素驗證以及TLS（包括TLS 1.2）和256位AES加密。

廣泛的安全功能

為了確保設備和數據的安全，Splashtop還具有多級密碼安全性，螢幕自動鎖定，會話空閒超時，遠端連接通知，代理服務器身份驗證和經過數字簽名的應用程式。

所有這些結合在一起，意味著您可以享受從個人設備到工作電腦的遠端連接，而無需犧牲安全性。

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