安全的遠端存取-為什麼Splashtop是最安全的

Splashtop確保您的用戶，數據和公司免受外部威脅的侵害。了解Splashtop如何提供業界領先的遠端存取安全性。
網路安全比以往任何時候都更加重要。 易受攻擊的公司每天都會成為網路犯罪分子的受害者，這些犯罪分子希望竊取數據、癱瘓系統或索要贖金。
隨著越來越多的人遠端工作，您需要一種方法來允許員工在不影響安全性的情況下存取他們的工作電腦。
對於需要訪問託管電腦和個人設備以提供支持的IT，服務台團隊和託管服務提供商來說，也可以這樣說。對於需要在家中訪問學校資源（例如實驗室電腦）的學生。
遠端存取是家庭，遠端支援或遠端學習計劃中任何工作的重要組成部分。但是，除了快速可靠的遠端存取外，您還需要確保組織使用的工具具有最高的安全級別。
Splashtop提供最安全的遠端存取軟體，並被成千上萬的組織使用，包括政府機構，大學，K-12學區，MSP等。
是什麼讓 Splashtop 安全？
Splashtop 透過 安全的基礎架構、入侵防禦和應用程式安全性保護您的網路、數據和資訊。
安全基礎架構
安全的基礎架構是使Splashtop成為最安全的遠端存取選項的原因之一。這意味著強大的防火牆，數據加密，DDoS緩解以及更多幫助可提供安全的計算環境。
入侵防禦
即使是最安全的網路環境也需要注意��入侵。 Splashtop 具有 24x7 入侵檢測和防禦機制。 我們還遵循最新的行業標準來設計和維護我們的 cloud 環境，以實現最大的安全性。
應用程式安全性
Splashtop的遠端存取應用程式具有多個安全層，包括設備身份驗證，兩因素驗證以及TLS（包括TLS 1.2）和256位AES加密。
廣泛的安全功能
為了確保設備和數據的安全，Splashtop還具有多級密碼安全性，螢幕自動鎖定，會話空閒超時，遠端連接通知，代理服務器身份驗證和經過數字簽名的應用程式。
所有這些結合在一起，意味著您可以享受從個人設備到工作電腦的遠端連接，而無需犧牲安全性。
親自嘗試一下
了解為什麼大公司、大銀行、執法部門、政府機關、地方政府和政府承包商都將安全遠端存取需求託付給 Splashtop。立即註冊，免費試用，無需提供信用卡或履約承諾。只要短短幾分鐘，就能啟動並開始執行。
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