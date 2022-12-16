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應對冠狀病毒爆發 - Mark Lee，Splashtop 聯合創始人兼首席執行官

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沒有做好準備，就是準備好要失敗。

- 班傑明．富蘭克林

新冠肺炎 (COVID-19) 深刻地喚起我們心中創立 Splashtop 的初衷：透過有效的居家辦公解決方案融合其運營模式來幫助個人、企業、學校、醫院及其它組織，使其變得更加靈活有彈性。

作為遠端存取解決方案的領導者，我們比大多數人準備得更周全，維持居家辦公人員業務正常運作。我們認為，在全球面臨健康危機的時刻，為各大企業及個人使用者提供同樣水準的服務是我們的責任。

我們慎重地履行這項承諾。

我們都在尋找因應新冠肺炎 (COVID-19) 的最佳方法。在 Splashtop，第一步是關閉我們在中國的辦公室；目前大約有 20 名員工在家工作。我們看到全球其它企業也做出了類似的應對措施，無論是建議性選項或強制性政策，比比皆是。

為了因應新冠肺炎 (COVID-19)，方便大家居家辦公避免暴露於風險中，我們的遠端存取軟體產品現正提供優惠。

在這個充滿挑戰的時刻，Splashtop 也將作為一個更通用的資源。請瀏覽我們的新冠病毒遠端工作資源中心以獲取更多訊息。

新冠肺炎 (COVID-19) 是我們此刻正在處理的問題，但它遠非唯一可能破壞大眾生活和行動能力的因素。過去幾年中，發生了類似的 SARS 和 MERS 疫情，自然災害或地緣政治衝突可能使人們暫時難以上班或根本無法上班、上學或去醫療機構就診。

易於存取且價格合理的遠端訪問可能是現代世界中的重要工具，無論是用於應對逆境還是更積極的意義，它都可以減少長時間通勤的時間和壓力，支援員工的工作/生活平衡並吸引他們並保留年輕員工，他們將遠端辦公視為一種重要的生活方式屬性。

我知道這些對我們所有人都是充滿挑戰的情況。無論是在當下或在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情結束後，我都鼓勵您盡情探索遠端存取解決方案如何增加您的公司和您自己的工作彈性。我相信在這個充滿挑戰的時刻，做好準備，受用無窮。

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