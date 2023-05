應對 IT 支持的現代教育技術挑戰

將科技融入教學實踐中,為教育行業帶來了重大變化。 尤其是近年來,技術在教育機構可以提供的服務和服務水平上發揮了越來越重要的作用。

隨著 HyFlex 成為新的當務之急,學生、教師和工作人員希望技術能夠滿足他們對靈活性和效率的需求。然而,隨著數位轉型的崛起,教育機構在實施和維護符合這些需求的技術方面面臨許多挑戰。

IT 團隊肩負著實現功能性混合學習文化、為學生提供最佳用戶體驗並確保安全性和合規性的艱鉅任務。隨著擁有專業 IT 技能的人員變得越來越難找,這些任務變得越來越難以管理,IT 勞動力的保留也變得更具挑戰性。

隨著工作負載的增長,讓 IT 員工無壓力

近年來,對熟練 IT 專業人員的需求呈指數級增長,這使得教育機構難以吸引和留住頂尖人才。隨著 IT 工作負載的增長,大學和學院需要找到方法來保持 IT 員工的效率,並使用可簡化工作流程並可輕鬆跨平台部署的工具來營造無壓力的工作環境。

Splashtop進行的研究 表明,65% 的 IT 服務台團隊經歷過不可持續的壓力和倦怠,87% 的團隊需要新的工具和流程來支持各種安裝類型、操作系統和網絡。

隨著 BYOD 呈指數級增長,需要支持的設備和系統的絕對數量——更不用說這些設備的端點管理、軟件安裝和故障排除——要求 IT 團隊採用新方法來管理和提供 IT 服務.

隨著大學和學院越來越依賴技術來提供教學、開展研究和提供行政服務,遠程 IT 支持已成為高等教育必不可少的。根據 EDUACTION QuickPoll, 超過 60 學生的百分比經歷了他們的課程作業至少一個有形的影響,由於技術問題. 在同一主題上,最新的 Splashtop 學生調查 發現,高等教育學生平均使用兩種設備進行學習,近 91% 的學生希望在所有設備上獲得按需支持。

提供彈性且不影響安全性

然而,對臨時支持的需求不斷增加並不是當今 IT 團隊面臨的最大挑戰。在過去的幾年中,勒索軟件攻擊在教育領域變得越來越普遍, 使其成為網絡犯罪分子的頭號目標。由於機構持有非常敏感的數據,例如地址,生日,社會安全號碼,貸款申請以及與學費相關的銀行信息,數據安全已成為教育科技領導者最大和最緊迫的問題之一。

如果管理資料與經營大學或大學的技術一樣不可或缺,資料會對機構和個人帶來巨大的風險。 利用 BYOD 的學生和教職員工,以及網絡安全實踐通常不夠穩健的各種教育技術供應商,很容易使教育機構遭受網絡攻擊,造成嚴重後果。

高等教育組織 報告說,每次勒索軟件攻擊的平均修復成本為 1.42 萬 美元,而且所有領域的恢復時間最慢。 IT 領導者的緊迫任務是實施強大的網絡安全政策和程序,以預防、檢測、響應網絡事件並從中恢復。

如今,很明顯,提供有效的 IT 管理和支持提出了需要解決的挑戰,以確保平等、持續和安全地接受教育。整合正確的工具是數位轉型過程中重要的一步。 通過減少使用的軟件和平台的數量,IT 團隊可以有效地幫助他們的機構提高效率、管理成本並降低安全風險。

整合 IT 支持解決方案以提高效率

高性能遠程支持應該成為高等教育的綜合工具,因為它可以為學生和教職員工提供更靈活、更方便的學習和工作環境,無論他們的位置、日程安排或配置如何。

通過利用遠程存儲和支持功能,IT 專業人員可以為最終用戶提供有效且公平的體驗,同時提高安全性、功能性、整合性和成本效益。

先進的遠程存儲技術提供功能強大且用戶友好的體驗,支持 教學和學習的多個方面 。 Splashtop 為全球數以千計的教育機構提供服務,包括哈佛和斯坦福,開發了一個直觀的界面,使用戶能夠從任何設備和操作系統有效地訪問資源和執行 CPU 密集型軟件,無需培訓。

在提供按需支持方面,安全可靠的遠程技術可幫助 IT 專業人員簡化工作流程並減少設備停機時間,即使在處理大量支持請求和 BYOD 時也是如此。

Splashtop 允許幫助台專業人員利用一個平台來支持多種操作系統,例如 Windows、 MacOS、Linux、iOS 和 Android,以及 PC、移動設備和 IoT。

Splashtop:教育幫助台的現代遠程支持解決方案

借助 Splashtop 的教育幫助台解決方案,IT 支持人員可以通過多種方法(邀請鏈接、網站或六位數鏈接代碼)快速輕鬆地進行遠程連接,並利用與現有專業服務自動化 (PSA) 和票務的無縫集成系統。支持技術人員管理和協作的功能進一步提高了效率,並使任何規模的 IT 團隊都能夠縮短修復時間,從而為最終用戶提供更好的服務。借助 Splashtop, Virginia Tech 等機構能夠通過一個由七名服務台員工組成的團隊遠程 支持 140 個站點的 2,200 多台設備 。

管理軟件配置以及網絡和計算機系統更新對於 IT 部門來說也是具有挑戰性和耗時的任務,尤其是在復雜的基礎架構中。IT 團隊需要可靠的技術來確保持續的生產力以及高效的成本和資源管理。Splashtop 的多合一教育 IT 幫助台解決方案 使技術人員能夠利用主機、監控和管理功能來自動化 IT 任務,例如軟件更新、系統監控和維護等。

最後,在保護敏感數據免遭未經授權的訪問以及保護可訪問園區資源的多台設備時,IT 團隊需要符合最高安全標準的解決方案。Splashtop 的集中管理控制台與 SSO 集成,幫助機構確保在所有設備上實施安全策略。此外,它還提供 一流的安全功能,包括行業標準 TLS1.2 和 AES 26 位加密、SOC 2 合規性以及 PCI、HIPAA、GDPR 和 FERPA 合規性支持。

安全遠程存儲技術可以幫助解決數字化轉型給IT專業人員帶來的諸多挑戰。Splashtop 的教育解決方案旨在幫助 IT 團隊簡化遠程支持,最大限度地減少技術中斷,並提供學生和教師所需的 HyFlex 體驗。