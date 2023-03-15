跳至主內容
Splashtop
免費試用
遠端學習與教育遠端工作

影片：使用遠端桌面操作 Adobe After Effects

通過 Splashtop Team
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

找不到合適的電腦使用 Adobe After Effects，但手邊專案卻需要它？

Splashtop 正是您夢寐以求的解決方案。

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

SplashtopBusiness Access允許您遠端存取安裝了 Adobe After Effects 的另一台電腦，無論是您的辦公室電腦還是其他桌面，因此您可以從任何個人設備上使用效果效果。

如需隨時隨地存取 Adobe After Effects ，可以使用 Splashtop 從您自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機啟動遠端桌面連線，並連接到裝有 After Effects 的遠端電腦。只需按一下，即可連接到遠端電腦。您可以即時看到遠端螢幕，從自己的裝置與遠端螢幕互動，並且使用 After Effects。

在 Splashtop 遠端桌面連線期間，您可以全面控制和使用遠端電腦上的所有應用程式，就像坐在電腦前面一樣。無論您是居家辦公或在旅途中，都可以隨時使用 After Effects，提高您的工作效率。

即刻開始

Splashtop 的快速流式傳輸速度，高清質量和聲音以及來自遠端電腦的即時聲音傳輸有助於確保輕鬆流暢的編輯和完美同步的音頻（甚至是遠端 Mac 電腦音頻）。 使用 Splashtop，您可以使用 After Effects 遠端工作，並完全訪問其所有工具，豐富的效果庫和廣泛的輸出格式。 Splashtop 業務訪問為您提供了遠端生產複雜工作的機會，幫助您隨時隨地完成工作。

透過 Splashtop，讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

立即開始免費試用，親身體驗從任何個人設備遠端存取 Adobe After Effects 是多麼容易！7

Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元