影片：使用遠端桌面操作 Adobe After Effects

找不到合適的電腦使用 Adobe After Effects，但手邊專案卻需要它？

Splashtop 正是您夢寐以求的解決方案。

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

SplashtopBusiness Access允許您遠端存取安裝了 Adobe After Effects 的另一台電腦，無論是您的辦公室電腦還是其他桌面，因此您可以從任何個人設備上使用效果效果。

如需隨時隨地存取 Adobe After Effects ，可以使用 Splashtop 從您自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機啟動遠端桌面連線，並連接到裝有 After Effects 的遠端電腦。只需按一下，即可連接到遠端電腦。您可以即時看到遠端螢幕，從自己的裝置與遠端螢幕互動，並且使用 After Effects。

在 Splashtop 遠端桌面連線期間，您可以全面控制和使用遠端電腦上的所有應用程式，就像坐在電腦前面一樣。無論您是居家辦公或在旅途中，都可以隨時使用 After Effects，提高您的工作效率。

即刻開始

Splashtop 的快速流式傳輸速度，高清質量和聲音以及來自遠端電腦的即時聲音傳輸有助於確保輕鬆流暢的編輯和完美同步的音頻（甚至是遠端 Mac 電腦音頻）。 使用 Splashtop，您可以使用 After Effects 遠端工作，並完全訪問其所有工具，豐富的效果庫和廣泛的輸出格式。 Splashtop 業務訪問為您提供了遠端生產複雜工作的機會，幫助您隨時隨地完成工作。

透過 Splashtop，讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

立即開始免費試用，親身體驗從任何個人設備遠端存取 Adobe After Effects 是多麼容易！ 7