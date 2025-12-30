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Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

影片：使用遠端桌面操作 Adobe After Effects

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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找不到合適的電腦使用 Adobe After Effects，但手邊專案卻需要它？

Splashtop 正是您夢寐以求的解決方案。

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop Remote Access Remote Access可讓您遠端存取安裝了Adobe After Effects 的另一台計算機，無論是您的辦公室電腦還是另一台桌上型電腦，因此您可以從任何個人裝置使用 After Effects。

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如需隨時隨地存取 Adobe After Effects ，可以使用 Splashtop 從您自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機啟動遠端桌面連線，並連接到裝有 After Effects 的遠端電腦。只需按一下，即可連接到遠端電腦。您可以即時看到遠端螢幕，從自己的裝置與遠端螢幕互動，並且使用 After Effects。

在 Splashtop 遠端桌面連線期間，您可以全面控制和使用遠端電腦上的所有應用程式，就像坐在電腦前面一樣。無論您是居家辦公或在旅途中，都可以隨時使用 After Effects，提高您的工作效率。

Splashtop 的快速串流速度、高清品質和聲音以及來自遠端電腦的即時聲音傳輸有助於確保輕鬆流暢地編輯和完美同步音訊（甚至是遠端 Mac 電腦音訊）。使用 Splashtop，您可以使用 After Effects 遠端工作，並完全存取其所有工具、龐大的效果庫和廣泛的輸出格式。Splashtop Remote Access為您提供了遠端完成複雜工作的機會，可協助您隨時隨地完成工作。

透過 Splashtop，讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

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