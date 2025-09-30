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Phil Sheu, the CTO and co-founder of Splashtop, who was featured in IT Chronicles

Splashtop與Freshservice的遠端桌面集成-IT紀事功能

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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Splashtop的CTO和聯合創始人菲爾·謝(Phil Sheu)在《IT紀事》中介紹了Splashtop與FreshService的新型遠端存取和控制集成。通過集成,Freshservice 用戶能夠從 Freshservice 票證中啟動對用戶端電腦的遠端存取連線。

討論在 Freshwork 的年度博覽會和會議上進行了刷新 19，Splashtop 也是贊助商。 Splashtop 在活動中宣布了與新鮮服務的新集成。

Using Remote control to support your Customers
Using Remote control to support your Customers

關於新Splashtop鮮服務整合

透過整合，您可以使用Splashtop Remote Support服務從 Freshservice 票證中遠端存取客戶的電腦。 連接後，您將能夠實時查看和控制他們的計算機。

您將能夠使用 中的Windows 和 MacSplashtop Remote Support 終端電腦存取功能（包括檔案傳輸、聊天、遠端重新啟動、共享技術人員桌面等）。所有遠端工作階段都是完全加密的。一旦連線關閉，會話資訊將自動記錄到 Freshservice 票證中。

您可以開始使用 Splashtop Remote Support免費試用版。然後，從 Freshworks Marketplace 下載免費的 Splashtop 外掛（即將推出），您就可以開始了！深入了解如何與 Freshservice 設定Splashtop集成，或立即開始試用。 試用後，Freshworks 整合可與 Splashtop Remote Support 版本搭配使用。

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其他Splashtop遠端存取解決方案

Splashtop 提供最有價值的遠端存取和遠端支援解決方案。對於需要從任何裝置進行遠端工作的工具的商業專業人士來說， Splashtop Remote Access是最佳選擇。想要隨時無人值守遠端存取其託管電腦以提供支援的 IT 和MSPs將在SRS Premium中找到他們需要的一切。

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