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Splashtop與Freshservice的遠端桌面集成-IT紀事功能

通過 Splashtop Team
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Splashtop的CTO和聯合創始人菲爾·謝(Phil Sheu)在《IT紀事》中介紹了Splashtop與FreshService的新型遠端存取和控制集成。通過集成,Freshservice 用戶能夠從 Freshservice 票證中啟動對用戶端電腦的遠端存取連線。

討論在 Freshwork 的年度博覽會和會議上進行了刷新 19，Splashtop 也是贊助商。 Splashtop 在活動中宣布了與新鮮服務的新集成。

Using Remote control to support your Customers
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關於新Splashtop鮮服務整合

通過集成，您可以使用Splashtop SOS服務從Freshservice票證中遠端存取客戶的電腦。連接後，您將可以即時查看和控制他們的電腦。

您將能夠使用Splashtop SOS中提供的Windows和Mac遠端電腦存取功能（包括檔案傳輸，聊天，遠端重新啟動，分享技術人員桌面等）。所有遠端連線均已完全加密。連接關閉後，連線信息將自動登錄到Freshservice票證中。

您可以開始使用 SOS 免費試用版。 然後，從 Freshworks 市場下載免費的 Splashtop 插件（即將推出），您就可以設置好了！ 了解有關設置 Splashtop 與新鮮服務集成的更多信息，或立即開始 SOS 試用。 試用結束後，Freshworks 集成可與 Splashtop SOS 無限制版一起使用。

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Splashtop 提供了最超值的遠端存取與遠端支援解決方案。對於需要從任何裝置遠端工作的專業商務人士來說，Splashtop Business Access 絕對是最佳選擇。IT 和 MSP總需要隨時對遠端無人電腦進行存取以提供支援，選擇 Splashtop Remote Support，所有問題迎刃而解。

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