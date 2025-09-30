Splashtop與Freshservice的遠端桌面集成-IT紀事功能

Splashtop的CTO和聯合創始人菲爾·謝(Phil Sheu)在《IT紀事》中介紹了Splashtop與FreshService的新型遠端存取和控制集成。通過集成,Freshservice 用戶能夠從 Freshservice 票證中啟動對用戶端電腦的遠端存取連線。
討論在 Freshwork 的年度博覽會和會議上進行了刷新 19，Splashtop 也是贊助商。 Splashtop 在活動中宣布了與新鮮服務的新集成。
關於新Splashtop鮮服務整合
透過整合，您可以使用Splashtop Remote Support服務從 Freshservice 票證中遠端存取客戶的電腦。 連接後，您將能夠實時查看和控制他們的計算機。
您將能夠使用 中的Windows 和 MacSplashtop Remote Support 終端電腦存取功能（包括檔案傳輸、聊天、遠端重新啟動、共享技術人員桌面等）。所有遠端工作階段都是完全加密的。一旦連線關閉，會話資訊將自動記錄到 Freshservice 票證中。
您可以開始使用 Splashtop Remote Support免費試用版。然後，從 Freshworks Marketplace 下載免費的 Splashtop 外掛（即將推出），您就可以開始了！深入了解如何與 Freshservice 設定Splashtop集成，或立即開始試用。 試用後，Freshworks 整合可與 Splashtop Remote Support 版本搭配使用。
其他Splashtop遠端存取解決方案
Splashtop 提供最有價值的遠端存取和遠端支援解決方案。對於需要從任何裝置進行遠端工作的工具的商業專業人士來說， Splashtop Remote Access是最佳選擇。想要隨時無人值守遠端存取其託管電腦以提供支援的 IT 和MSPs將在SRS Premium中找到他們需要的一切。