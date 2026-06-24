當員工在外工作時，需要能隨時隨地存取其 PC。同樣地，IT 代理人員在提供遠端支援時，也應能快速且順暢地連接遠端 PC。若沒有遠端存取，這一切都無法實現。
對企業及其 IT 團隊而言，遠端存取與控制 PC 至關重要，因為遠端連接的速度與效率會影響工作團隊的彈性、效率、回應時間、支援成本等。那麼，組織該如何設定遠端 PC 存取與控制？
一起來了解遠端存取的運作方式、優點、最佳做法，以及如何為各類型裝置設定遠端 PC 控制。
什麼是遠端 PC 控制？
遠端控制 PC 是指透過網際網路或安全的網路連接，從另一台裝置存取、檢視及控制電腦的能力。這讓使用者能像裝置就在眼前一樣操作遠端裝置，透過網際網路連接兩台裝置，並從其中一台控制另一台。
遠端 PC 控制的運作方式
遠端 PC 控制在理論上看似複雜，但在實際操作上其實相當直接。
首先，使用者會在主機和用戶端裝置上安裝遠端存取軟體。此軟體會在兩台裝置之間建立連接，讓雙方可以共享輸入與輸出。
當使用者需要遠端連接時，會使用遠端存取解決方案透過網際網路連接到遠端裝置。這會建立安全的遠端連接，將遠端端點的畫�面分享至使用者的裝置，並將使用者裝置上的鍵盤輸入、滑鼠移動及其他命令傳送回遠端裝置。因此，無論在何處工作，使用者都能查看並控制自己的遠端裝置。
優質的遠端存取軟體也能跨不同作業系統和裝置運作，包括 Mac、PC、Linux、iOS、Android 等。這讓從 Mac 遠端存取 PC或透過 Android 手機存取 Linux 裝置成為可能，進而提升可存取性，並讓使用者能在自己偏好的裝置上工作。
遠端控制 PC 的 5 大主要優勢
在此基礎上，我們可以來看看遠端 PC 存取與控制的好處。從任何地方遠端存取電腦可帶來多重好處，能提升效率、生產力等，讓個別員工、團隊及整個部門都能受益。
遠端存取的主要優勢包括：
更快解決問題：遠端存取讓使用者能從任何地方連接到裝置，使其成為 IT 支援的強大工具。IT 代理人員可使用遠端支援，從任何地方存取終端使用者裝置，進行實際疑難排解與維護，協助更快解決問題。
降低差旅成本：讓員工可隨時隨地存取工作裝置，有助於減少差旅需求，因為這能提升遠端與混合辦公的效率（因此降低每天往返辦公室的需要）、支援分散團隊的遠端協作，並讓支援人員直接協助使用者處理其裝置問題，而無需親自前往。
跨平台彈性：像 Splashtop 這樣的遠端存取軟體可跨平台運作，不論使用哪種裝置或作業系統，都能實現流暢工作與生產力。
提升生產力、減少中斷：遠端存取讓員工無論身在何處都能保持高效工作，並享有流暢、低延遲的連線體驗。這也進一步提升遠端及混合辦公員工的生產力，並消除惱人的中斷。
隨時隨地安全存取：優質的遠端存取平台會提供強大的安全功能，例如端對端加密、多重要素驗證（MFA）等。這有助於確保敏感資料在員工外出工作時仍維持安全，實現安全遠端工作，並協助維持IT 合規。
PC 遠端控制的先決條件
如果正準備設定遠端 PC 控制，建議先滿足幾項必要條件。這些關鍵先決條件可協助確保裝置與基礎架構已準備好進行遠端存取，讓您能快速連接並順暢地在任何地方工作。
主要先決條件包括：
遠端存取軟體：這點或許很明顯，但遠端存取的首要條件，就是能實現遠端存取的軟體。您需要在兩端裝置上都安裝可靠且安全的遠端存取解決方案，例如 Splashtop，才能先建立連接，並開始跨端點工作。
穩定的網際網路連接：遠端存取仰賴網際網路連線來串聯已連接的裝置。請確保兩端都有穩定的連線，才能讓存取不中斷並持續順暢進行。
相容裝置：這可能容易也可能困難，取決於使用的遠端存取工具。雖然有些專為遠端控制 PC 設計的工具只能在特定裝置或作業系統上運作，但像 Splashtop 這類軟體可跨多種裝置類型使用，包括 macOS、Windows、Android 等。
主機端電腦上的管理員存取權限：基於安全考量，大多數端點預設不允許遠端存取，因此需要由管理員介入並啟用。請確認遠端裝置已設定可允許遠端存取的管理員權限，否則連接將會失敗�。
5 個步驟教您遠端控制 PC
準備好隨時隨地工作時，只需幾個快速步驟就能遠端控制 PC。有了 Splashtop，設定遠端存取並從任何地方連接都很容易；只要依照以下指示操作即可：
建立 Splashtop 帳戶，註冊免費試用。
前往 Splashtop 下載頁面 ，在 PC 上下載並安裝 Splashtop Streamer 應用程式，然後登入。
從管理員設定中啟用遠端存取，以確保允許此連接。
在要用來連接的裝置上下載 Splashtop（也可在下載頁面取得）。
登入，然後在 Splashtop app 中點擊您的 PC 以啟動遠端連接。
就是這麼簡單！接下來，就能遠端控制 PC，並隨時隨地工作，包括視需要存取檔案、專業工具和應用程式。Splashtop 提供安全、順暢且加密的連接，讓您能有效率地隨處工作，同時不必承擔網路資安風險。
安全遠端 PC 控制的最佳實務
當然，遠端存取應謹慎管理。當組織導入遠端存取解決方案時，應確保已建立所需的安全控制與原則，讓存取兼顧效率與安全，因此建議牢記以下最佳實務。
安全遠端控制 PC 的最佳做法包括：
多重要素驗證（MFA）：維持帳戶安全至關重要，才能確保只有經授權的使用者可以存取其帳戶與已連接的裝置。多重要素驗證可在使用者登入前要求提供第二種驗證��方式，藉此阻擋未經授權的使用者。
加密：端對端加密對於確保傳輸中的資料安全至關重要，可防止資料遭到攔截或竊取。例如，Splashtop 使用 AES encryption 保護串流與連接，確保整個遠端連線過程中的一切安全無虞。
允許的裝置： 設定遠端存取時，先準備一份允許的裝置清單會很有幫助。這有助於提供額外的安全性，因此即使帳戶認證資料遭竊，也無法用來登入未知的裝置。
連線逾時：員工隨時都有可能忘記結束遠端連線。在這種情況下，連線逾時可協助確保裝置不會在無人看管的情況下持續連接，因為遠端連線會在一段設定的閒置時間後自動結束。
連線記錄檔與錄製：連線記錄檔可協助 IT 團隊追蹤遠端存取活動，包括誰在何時進行連接。在可用且合適的情況下，連線錄製可為訓練、疑難排解或稽核審查提供額外記錄。記錄檔與錄製內容應依照貴組織的安全與隱私原則進行管理。
使用 Splashtop 強化遠端 PC 控制
如果正在尋找可靠且安全的遠端存取方案，Splashtop 就是理想選擇。Splashtop 提供跨裝置與作業系統的流暢遠端 PC 控制，讓員工無論身在何處、使用任何裝置，都能存取工作電腦。
Splashtop 專為讓遠端存取變得簡單又安全而設計。設定與啟用都很輕鬆，只需點擊幾下，即可提供臨機存取與主動存取，並支援跨平台相容性。同時，Splashtop 也透過端對端加密、連線記錄檔、連線閒置逾時、多重要素驗證等功能，確保遠端連線安全。
如果您正苦於遠端控制 PC 的複雜性，或需要一種可靠的方式從任何地方存取工作 PC，Splashtop 都能幫上忙。Splashtop 讓設定更簡單、遠端連線更安全，疑難排解也更輕鬆，讓您無論身在何處都能保持連接。
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