學校和教育工作者的終端訪問

在這個數位時代，電腦是我們日常生活中不可或缺的一部分，教育工作者面臨確保學生可訪問性的挑戰，尤其是在校園實體存在不可行的情況下。
遠端存取軟體是一種技術解決方案，在彌合教育工作者和學生之間的差距方面發揮關鍵作用，它正面迎接了這一挑戰。
遠端存取在現代教育中的作用
自從互聯網發明以來，學生非常迅速地採用遠程學習。 一些學校已經開始實施混合課程，其中一些是面對面課程，另一些是線上課程。更重要的是，一些學校開始採用完全遠程學習機會，為學生提供更靈活的時間表。
更重要的是，由於計算機仍然是我們日常生活中的必要功能，教育工作者也需要了解這與他們的工作有何關係。 對於擁有設備位於校園或教授特定數位實驗室課程的老師來說，為遠程學生提供可訪問性可能是一個挑戰。 這就是遠端存取軟體發揮作用的地方。
遠端存取軟體允許學生和教育工作者從自己的本地裝置遠端存取特定計算機，而無需踏入校園。這可以幫助創建一個更容易訪問的計算機實驗室，使學生可以在最方便的時間遠端訪問實驗室。
遠端存取對於 IT 人員來說也是必要的——如果某個裝置需要維護或技術支持，遠端存取軟體允許 IT 人員遠端管理該裝置。在維護數千台設備（例如大學校園中的��設備）時，遠端存取軟體可以幫助組織設備，使它們能夠同時維護大量設備。
Splashtop 的綜合教育解決方案
Splashtop 為教育工作者提供遠端存取軟體。無論是學生、教育工作者或 IT 員工，Splashtop 都可以協助簡化遠端存取流程，從而將學習擴展到課堂之外。
Splashtop 提供獨特的功能，例如：
高效能遠端存取：遠端存取視訊編輯和 CAD 軟體等高效能軟體，無延遲或中斷。
BYOD 功能：學生和教育工作者可以使用自己選擇的裝置，讓他們在工作時感到舒適，同時仍可存取校園資源。
為每個學生提供存取權限： Splashtop 可協助無法存取昂貴的硬體或軟體授權的學生創建更具包容性的資源存取權。通過遠程進入實驗室計算機，學生仍然可以獲得成功所需的實踐經驗。
簡單的使用者介面： Splashtop 簡單的使用者介面使具有不同技術知識水平的任何人都可以輕鬆存取校園設備。
Splashtop 對教育的現實影響
Wayne State University美術、表演和傳播藝術學院 (CFPCA) 尋求一種為學生和教師提供遠端存取其實驗室電腦的方法。學生能夠存取 Avid Media Composer、Avid Pro Tools、整個 Adobe Creative Suite、Logic Pro X、Vectorworks、Autodesk 和 3ds Max 等軟體，所有這些都使用 Splashtop 軟體。
Laney College的職業和技術教育部門為學生提供學術課程和未來職業所需的高績效軟體。當 COVID-19 爆發時，學生無法訪問校園資源。 Laney College的團隊轉向 Splashtop 作為解決方案，該解決方案為學生提供了他們所需��的實驗室訪問權限，而無需踏入校園。
Lenawee 中級學區的職業技術教育計畫為 K-12 學生提供使用軟體的機會，其中包括視訊和音訊製作工具、圖形成像技術、工程、設計和 CAD 工具。然而，該軟體需要資源密集型硬體。為每個學生提供必要的硬體成本高昂，因此學生可以使用自己的 Chromebook 透過 Splashtop 遠端存取實驗室電腦。
利用 Splashtop 促進遠距 STEM 教育
對於 STEM（科學、技術、教育和數學）領域的學生來說，存取STEM 學習資源可能需要更高效能的軟體，而一般學生無法使用這些軟體。
Splashtop 是一種經濟高效的選擇，可以幫助彌補這一差距。借助 Splashtop，學生可以從家中自己的設備遠端存取功能強大的校園設備。這為學生提供了他們將在勞動力中使用的工具實踐經驗，而無需昂貴的預先投資。
Splashtop Enterprise：教育科技領域的遊戲規則改變者
Splashtop Enterprise站在遠端存取技術的最前沿，提供強大且多功能的解決方案，完美滿足學校和大學的動態需求。這個全面的平台不僅是一個工具，而是通往遠程學習和管理無限可能性的門戶。
無與倫比的遠端存取功能
Splashtop Enterprise 讓學生和教師能夠輕鬆遠端存取學校電腦和實驗室資源。這項功能對於確保教育的持續性至關重要，尤其是在實體存取校園設施的情況下，尤其是在受到限制的情況
該平台傳輸高品質視訊和音訊的能力增強了學習體驗，確保用戶不會錯過複雜教育軟體和資源的細微差別。
可擴展��性和自訂
Splashtop Enterprise 旨在輕鬆擴展，滿足小型學校到大型大學的需求。這種可擴展性確保該平台隨著機構成長和其需求的不斷發展，仍然是可行的解決方案。
客製化選項可讓 IT 管理員根據特定機構需求量身定制平台，確保完美適合其獨特的教育環境。
強大的安全性和合規性
在教育環境中，安全性至關重要，尤其是處理敏感學生數據時。 Splashtop Enterprise 透過業界領先的加密標準解決了這個問題，確保所有遠端會話都是安全且私密的。
該平台符合教育標準和法規，例如 FERPA（家庭教育權利和隱私法案），使其成為注意法律和道德責任的機構來說是值得信賴的選擇。
易於訪問和使用
Splashtop Enterprise 了解使用者不同程度的技術專業知識，其設計易於使用。其直觀的界面確保即使是技術技能最少的人也可以毫不費力地瀏覽平台。
該平台與多種裝置（包括 Chromebook、平板電腦和智慧型手機）的兼容性擴大了其覆蓋範圍，使更廣泛的用戶群可以遠端存取。
總之，透過整合 Splashtop Enterprise，教育機構可以超越傳統障礙，為所有學生提供豐富、方便且安全的學習體驗，無論他們身在何處。
使用 Splashtop 建立更方便的教育
隨著我們的生活與數位世界變得更加緊密，教育工作者必須整合學生、教職員和員工的機會，以遠端存取數位資源。 Splashtop 可協助為教育系統內的人員提供這些體驗。憑藉簡單的使用者介面和易於安裝的平台，任何人都可以使用 Splashtop。
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