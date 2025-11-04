關鍵基礎設施系統，從發電廠和水資源設施到製造業、交通運輸和公用事業，都依賴遠端連接進行監控、維護和供應商支援。然而，每個新的遠端連接都帶來潛在的風險。
隨著這些操作技術（OT）和資訊技術（IT）環境變得更加連接，組織面臨雙重挑戰：在保持遠端存取所帶來的正常運行時間和效率的同時，還要確保每個連接都經過驗證、授權和可審查。
問題不在於是否應該允許關鍵基礎設施進行遠端存取，而是如何安全地啟用，如何進行身份驗證、最小權限控制以及對誰在何時存取什麼內容進行全面監控。
本文探討了在關鍵基礎設施中的安全遠端存取的意義，以及它所帶來的獨特風險，並探討如何通過 零信任、基於身份的方式在不犧牲生產力的情況下保護操作。
當關鍵基礎設施受到損害時的風險
關鍵基礎設施支持數百萬人每天依賴的基本服務。電力格線、污水處理廠、交通系統和製造設施都依賴於必須保持可用和安全的操作技術。當這些系統因弱密碼或不受控制的遠端存取而暴露時，後果可能會很嚴重。
1. 大規模中斷
單一被入侵的系統可能在整個區域引起連鎖反應。對電網的攻擊可能導致廣泛停電。機場的中斷可能導致航班和物流受阻。鎖定水系統的網路事件可能危及公共健康。這些不是孤立的業務中斷，而是大規模的運營崩潰，影響到社��區和經濟。
2. 經濟後果
在關鍵基礎設施中的長時間停機可能快速轉化為財務損失。恢復成本、系統恢復和生產力損失可能達到數十億。對於管理公共設施或重要服務的組織來說，這些成本會因對客戶和依賴行業的影響而放大。
3. 公共安全風險
當關鍵基礎設施離線時，人的安全可能會受到威脅。交通中斷可能導致事故。停電可能影響醫院和緊急應變系統。供水污染可能造成長期傷害。網路安全與實體安全之間的關係是直接且不可避免的。
4. 國家安全威脅
對手經常以關鍵基礎設施為目標，以製造不穩定或獲得戰略優勢。成功的攻擊可能會影響敏感的運營數據，中斷通信並削弱對重要服務的信心。保護遠端存取路徑是國家安全的基本部分。
5. 營運連續性
關鍵基礎設施無法承受停機時間。持續的可用性對於公共信任和安全至關重要。為了保持這種連續性，組織必須確保每個對其系統的遠端連接都經過驗證、監控和保護。
關鍵基礎設施中安全遠端存取的主要障礙
為關鍵基礎設施實施安全遠端存取並不只是啟用遠端連接那麼簡單。這些環境很複雜，通常是建立在數十年的舊系統和嚴格的運營要求上。OT 團隊需要確保在不將系統暴露於不必要風險的情況下，維護、監控和廠商支援能夠持續進行。
以下是組織在為關鍵基礎設施採用安全遠端存取時面臨的最常見障礙：
1. 舊系統和相容性
許多關鍵基礎設施網路依賴於未考慮遠端連接而設計的舊系統。升級這些系統很困難，因為對生產系統的任何更改都可能中斷重要操作。因此，這些系統可能不支持現代遠端存取協議或安全控制，這會產生漏洞，必須以強大的身份驗證和網路分段�來減輕這些漏洞。
2. OT與IT間的分隔
OT 環境優先考慮可用性和安全性。IT 環境則注重資料完整性和保密性。安全地連接這兩者需要仔細規劃。遠端存取解決方案必須通過提供經中介、受原則驅動的存取方式來尊重這一區分，以免將控制系統暴露於更廣泛的企業網路。
3. 分散的站點和資產
關鍵基礎設施通常涵蓋多個設施和遠端站點。這些分散的環境為網路犯罪分子創造了大量利用的攻擊面。遠端存取必須允許授權用戶在多個位置存取系統，同時保持集中控制、即時監控和一致的安全策略。
4. 第三方和供應商存取
外部供應商、合約商和服務提供商經常需要第三方存取來維護或故障排除系統。每個新連接如果未妥善控制，則會增加風險。組織需要能力來授予基於角色的限時存取，該存取要求多重驗證、裝置狀態檢查和完整連線審計以確保問責。
5. 演變中的網路威脅
關鍵基礎設施已成為先進持續性威脅的主要目標。攻擊者資金充足，並且經常使用複雜的方法通過薄弱或未管理的存取點侵入網路。防禦這些攻擊需要採用零信任方法，持續驗證、監控和記錄每個連接。
確保關鍵基礎設施的遠端存取安全不僅僅依賴於連接性。它需要一個結合身份驗證、最小權限存取和持續監控的統一存取模型，以保持關鍵系統的安全和運行。
如何利用 Splashtop Secure Workspace 增強關鍵基礎設施系統的安全存取
操作技術環境需要嚴格的安全控制、可靠的正常運行時間以及對每個遠端連接的完整可視性。Splashtop Secure Workspace 提供一種以零信任、身份為基礎的遠端存取方法，幫助關鍵基礎設施團隊維持安全性、合規性和連續性。
以下是 Splashtop Secure Workspace 如何支持關鍵基礎設施的安全遠端存取：
基於身份的存取控制：每個使用者和裝置都必須通過單一登入 (SSO) 和多因子驗證 (MFA) 驗證。只有經過驗證身份的經批准使用者才能獲得存取權，這有助於防止未經授權的進入和憑證濫用。
最低权限和即時访问：管理员可以创建细化的权限策略，授予时间有限、任务特定的权限。这些权限会自动过期，确保用户和承包商只有在需要时才会有访问权限。
代管且加密的連接：遠端連線通過安全閘道進行代理，這意味著控制系統永遠不會直接暴露於互聯網。所有連接都已加密，從而降低 OT 和 IT 環境中的風險。
連線監控和錄製：實時的連線監控允許管理員查看活動連線、錄製用戶活動並接收異常行為的警報。錄製的連線可用於審計、培訓和合規報告。
綜合審計記錄：詳細的記錄檔捕獲每次存取嘗試、連接事件以及在連線中採取的行動。這確保了完全的責任制，並支持符合ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI及IEC 62443等安全框架。
第三方访问管理：供应商和承包商可以获得到特定系统的安全、临时访问权限，而无需永久凭证。审批工作流程、IP 限制和设备状态检查确保只有受信任设备上的授权用户可以使用。
快速部署和最小停機時間：Splashtop Secure Workspace 可以快速部署，無需複雜的基礎設施變更。組織可以在幾分鐘內開始跨站點和資產的安全存取，同時保持營運連續性。
通過結合身份驗證、最低權限存取和完整的可視性，Splashtop Secure Workspace 幫助關鍵基礎設�施運營者保護遠端存取點、降低網絡風險，並確保連續和安全的運營。
當Armexa，一家操作技術公司，為其分散式的基礎設施和關鍵系統需要遠端存取時，它選擇了Splashtop。通過使用Splashtop提供高效且安全的遠端存取OT系統，Armexa提升了安全性、精簡了存取流程並支持其IT合規工作，以確保運營的高效持續性。
使用 Splashtop Secure Workspace 加強關鍵基礎設施存取安全
確保關鍵基礎設施的遠端存取安全是一個複雜的挑戰。它需要在保護操作系統免受外部威脅的同時，確保員工、承包商和供應商能夠高效安全地工作。Splashtop Secure Workspace 提供企業一個平台來實現兩者。
使用 Splashtop Secure Workspace，您可以：
启用基于身份的最低权限访问<OT 和 IT 系统。
提供僅需時授權和基於審批的特定資產和連線存取權限。
實時監控所有遠端活動，並提供詳細的審計追蹤。
與普通產業和政府框架保持合規性對齊。
通過快速輕鬆地部署安全的零信任存取層來減少停機時間。
Splashtop Secure Workspace幫助關鍵基礎設施運營者在面對不斷演變的威脅時保持彈性，同時保持運營持續和安全。
