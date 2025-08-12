過去一年，代理 AI（能夠自主執行多步驟工作流程並與各種工具互動的 AI 代理）已從實驗性研發轉向早期階段的企業部署。模型上下文協議 (MCP) 已成為關鍵的互操作層，標準化 AI 系統與內部服務、API 和數據集的通信方式。雖然其靈活性促進了創新，但也引入了複雜的安全和操作考量，特別是當 MCP 服務必須從遠端或混合環境訪問時。
在許多組織中，AI 的採用速度超過了治理模型的跟進速度。IT 領導者的任務是確保 MCP 基礎工具的安全、高效存取，同時滿足法規要求、防止數據洩漏並支持分散的工作團隊。傳統的網絡安全堆疊，圍繞 VPN、靜態憑證和基於邊界的信任構建，越來越不符合這些現實。
當前安全 MCP 存取的主要挑戰
根據行業分析和現場經驗，以下問題在早期 MCP 部署中反覆出現：
Complex Authentication 整合: 許多 MCP 工具缺乏與企業身份存取管理 (IAM) 平台的原生整合，迫使團隊建立自訂 API 閘道或修改後端代碼，這增加了複雜性並引入了維護風險。
傳統 VPN 的安全風險：VPN 將網路層級的信任延伸得太廣，若憑證被洩露，會允許橫向移動，並使得符合最小權限要求變得困難。
有限的端點安全性：在授予存取權限之前驗證裝置狀態（OS 修補、EDR 存在、加密狀態等）通常需要單獨的工具，造成操作孤島。
困難的存取管理：對於 MCP 端點的精細控制，特別是當涉及到地��理位置或網路信任等動態條件時，通常需要大量的工程投入才能實現。
實際上，組織嘗試用 VPN、API 令牌和獨立的端點狀態工具的拼湊來解決這些問題。這些方法在規模上變得脆弱且操作成本高，特別是當代理 AI 工作負載在團隊和地理位置上擴散時。
Splashtop Secure Workspace：解決 MCP 挑戰
Splashtop Secure Workspace (SSW) 直接面對這些關鍵挑戰，提供專為 MCP 部署量身打造的安全、無縫且精細的零信任網路存取 (ZTNA)。
零接觸部署
Splashtop Secure Workspace 可以在不修改 MCP 伺服器代碼或更改後端整合的情況下部署。只需在您的私人網絡或雲環境中部署一個連接器。此連接器安全地將您的內部 AI 和 MCP 工具暴露給授權用戶，而不需開啟任何入站防火牆端口。此外，使用者在切換辦公室和遠端環境時不需要進行任何代理端 MCP 伺服器 設定更新，使過渡變得無縫。
零信任的全面安全
Splashtop Secure Workspace 作為一個智慧閘道，強制執行零信任原則，確保只有明確授權的使用者和 AI 代理可以存取特定的 MCP 資源。這確保即使這些工具缺乏原生驗證，只有明確允許的使用者和 AI 代理才能到達指定的 MCP 端點。
高級數據保護
內建的安全功能如資料遺失防護 (DLP)、URL 過濾和 SSL 檢查進一步增強了保護。管理員可以套用精細的資料安全原則，阻止敏感資料外洩，防止存取不合規的目的地，並在不破壞工作流程的情況下檢查加密流量。
增強的端點狀態和條件存取
在授予存取權限之前，Splashtop Secure Workspace 會評估端點合規性，包括 OS 完整性、修補級別、安全代理存在和加密狀�態。管理員可以 套用 條件式存取規則，例如：
要求遠端用戶進行多因素驗證 (MFA) 和裝置合規性檢查。
僅在定義的工作時間內限制對敏感 AI 工具的存取。
根據地理位置或特定網路區域限制 MCP 工具存取，確保符合資料駐留和內部安全政策。
流暢的使用體驗
對於終端用戶，安全層是透明的。存取是通過桌面應用程式或 API 整合啟動的，驗證和原則檢查在背景中進行，保持安全性和生產力。
實際效益
快速部署：無需修改現有 MCP 服務即可快速上線。
增強安全性：以最小的複雜性實現真正的零信任安全。
彈性授權：輕鬆定義和管理誰可以存取每個 MCP 工具，甚至到特定的 URL 路徑。
減少操作負擔：消除 VPN 複雜性，減少服務台呼叫，並提高整體生產力。
Unified Experience: 無論使用者是在辦公室還是遠端，都能在不更改代理端設定的情況下維持一致且安全的存取。
Splashtop Secure Workspace 與其他供應商的比較
部署方面
其他供應商
Splashtop Secure Workspace
MCP 伺服器端代碼更改
通常需要
不需要
端點狀態檢查
有限或需要額外解決方案
內建
有條件存取
部分或複雜
全面
DLP 和 URL 過濾
通常需要額外的解決方案
內建
流暢的使用體驗
混合
一貫簡單
操作負擔
高（代理、VPN、複雜驗證）
最小化
�與一般用途的 ZTNA 產品不同，Splashtop Secure Workspace 的架構專門與基於 MCP 的工作流程對齊，使組織能夠在不重新設計核心服務的情況下安全地運營 AI。
開始使用 Splashtop Secure Workspace
隨著 MCP 成為企業 AI 工具編排的事實標準，攻擊面將變得更加複雜。採用統一方法來整合零信任、端點狀態和資料保護以確保 MCP 存取的組織將更有能力安全地擴展 AI 計劃。Splashtop Secure Workspace 為這種準備提供了基礎，使今天的部署與明天的操作和合規需求保持一致。