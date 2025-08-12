作為 Splashtop 先進技術副總裁，Yanlin Wang 是 Splashtop 安全工作區背後的驅動力。憑藉在 Fortinet、Centrify 和 ArcSight/HP 軟件等公司的 20 多年領導經驗，Yanlin 一直處於安全技術領域的前沿，擁有建立屢獲殊榮的軟件和頂級團隊的豐富經驗。他對全球 M & A 交易的多項專利和貢獻證明了他強大的商業智慧。 遠離企業世界，他的興趣包括跑步，乒乓球和書法。