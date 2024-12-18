安全遠端存取作業技術 (OT) 環境
Armexa 可讓客戶透過 Splashtop Secure Workspace 安全地管理員工和承包商的外部連線，並提供全面的可視性、問責性和先進的稽核功能。
概覽
挑戰
在 OT 環境中平衡遠端存取安全性和操作連續性。
解決方案
Armexa 啟用條件存取、Just-in-Time 和 On-Demand 存取、連線共用、錄製和終止功能，透過Splashtop Secure Workspace.NET，為員工和承包商提供即時、受控的遠端存取。
成果
透過Splashtop Secure Workspace ，Armexa 可無縫登入員工和承包商，提供安全的臨時存取，並根據需要啟動連線監控和錄影，大幅提升安全性、縮短停機時間，並確保 OT 環境的運作連續性。
挑戰
隨著營運技術(OT) 公司越來越依賴遠端專家來管理分散式基礎設施和關鍵系統，對遠端存取的需求不斷增長，但勒索軟體、惡意軟體和APT 等網路威脅的風險也在不斷增長，尤其是在遺留環境中。
確保基於角色的存取、即時監控和安全的第三方連接（例如承包商、供應商）仍然是一個重大挑戰。
部署強大的安全措施，同時確保不間斷的即時操作並遵守行業法規。
考量重點
當 Armexa 評估 OT 環境的安全遠端存取解決方案時，他們優先考量了幾項關鍵條件。
此解決方案必須包含高級安全功能，以確保強大的安全性並符合業界標準。
它應該使遠端員工和承包商能夠快速、安全地存取內部 OT 系統，最大限度地減少停機時間。
該解決方案應該易於部署，與現有基礎設施無縫集成，並為內部 OT 系統提供無代理遠端存取選項。
Splashtop 解決方案
Armexa 採用 Splashtop Secure Workspace，為客戶、員工及承包商提供安全的即時與隨選存取內部 OT 系統的功能，讓維護、故障排除及支援工作更有效率，同時提高生產力並縮短停機時間。
該平台透過有時限的權限確保安全的臨時訪問，一旦訪問期限到期，就會自動將使用者下線，以防止未經授權的訪問。
Splashtop Secure Workspace 具備強大的連線監控與記錄功能，可提供所有遠端活動的詳細稽核記錄，強化安全性與合規性。
成果
Armexa 利用 Splashtop Secure Workspace 來滿足安全且有效率地遠端存取 OT 系統的重要需求。 透過為管理員、員工和承包商提供先進的工具，Armexa 增強了自身及其客戶的安全性，簡化了不同使用者情境的訪問，並支援合規性工作，確保了營運連續性。
快速部署： Splashtop Secure Workspace 可讓 OT 管理員在幾分鐘內設定遠端存取，而不是幾天或幾週，並使用精確的權限和最少權限的角色存取。 透過限制對特定目標系統和應用程式的存取（無需廣泛的網路層級存取），它有效地實現了微分段，降低了橫向移動的風險，並顯著增強了對外部威脅的保護。
最小化營運中斷：營運連續性在 OT 環境中至關重要。 Splashtop Secure Workspace 提供即時存取功能，可提供即時、安全的遠端支援，將非工作時間或緊急情況下的停機時間降至最低。 其直覺的介面以及基於代理和無代理的存取選項確保了內部團隊和第三方供應商的無縫體驗，從而節省了大量時間和成本。
強化合規性與訓練的可見性：全面的連線監控與詳細的記錄提供使用者活動的即時監督，符合關鍵基礎架構嚴格的稽核與法規遵循要求。 此外，連線錄製功能可支援初級操作員的遠端訓練，在提升作業效能的同時，促進技能與知識的累積。
從 阿爾美薩
在 OT 環境的安全遠端存取方面，我們一直在尋找的一切都已內建到您的產品中。 我們的客戶可以毫不費力地啟用使用者、提供安全的臨時存取，並根據需要啟用連線監控和錄影。
Eric Forner, Armexa CTO and Co-Founder
結論
Armexa 採用 Splashtop Secure Workspace 顯示了現代科技在保護和管理 OT 環境遠端存取方面的轉型潛力。
透過運用 Just-in-Time 存取、微分割和連線監控等功能，Armexa 已強化其安全防護，同時確保作業的連續性與合規性。
Armexa 對結果非常滿意，並會向其他為關鍵 OT 系統尋求可靠、安全且高效遠端存取解決方案的組織推薦 Splashtop Secure Workspace。