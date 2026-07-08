您可以在教育中使用遠端存取的所有方式

計算機，平板電腦和智能手機在教育中無處不在。
實際上，美國98％的學校的教室里至少有一台電腦。老師，學生和IT支持團隊正在使用它們。
這些群體中的每個人都有很多可以在教育環境中使用電腦完成的工作。他們可以創建課程計劃，呈現報告並保持電腦正常運行。
教育中的電腦和其他裝置可以完成很多工作。但是，您知道如何真正充分利用教室（和外部）中的電腦，平板電腦，智能手機和其他裝置嗎？
答案是遠端存取。
本文介紹了教育中 遠端存取 的最常見使用案例。
學生遠端存取實驗室電腦
教師訪問學校電腦以在家中工作
老師與學生互動
學校IT為學校，教師和學生裝置提供遠端支援
遠端存取使您可以從另一個設備遠端連接到一個設備。例如，假設您在家中使用平板電腦，但實際上您需要在學校使用筆記本電腦，因為它具有某些應用程式和特定文件，您需要立即使用它們。使用遠端存取，您可以從平板電腦連接到筆記本電腦並對其進行控制。您將能夠運行該應用程式，編輯和保存文件，並執行其他所需的操作。
該示例是遠端存取的最常見用途之一。這是因為遠端存取已完全改變了人們的遠端工作方式。
現在，讓我們看一下遠端存取解決方案如何對教育產生重大影響。這些是遠端存取已被證明可以為教師，學生和學校IT團隊帶來巨大收益的幾種方式。
學生在家中使用學校電腦
使學生能夠從個人設備遠端存取實驗室電腦，並像坐在學校電腦前一樣進行控制。學生可以通過個人電腦，Chromebook和其他移動設備完成實驗工作。學生和教師可以即時遠端存取和使用視頻編輯，動畫，3D設計和其他資源密集型軟體，而無需購買更多的軟體許可即可在家中訪問。
Lenawee 中間學區、韋恩州立大學、Laney 學院等許多教育機構已將 Splashtop 部署在遠端實驗室中，以提升遠距學習量能，效果非常好！
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供教職員存取學校電腦以便在家工作
使教職員能夠從任何其他計算機或移動設備遠程訪問其 Windows，Mac 或 Linux 工作計算機，並在家中無縫工作。 教職員可以立即遠端存取他們的辦公室或實驗室電腦，並通過文件傳輸，遠端列印，查看多個顯示器等功能獲得高性能的遠端會話。 按用戶付費，大型團隊可獲得高達 50％ 的折扣。
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老師與學生互動
或許，教育用途的遠端存取最好的例子之一，就是教師用它與學生互動。
通過遠端存取，教師可以在教室中的任何地方遠端控制課程。例如，如果教師的桌面連接到投影儀或交互式白板，則他們可以使用iPad連接到電腦。這使他們可以自由地在教室中走動，同時仍控制台式電腦。流動性的提高可以幫助教師與學生更好地互動。
如果教室中的學生擁有自己的設備，例如筆記本電腦或電腦，則教師可以使用Splashtop Classroom等解決方案直接將內容共享給學生的設備。他們可以在自己的螢幕上直接觀看課程。但是，遠端存取不僅僅是看到。學生還可以控制課程，或對其進行批註，使他們有機會參與其中。
我們已經看到,這項技術已經幫助教師為學生提供更好的學習環境。這裡是一個快速視頻Splashtop Classroom,最好的遠端存取解決方案的教育。
在繼續之前，還需要注意的是，教師和學生也可以使用另一種類似於遠端存取教育的技術來增加交互性。該技術就是螢幕共享。
螢幕共享使教師和/或學生可以將其螢幕共享給其他所有人的設備。班級的其餘成員將在自己的螢幕上看到控制者的螢幕。事實證明，這可以提高互動性，並為教師授課和學生展示他們的作品帶來樂趣。
與現有的教師電腦/投影儀/螢幕和學生設備一起使用螢幕共享軟體可以是購買昂貴的交互式白板（IWB）的一種低成本替代方案
這是一段有關Val Verde統一學區如何通過實施Splashtop Classroom和Mirroring360 （教育方面的最佳螢幕共享解決方案）來改善其學校學習體驗的視頻：
學校IT為學校，教師和學生裝置提供遠端支援
最後，我們都知道，使用我們的設備，任何時候都可能會出錯，而不會發出警告。 當它在課堂上發生時，這是非常破壞性的。 它可以暫停整個課程，拋開老師努力準備的計劃。
通常發生這種情況時，老師需要致電他們的 IT 支持團隊，等待他們出現並解決問題。 同樣，這既耗時又昂貴。
Splashtop Remote Support 就是專為這種情況所打造的遠端存取解決方案。實際應用情況大致如下：老師先發現了自己的電腦故障了，便撥打了支援電話。電話線另一端的技術人員可以利用簡單的 9 位數連線代碼，快速連接老師的裝置。
連接後，技術人員可以控制設備，對問題進行故障排除並快速解決。 然後，老師就可以回到他們的課程。
在這種類型的情況下，沒有頭痛，也沒有浪費時間。 該問題很快得到解決。 技術人員，老師和學生都贏了。
即使沒有最終用戶，IT管理員也可以遠端管理，更新和訪問學校電腦，從而確保學校電腦是最新的並且可以在最佳狀態下運行。通過聊天，文件傳輸，連線記錄和用戶管理等功能，IT團隊可以有效地管理和支持教師和學生。 學到更多
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我們已經看到，遠端存取已在教育中用於這些目的，並取得了驚人的成績！它已經使數百所教育機構受益。
因此，如果您是教師，IT技術人員或受過教育的人員，請了解遠端存取如何完全改變您使技術變得更好的方式，並與Splashtop聯��繫 。