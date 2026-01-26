IT 團隊需要處理許多工作，並且不斷面臨減少工作量和成本的壓力。然而，這種壓力伴隨著削弱安全性的恐懼。他們需要在速度和安全性之間取得平衡，不能犧牲任何一方。
幸運的是，他們不必這麼做。效率和安全性並不是互相排斥的，公司可以同時達成這兩者。擁有正確的自動化工具和優先規則，效率和安全性都觸手可得。
有鑑於此，讓我們來探討公司如何使用像 Splashtop AEM 這樣的工具，在不影響網絡安全的情況下減輕 IT 團隊的負擔。
IT 工作負荷的真正來源
在我們決定如何減少 IT 的工作量之前，我們應該先檢查其原因。以下這些是導致 IT 團隊工作量增加的最大因素：
1. 手動修補和補救
修補和補救對於安全性至關重要，但手動處理可能既耗時又容易出錯。考慮到手動安排、批准和驗證修補程序所花費的時間，以及下班後緊急修補程序的時間。這一切加起來是一個緩慢且效率低下的過程，透過自動化可以更好地管理。
2. 追蹤裝置詳細目錄和合規性資料
管理詳細目錄並確保合規性是必要的，但使用試算表、腳本和即時掃描手動追蹤它們效率不高。這些方法會產生大量工作並增加壓力，同時佔用 IT 資源，而這正是審核接近時最不需要的事情。自動化工具能夠追蹤詳細目錄，偵測新裝置，並監控合規性，這可以為 IT 團隊節省時間和減輕壓力。
3. 重複的存取配置和取消配置
迎新員工、處理離職員工、變更角色和調整權限，雖然對於存取安全和效率至關重要，但可能是個耗時的過程。您需要管理的每個角色上的工具和權限越多，過程就會越漫長。相反地，考慮使用減少手動工作的自動化工具，透過執行裝置層級的原則，按角色或功能將端點分組，並在裝置或責任變更時自動套用適當的設定和安全控制。
4. 中斷連接工具和儀錶板
IT 擴展是增加工作負荷的最大因素之一。當代理需要在多種工具和應用程式之間切換時，這只會增加完成單一任務所需的時間和精力。雖然各種工具可能增加有用的功能，加強整合是維持生產力的關鍵。
為什麼投機取巧不是解決之道
儘管偶爾在這裡那裡做出小小的犧牲以提高安全性可能很有吸引力，但這樣做等同於招致災難。偷工減料會產生漏洞，並且可能在以下幾種情況下迅速增加，這包括：
延遲補丁會增加暴露窗口，因為你的端點在更長時間內處於未修補的漏洞狀態。
放寬存取控制會允許橫向移動，因此被入侵的帳戶能在更大範圍內造成更多損害。
減少監控會產生盲點，使發現漏洞或可疑活動變得更加困難。
依賴使用者會引入不一致和錯誤，因為人為錯誤是無可避免的。
什麼是「減少工作量」的真正意義
減少工作負擔不代表降低安全性。相反地，它意味著添加工具和功能來簡化工作流程並提高效率，使 IT 團隊能夠以更少的手動操作完成更多的工作。
減少 IT 工作負荷的方法包括：
更少的人工作業、不減少覆蓋範圍：使用具有自動化、即時監控和警��報功能的工具有助於提高效率，同時消除IT代理手動監控端點的需求。
自動化取代重複性工作：自動化工具可以消除重複的手動任務，讓代理人專注於更緊急的事項。
持續可見性取代定期檢查：即時可見性有助於提高響應和安全性，而不需要代理持續檢查。
對廣泛權限的控制存取：授予廣泛權限會增加單個帳戶受損可能造成的潛在損害。根據角色和必要性設置權限有助於提升安全性，同時減少 IT 工作量。
更少的工具：整合你的技術框架，方便 IT 團隊執行重要任務，同時保持一致的安全性，並減少在應用程式間不斷切換。
自動化如何減少工作負擔並提升安全性
既然我們了解了風險和目標，我們就可以考慮解決方案。使用具備自動化功能的軟體可以透過自動化重複的手動任務來減少 IT 團隊的工作負擔，而不會影響安全性。
1. 自動化消除重複任務
自動化最有影響力的應用之一是處理重複的手動任務。即使是像在與客戶互動後記錄通話這樣的小任務，加起來也會成為耗時的大工程，因此自動化這些任務有助於節省時間並提高 IT 團隊的效率。
即時可見性縮短調查時間
調查問題是另一個主要的時間消耗，特別是在可見性有限的情況下。具有即時可視性的自動化工具可以立即偵測和顯示裝置和修補程式的狀態，節省原本用於調查裝置和軟體的數小時時間。
3. 原則導向的執行防止重工
在各端點上執行安全性和合規性原則可能具有挑戰性，但使用原則導向的工具可確保一致性並減少後續跟進。這些工具會自動執行終端原則、安全控��制和設定標準，以符合公司政策和合規要求，減少 IT 團隊的重工和持續的手動監督。
Splashtop 如何在不犧牲安全性的情況下減輕 IT 工作負擔
當您想要簡化 IT 工作流程並安全地減少工作負荷時，您可以使用 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）。Splashtop AEM 的功能包括自動化和端點管理工具，可以持續監控裝置，提供基於 CVE 的漏洞見解，並自動執行修補程式安裝、修復和例行維護任務，以提高效率而不影響安全性。
Splashtop AEM 包含：
1. 使用 Splashtop AEM 的自動化端點管理
Splashtop AEM 使從單一控制台輕鬆監控和管理遠端端點成為可能。這包括自動作業系統和第三方軟體修補，以保持設備更新，並基於 CVE 的漏洞檢測和修復來降低已知安全風險的暴露。這讓裝置保持受保護，無需 IT 團隊額外工作。
2. 全環境的即時裝置可見性
Splashtop AEM 提供對每個遠端裝置的可視化，包括詳細目錄、修補狀態和效能。這消除了手動檢查詳細目錄的需要，因為所有內容都透過自動化實時更新。它還支援審計準備，提供清晰、最新的硬體和軟體詳細目錄資訊。
3. 遠端存取和遠端支援減少實體工作
當機構採用遠端和混合工作模式時，支援遠端員工可能會很有挑戰性。Splashtop 的遠端支援工具使 IT 團隊能快速連接到遠端裝置以進行故障排除和維護，提高解決速度，同時減少對實體訪問、現場訪問或不安全替代方案的需求。
4. 集中控制取代工具泛濫
更多工具和儀錶板意味著在它們之間切換以執行相同任務所花費的時間更多。減少擴散和整合不同的工具可以提高�效率，因為這讓 IT 團隊只需管理較少的儀錶板，並且權責更明確，同時讓他們更容易從單一位置管理和自動化類似系統。
一步步教學：正確減少 IT 工作負荷
當您想減少 IT 的工作負擔而不影響安全性時，使用 Splashtop AEM 非常簡單。按照以下簡單步驟操作，您就能為您的 IT 團隊帶來自動化和即時可見性的力量：
找出最耗時的手動 IT 任務，以優先處理您的自動化需求。
部署 Splashtop AEM，定義裝置群組，並根據風險承受能力和操作優先順序配置自動化原則，用於修補、修復和監控。
設定角色為基礎的存取控制和群組規則，以限制存取範圍並減少監控負擔。
使用即時可視性識別漏洞並預防事件。
使用自動化報告驗證結果，而不是進行手動檢查。
一旦你按照這些步驟進行操作，你會發現你的IT團隊能夠更有效地工作，任務會自動執行，且你的端點維持安全。
隨著時間推移增加工作量的常見錯誤
當然，任何企業都可能發生錯誤。這些錯誤可能會導致 IT 工作量的增加，不論是突然激增還是隨時間爬升的成長，因此組織應該保持警覺。
使用自動化來減少 IT 工作量時，請注意以下常見錯誤：
新增工具而非簡化工作流程：解決工作負擔加重的方法不是"更多工具"。相反地，這是一個整合和簡化過程，以在不擴散的情況下取得相同成果。
��過度自訂需要不斷維護的腳本：腳本的目的是自動化任務並在不需要人工干預的情況下執行任務。如果腳本過於複雜且不斷需要維護，它們將無法達成目的，反而只會製造新的障礙。
將安全性和IT運作當作獨立的工作：運作和安全性應該是相輔相成的。如果您想減少 IT 工作負擔，請尋找既能增強網路安全性又能簡化 IT 工作流程的安全解決方案，而不是單純集中於某一方面而忽略了另一個。
等待事件發生才投資自動化：自動化非常有助於減少工作負荷、改善安全性，以及識別潛在的威脅和漏洞。如果你等到發生安全事件後才投資於自動化，那你已經太遲了。俗話說：「預防勝於治療」，這在這裡非常適用，因為投資於自動化工具是一種有效利用資源的方法，以防止更昂貴的災難。
減少人工工作，更強的安全性
您可以減少 IT 工作量而不降低安全性。透過適當的自動化、可見性和存取控制工具，您可以在減輕 IT 團隊工作負擔的同時，維持網路、裝置和帳戶的強大安全性。
Splashtop AEM 提供您的 IT 團隊支持、監控、管理和更新整個公司中的遠端端點的能力，並具有無縫的自動化和即時的安全洞察。使用它，您可以監控端點、主動解決問題，並減少工作量，同時不犧牲安全性。
Splashtop AEM 包含：
對作業系統、第三方和自訂應用程式的自動化修補。
利用 AI 的 CVE 基於漏洞見解。
可套用於整個網路的自訂原則框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理遍及所有端點。
警示與修復可自動解決問題，避免其成為難題。
在不打擾使用者的情況下，進行背景操作以存取任務管理員和裝置管理員等工具。
準備好在強化安全性的同時，讓您的 IT 團隊工作更輕鬆嗎？立即開始使用 Splashtop AEM，享受免費試用。