大多數團隊都會保護 Wi-Fi 的存取，但會議室、辦公室和實驗室中的開放乙太網路插座仍然存在。一個單獨的插件如果未經授權就進行有線存取，可能會成為進入敏感系統的直接途徑。
用於有線 LAN 授權的 RADIUS 能填補這個空白。With Foxpass Cloud RADIUS, you 套用 the same identity-based controls used for wireless to every wired connection, so only trusted users and devices 連接 to your network.
在本指南中，您將學會如何在 Foxpass 中中央化政策以簡化控制，並在 Wi-Fi 和 LAN 之間提供一致的零信任執行。
為什麼保護有線 LAN 存取很重要
當人們想到網路安全時，Wi-Fi 通常是關注的重點。But every unmanaged Ethernet 連接埠 is a potential back door. 如果沒有授權，任何擁有實體存取的人都能插入並完全繞過您的無線控制。
這就是為何有線 LAN 授權至關重要的原因：
阻止未授權進入： 若端口處於開放狀態，訪客、承包商甚至學生可能會插入筆記本電腦，立即連接到敏感系統。
授權「愚蠢」裝置： 印表機、白板和會議系統通常缺乏憑證支援，但它們仍然需要連接性。如果沒有保護措施，它們可能會暴露網路。
按功能區分流量： 透過 VLAN 執行，您可以為有限的裝置（如印表機或視訊會議設備）提供必要的連接性，而不必將它們置於與員工筆記本電腦相同的網路 VLAN 中。
��忽視乙太網路端口會在您的安全態勢中創造盲點。增加有線網路授權可確保每個裝置，無論是有線還是無線，都必須在加入您的環境之前進行驗證、登記或批准。
有線 LAN 授權運作方式
有線 LAN 授權依賴於 RADIUS 支援的 802.1X 來驗證在 連接埠 層級連接的對象和裝置。這种方法將零信任安全性延伸到交換機，確保沒有未經管理或未授權的裝置滲入。
802.1X 及憑證： 管理的筆記本電腦和桌面電腦可以用數位憑證（EAP-TLS）或安全認證（EAP-TTLS）進行驗證。這提供了強大、無密碼、基於身份的存取控制。
MAC 授權繞過 (MAB)： 並非每個裝置都支持 802.1X。印表機、遠程會議系統、實驗裝置和 IoT 端點可以通過其 MAC 地址進行授權。使用 Foxpass，您可以一個
將這些裝置添加到 Foxpass 控制台的允許清單中，避免需要管理特定交換器的例外情況。
混合交換器模式：企業交換器可以先嘗試 802.1X，如果裝置不支援憑證則回落到基於 MAC 的檢查。這種分層方法保持安全性嚴格，但不會鎖定必要的裝置。
通過使用 RADIUS 進行有線 LAN 授權，IT 團隊可以在 Wi-Fi 和乙太網路之間創造一致的存取模型。The result: every connection is verified, every 裝置 is accounted for, and rogue plug-ins are stopped at the 連接埠.
使用 Foxpass Cloud RADIUS 進行集中管理
管理有線 LAN 授權通常意味著需要處理交換機配置、靜態 MAC 列表以�及獨立的 Wi-Fi 政策。這樣的拼湊很快變得難以審計並幾乎無法擴展。
Foxpass Cloud RADIUS 通過作為有線和無線存取的單一控制點來消除這一複雜性：
統一原則 enforcement: 套用 the same authorization standards across Wi-Fi and Ethernet so no 裝置 bypasses zero-trust rules.
簡化審核： 無需檢查每個交換機和存取點，您可以通過一個集中化控制台展示合規性。
降低負擔: No more maintaining scattered ACLs or manually updating 連接埠 configurations. 在 Foxpass 中進行的更改會在您的環境中一致地傳播。
設計堅韌: 通過高可用性和 99.99% 的運行時間，Foxpass 確保授權服務在用戶需要時始終開啟。
通過集中控制，Foxpass 不僅強化了您的有線 LAN 安全性，還減少了 IT 團隊的運營負擔。您將獲得可見性、一致性和對每個有線或無線連接正確授權的信心。
實際應用案例
有線 LAN 授權不僅僅是理論，它解決了各行業的日常安全挑戰：
K-12 和高等教育：學生經常嘗試將筆記型電腦插入教室或校園的乙太網路接口。使用 Foxpass Cloud RADIUS，學校可以限制存取，確保只有授權的員工裝置能夠進入敏感的 VLAN。
企業辦公室：會議室和開放工作空間經常有暴露的乙太網路端口。有線授權防止訪客、承包商或惡意裝置悄悄連接到您的企業網絡。
受規範的行業：醫療、金融及實驗室環境依賴於不支持憑證授權的有線印表機、診斷設備或物聯網裝置。通過使用基於 MAC 的允許清單，這些重要工具仍然能保持 線上，同時達到嚴格的合規性要求。
通過為有線 LAN 授��權應用 RADIUS，各部門的組織可以在不犧牲可用性或運營效率的情況下彌合隱藏的安全差距。
今天就保護您的有線和無線網路
有線 LAN 授權不需要複雜。使用 Foxpass Cloud RADIUS，您可以在幾分鐘內部署基於端口的存取控制，統一有線和無線政策，並填補現代網路中最容易被忽視的安全漏洞之一。
