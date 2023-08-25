評估安全 Wi-Fi 訪問：Cisco ISE、Aruba、Portnox 和 Foxpass

在當今不斷發展的數字環境中，對 Wi-Fi 網絡的強大訪問控制的需求從未如此重要。 組織一直在尋找可以為用戶提供無縫但安全體驗的解決方案。

在本博客中，我們將深入探討四種領先的保護 Wi-Fi（和有線）網絡的解決方案 - Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR 和我們自己的產品 Foxpass RADIUS。

Cisco 身份服務引擎 (ISE)

Cisco ISE 是 Cisco安全產品組合的一個組成部分，充當提供企業網絡安全的集中原則實施工具。以下是其功能的更詳細的細分：

精細訪問控制 ：策略由裝置分析、狀態評估以及特定用戶身份和角色提供支持。

整體集成 ：與其他 Cisco 安全和網絡產品無縫集成，提供分段和受控的訪問。

訪客管理：透過 ISE 自行註冊訪客入口網站提供臨時存取。

雖然 Cisco ISE 功能豐富且處於行業領先地位，但要真正利用其功能，需要對 Cisco基礎設施和培訓進行大量投資。這是一個強大的解決方案，但對於未完全融入 Cisco 生態系統或沒有資源來管理和維護生態系統的組織來說，可能會造成殺傷力和過度投資。

阿魯巴清通

慧與 Aruba ClearPass 以其跨有線和無線網路的存取安全性功能而聞名。 阿魯巴 ClearPass 針對阿魯巴的基礎架構進行最佳化，並提供

情境感知存取控制 ：利用 HPE Aruba 基礎架構進行細微的網路存取控制。

自 攜裝置管理 ：ClearPass 內建支援各種裝置的姿勢評估和修復，包括非公司擁有的裝置。

訪客入職：ClearPass Guest 提供方便的內建入口網站，讓訪客自助上線更方便。

然而，儘管 ClearPass 非常強大，但建議與 Aruba 基礎設施進行集成以獲得最佳效果。雖然它提供多廠商支援，但最順暢的體驗通常來自於利用 Aruba 的完整網路套件。

Portnox CLEAR（Portnox cloud的一部分）

Portnox CLEAR 是一個多供應商的 Wi-Fi 安全解決方案，強調在各種企業環境中的安全性和可見性。Portnox 在 Portnox CLEAR/Portnox cloud 品牌下銷售其 Wi-Fi 即服務/RADIUS 即服務產品。Portnox 還具有內部部署解決方案，可支援無代理程式的網路存取控制，該控制可與 Portnox CLEAR 整合，以擴大對企業裝置和 BYOD 的管理。

波特諾克斯的聯合解決方案提供：

靈活的裝置發現 ：用於裝置分類和評估的基於代理和無代理選項。

端到端安全 ：全面的訪問控制策略以及與流行端點安全工具的集成。

以雲為中心的驗證：RADIUS 即服務在 cloud 中管理，以便於管理。

為了實現完整的端到端解決方案，內部部署和雲端 CLEAR 都必須共同部署。 一些客戶表示在集成本地和 cloud 解決方案組件方面存在困惑和挑戰，並且缺乏強大的監控功能。

福克斯Foxpass

在日益轉向 cloud的世界中， Foxpass RADIUS 成為尋求簡化、可擴展且與供應商無關的網絡訪問解決方案的組織的頂級解決方案。Foxpass RADIUS 強調簡單性和可擴展性：

簡化的基於雲的設置 ：Foxpass RADIUS 的標誌性功能之一是其用戶友好的雲驅動設置。組織可以快速建立和管理其 RADIUS 服務，而無需承擔本地基礎設施的負擔，從而簡化了部署並降低了 IT 開銷。

可擴展性是其核心 ：Foxpass 了解企業的動態需求，尤其是隨著企業的成長。借助 Foxpass，組織可以根據其特定要求輕鬆擴展或縮小規模。

現代基於證書的驗證 ：在網絡威脅時代，Foxpass 強調安全性，重點關注基於證書的驗證。自動化公開金鑰基礎架構 (PKI) 可確保裝置和使用者得到安全的驗證，從而減少與密碼型機制相關聯的弱點。

無縫上線 ：隨著一系列不斷增長的設備，用戶和 Wi-Fi 網絡，入職通常可能會成為一件複雜的瑣事。 Foxpass 簡化了這一過程，確保設備和用戶可以以最小的摩擦添加到網絡中，從而增強安全性和用戶體驗。

供應商中立的方法 ：與許多將組織綁定到特定生態系統的 Wi-Fi 安全解決方案不同，Foxpass RADIUS 以其與供應商無關的設計而脫穎而出。這確保了它可以與幾乎任何網絡和安全硬件無縫集成，為企業提供靈活性並防止製造商鎖定。

集中管理：Foxpass RADIUS 是一種以雲為中心的解決方案，提供了一個集中平台，管理員可以在其中監控、管理和修改訪問策略、用戶配置文件和裝置列表。這種統一的視圖提高了效率，減少了響應時間，並確保原則執行的一致性。

與傳統解決方案不同，Foxpass RADIUS 重新構想了現代網絡訪問控制。它強調簡單性，靈活性和可負擔性使其成為組織的誘人主張，從靈活的初創公司到擴張的企業。 在一個以復雜且通常成本高昂的解決方案為主的領域中，Foxpass RADIUS 提供了一股新鮮空氣，證明強大的網絡安全不需要復雜或昂貴。

為什麼您應該選擇 Foxpass

Cisco ISE、Aruba ClearPass 和 Portnox 等解決方案非常適合大型企業。他們在許可，硬件和維護方面佔有相當大的投資影響。

對於中小型組織來說， Foxpass 是網絡驗證和訪問控制的理想替代方案。Foxpass cloud RADIUS 解決方案易於設置、靈活擴展且維護費用低，使組織能夠獲得強大的網絡安全性，而無需遇到典型的成本和復雜性障礙。

除了技術能力之外，Foxpass RADIUS 的設計還考慮到了注重預算的組織。通過消除傳統本地系統的成本和復雜性，Foxpass 為各種規模和預算的企業提供強大的 Wi-Fi 網絡安全性。

總之，如果您關注經濟高效、用戶友好且可擴展的 Wi-Fi 安全訪問解決方案，那麼 Foxpass RADIUS 是您的首選。

如果您的組織希望通過經濟實惠且易於使用的系統來增強網絡安全性和驗證性，那麼與傳統的本地網絡訪問控制部署或複雜的 cloud 解決方案相比，Foxpass RADIUS 是最佳選擇。我們簡化的 cloud 交付模型和直觀的管理使任何規模或預算的組織都可以實現一流的網絡訪問控制。

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