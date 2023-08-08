使用 RADIUS 對抗邪惡的雙胞胎攻擊

組織繼續遭受近兩年曆史的 Wi-Fi 黑客技術的困擾，稱為邪惡的雙胞胎攻擊。 這種攻擊是中間人（MITM）攻擊的一個很好的例子。 儘管眾所周知，但如果沒有足夠的安全措施，邪惡的雙胞胎攻擊仍然具有挑戰性

該博客深入研究臭名昭著的 GRU 黑客事件，俄羅斯黑客利用邪惡的雙重攻擊滲透 Wi-Fi 網絡並從著名組織中提取敏感數據。 然後，我們將檢查憑證型 Wi-Fi RADIUS 解決方案如何緩解此攻擊。

邪惡的雙胞胎攻擊如何工作？

設置： 網絡犯罪分子建立了一個名稱（SSID）與合法網絡非常類似的冒名者 Wi-Fi 網絡。 這個模仿 SSID 看起來可能完全相同，但是惡意網路是為了欺騙而精心設計的。

引誘獵物： 尋求互聯網訪問的毫無戒心的用戶會看到冒名頂替的網絡並與其建立連接，假設它是真實的網絡。

數據攔截： 一旦連接，所有用戶的數據流量，包括登入憑據、財務詳細資料和個人通信等敏感信息，都會流經攻擊者的流氓網絡。

隱身和逃避： 攻擊者保持隱藏狀態，避免了懷疑，並默默地捕獲數據，而不會意識到受害者的危險。

Wi-Fi 間諜抓住：GRU 黑客事件揭曉

根據 Sciplicity.org 的說法，世界最近通過部署邪惡的雙接入點（AP）了解了俄羅斯軍事機構 GRU 內部的黑客引起的備受矚目的黑客事件。

攻擊者執行這些攻擊以攔截通過 Wi-Fi 網絡傳輸的敏感數據。 他們的目標包括知名組織，例如科羅拉多州，巴西，加拿大，摩納哥和瑞士的反興奮劑機構，以及 Westinghouse 電氣公司的核電業務，瑞士的 Spiez 化學測試實驗室以及荷蘭禁止化學武器組織。

俄羅斯黑客的手法既複雜又大膽。 他們會將車輛停在靠近目標建築物的地方，將其轉換為營運中心。 這輛車擁有大量的攻擊必不可少的工具，包括電池，Wi-Fi 菠蘿，高增益定向 Wi-Fi 天線，4G 調製解調器以及帶存儲空間的小型計算機。

基於證書的 Wi-Fi RADIUS 驗證的作用

組織必須採取先進的安全措施來減輕邪惡的孿生攻擊所帶來的威脅，並加強 Wi-Fi 網絡安全性。 基於證書的 Wi-Fi RADIUS 驗證 解決方案可以有效防禦這些複雜的網絡威脅。

在這樣的解決方案中，例如 Foxpass 提供的解決方案，驗證過程依賴於數字證書來進行用戶驗證。實施數位憑證可大幅增強 Wi-Fi 網路內的信任和安全性。

當部署在 Wi-Fi 基礎設施中時，Foxpass 會驗證連接設備和用戶的數字證書。對網絡的訪問僅授予那些擁有合法證書的人，從而使黑客嘗試建立流氓 Wi-Fi 網絡的任何嘗試都是徒勞的。

Foxpass：實施基於安全證書的 Wi-Fi RADIUS 解決方案

Foxpass 是 基於 SCEP 的 Wi-Fi RADIUS 解決方案的領先提供商，提供針對邪惡孿生攻擊和類似網絡威脅的強大防禦。它的實現提供了以下優點：

強大的安全性： Foxpass 通過基於證書的措施確保強大的驗證，從而降低未經授權訪問的風險。

集中管理： 透過集中式管理平台，網路管理員可以有效率地監督使用者存取、憑證和網路裝置。

可擴展性： Foxpass 可滿足各種規模的企業需求，輕鬆滿足不斷變化的安全需求。

無縫集成： Foxpass 輕鬆與現有 Wi-Fi 基礎設施集成，簡化了部署流程。

免費試用 Foxpass

GRU 黑客事件和邪惡的雙胞胎攻擊的使用是對組織面臨不斷發展的網絡威脅的明顯提醒。 為了應對這種複雜的攻擊，採用基於證書的Wi-Fi RADIUS解決方案（例如 Foxpass ）在加強網絡安全方面發揮著關鍵作用。警惕和尖端的安全實施對於防範不斷發展的網絡環境至關重要。

立即嘗試免費試用 Foxpass 並確保對 Wi-Fi 網絡的訪問安全。