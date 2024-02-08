Foxpass RADIUS，由 Splashtop 設計

為什麼選擇 Foxpass RADIUS
透過我們全面的 Wi-Fi 安全解決方案防禦潛在的漏洞並防止學生和客人未經授權的訪問，確保您的 Wi-Fi 網路的安全。
體驗「一勞永逸」的簡單性，無論使用託管還是非託管 (BYOD) 設備，都可以節省寶貴的時間並簡化學生和員工的入職和離職流程。
透過在符合您的安全需求和預算的密碼和無密碼身份驗證選項之間進行選擇，自訂您的安全方法。
功能
功能齊全；完全託管
適合您的環境，支援所有流行的設備、身分提供者、Wi-Fi 供應商和 MDM。 支援各種協議的綜合解決方案，包括 SCEP、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 RADSEC。
靈活穩健的部署
提供安全的、基於雲端的託管，具有自動更新和可擴展的架構。 對所有主要身分提供者和 MDM 的支援簡化了設定和部署。 可用於本地部署的選項。
簡單且可擴展
Foxpass RADIUS 旨在透過簡化的 Web 介面實現快速、輕鬆的設置，確保無憂、一勞永逸的 WiFi 身份驗證體驗。 自動化學生和教職員的登機和下機。
選擇適合您要求的解決方案
功能
福克斯Foxpass
Foxpass RADIUS 高級
雲端託管 RADIUS 密碼驗證 (EAP-TTLS)
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基於角色的存取控制
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保護 Windows、Mac、Chromebook
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保護 iOS、Android 裝置
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支援 Okta、Azure、Google Workspace
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經過領先 Wi-Fi 供應商的測試：Cisco Meraki、HPE Aruba、Juniper Mist、Ubiquiti 等
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支援：RADSEC、EAP-TTLS/PAP、PEAP-MSCHAPv2
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支援：PKI/SCEP、EAP-TLS、
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雲端託管 RADIUS 憑證驗證 (EAP-TLS)
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RADIUS 憑證安裝程式（Mac、Windows、iOS、Android 和 Chromebook）
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擴充 RADIUS 日誌記錄
✔*（*僅限教育）