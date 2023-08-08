中間人攻擊和 RADIUS 驗證

中間人（MITM）攻擊已成為數字時代日益嚴重的威脅。 根據網絡安全企業的網絡安全統計數據，據預測，到 2025 年，網絡犯罪將使全球損失 10.5 萬億美元，從 2015 年的 3 萬億美元增加。 這種令人震驚的趨勢並不小部分歸因於 MiTM 攻擊的複雜性和普遍性。

正如 FBI 前主任羅伯特·穆勒（Robert Mueller）曾經說過的那樣，只"有兩種類型的公司：那些被黑客入侵的公司，以及那些將會被黑客入侵的公司。" 因此，這不是關於 " if，"而是"何時。" 因此，了解什麼是 MiTM 攻擊以及它們採取的各種形式至關重要。

攔截式攻擊：概觀

中間人攻擊是一種網絡攻擊，黑客在不知情的情況下攔截並可能改變雙方之間的通信。 攻擊者將自己定位在通信的"中間，"因此得名。

七種中間人攻擊

邪惡的雙胞胎攻擊，又名 Wi-Fi 竊聽：在一次 邪惡的雙胞胎攻擊中，黑客建立了一個免費，不安全的 Wi-Fi 熱點，偽裝成真正的 Wi-Fi 網絡。 當用戶連接到該網絡時，他們的線上活動就會受到監控。一個常見的例子是黑客在咖啡館等公共場所提供免費 Wi-Fi，從而捕獲連接用戶的數據。 ARP 欺騙：在這裡，黑客將其 MAC 地址與局域網（LAN）上合法用戶的 IP 地址相關聯，從而攔截受害者的數據。 例如，在公司網絡中，黑客可以將其 MAC 地址鏈接到合法用戶的 IP 地址。接著，所有供合法使用者使用的網路流量都會路由至攻擊者的電腦。 IP 詐騙：當攻擊者透過操控 IP 封包的來源位址偽裝成受信任的主機時，就會發生這種情況。 例如，黑客可以修改他們的 IP 以匹配受信任銀行的 IP，欺騙銀行的客戶洩露登入憑證等敏感信息。 HTTPS 欺騙：在這種類型的攻擊中，黑客會創建受信任網站的偽造版本。 一個例子可能是一個偽造的銀行網站，看起來就像原來的銀行網站一樣。 當受害者輸入他們的憑據時，他們在不知不覺中將其交給黑客。 SSL劫持：當用戶發起安全連線，黑客在連線開始處攔截通信時，就會發生這種攻擊。例如，使用者嘗試造訪安全的 HTTPS 網站，但攻擊者會將使用者重新導向至標準 HTTP 網站，以擷取使用者的資料。 電子郵件劫持：這涉及黑客訪問用戶的電子郵件帳戶並監視或更改通信。 例如，黑客可以攔截商業電子郵件並操縱它們以將付款重新路由到他們的帳戶。 DNS 欺騙：這涉及攻擊者破壞網域名稱服務器的緩存，導致用戶被重定向到欺詐站點。例如，用戶可能想要訪問安全的銀行網站，但會被重定向到竊取其憑據的惡意網站。

使用 Foxpass 的 RADIUS 減輕中間人攻擊

儘管 MitM 攻擊的風險很高，但 Foxpass 的 RADIUS 等解決方案可以幫助加強組織的防禦。

RADIUS （遠程驗證撥入用戶服務）是一種網絡協議，為連接和使用網絡服務的用戶提供集中的驗證、授權和計費 (AAA) 管理。Foxpass 的 RADIUS 提供了針對 MitM 攻擊的有效防線。

以下是 Foxpass 的 RADIUS 減輕這些威脅的幾種方法：

驗證 ：它採用強大的驗證程序，大大降低了 IP、HTTPS、SSL 和 ARP 欺騙的風險。

網絡訪問控制：通過精細管理網絡訪問，Foxpass 的 RADIUS 顯著降低了 Wi-Fi 竊聽的機會。

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數字環境充滿了威脅，中間人攻擊是最危險的攻擊之一。 擁有 7 種獨特類型的 MiTM 攻擊，保持警惕和了解情況至關重要。 為您的企業配備強大的安全解決方案（例如 Foxpass 的 RADIUS）可以顯著減輕這些威脅。通過增強加密、強化驗證和實施網絡訪問控制，您可以確保組織的數字通信保持安全、可靠和值得信賴。

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