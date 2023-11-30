Eduroam 增強版：Foxpass 作為您的安全全球 RADIUS 伺服器

"一個人，我們可以做得很少；一起，我們可以做到很多事情。" -海倫·凱勒
在當今的世界中，大學甚至 K-12 教職員和學生在多個校園都工作。 為此，互聯網訪問是必不可少的。 因此，愛德魯阿姆創立了！
Eduroam（教育漫遊）是全球網絡卓越的信標。 最重要的是，Foxpass 可以充當該網路背後強大的RADIUS 伺服器，提供雙重身份驗證選項：基於 SCEP RADIUS 以及基於傳統使用者名稱和密碼。我們將深入探討 Eduroam 和 Foxpass 之間的協同關係。
了解 Eduroam：學術交流的革命
Eduroam 不僅僅是一個 Wi-Fi 網路，而是一項協作計畫，旨在簡化學生、教職員和研究人員的生活。 想像一下，進入地球另一端的校園，並使用您所在機構的登入憑證立即連接到安全、快速的網路。這是你的愛德魯阿姆！
使 Eduroam 不可或缺的主要功能：
全球覆蓋範圍：在 100 多個國家/地區運營，使其成為真正的國際服務。
企業級安全性：利用最先進的加密和身份驗證協定。
便利性重新構想：使用您現有的憑證進行單一登入 (SSO)。
無處不在的通道：無論您的存取點位置在何處，可在演講廳、圖書館、自助�餐廳甚至室外校園空間使用。
Eduroam 在現代教育中的無與倫比的重要性
促進全球學習與研究
研究和教育被限制在物理邊界的時代已經過去了。 通過 Eduroam，來自澳大利亞的研究人員可以在參加歐洲或美國的研討會時輕鬆地繼續工作。
為安全性和可靠性設定黃金標準
數據隱私和網絡安全現在比以往任何時候都更加重要。 Eduroam 強大的安全協議使其成為全球最安全的教育網路之一。
RADIUS 伺服器如何為 Eduroam 提供支持
這個全球網路的幕後是一個 RADIUS（遠端身份驗證撥入用戶服務）伺服器，用於驗證每次登入嘗試。該伺服器與所在機構的身份驗證服務進行通信，以驗證憑證並授權訪問，有效地充當 Eduroam 服務的骨幹。
世界銀行聯盟開放漫遊 &
Eduroam 和 Foxpass 都是非營利 WB Alliance / OpenRoaming 的成員。OpenRoaming希望允許用戶連接到全球網絡，而無需重新驗證給定網路的給定裝置。Eduroam 已經在 Eduroam 網絡上為世界各地的許多老師和學生做到這一點。 AT&T、T-Mobile、英特爾、 Cisco等公司是 WB 聯盟的贊助商。Foxpass 非常高興能夠加入這個為 Eduroam 提供服務的聯盟。
Foxpass：Eduroam RADIUS 伺服器的瑞士軍刀
Foxpass 透過兩種不同但同樣安全的身份驗證方法（基於 SCEP RADIUS 以及基於經典的使用者名稱和密碼）提供無與倫比的靈活性，從而增強了 Eduroam。
利用 SCEP 提升安全性
簡單證券註冊協議（SCEP）允許安全、自動的證券發行。透過使用 Foxpass 作為 Eduroam 的基於 SCEP RADIUS 的伺服器，教育機構可以使用數位憑證進行額外的安全網路身份驗證。
歷史悠久的使用者名稱和密碼式存取
對於那些喜歡堅持使用傳統方法的人，Foxpass 支援經典的基於使用者名稱和密碼的身份驗證。事實上，如果 IT 團隊決定透過其中一種方法同步用戶，用戶可以使用其 Okta、Onelogin、Google WorkSpace 或 Office 365 帳戶登入。我們喜歡使用其中一種方法進行同步，因為當使用者從上述系統之一取消配置時，他們就會從 Foxpass/Eduroam 取消配置。
使用 Foxpass 作為 Eduroam RADIUS 伺服器的其他好處
無限擴充性：專為滿足機構的需求而設計，無論機構擁有數百個用戶還是數十萬使用者。
無縫整合：Foxpass 可以與 Google Workspace 或 Office 365 等流行的cloud身分提供者整合。
無與倫比的監控與分析：您可以檢視登入嘗試
合規變得容易：有了 Foxpass，滿足 HIPAA、FERPA、COPA 等行業合規標準變得不再那麼麻煩。
為學術交流打造協同未來
在不斷發展的學術研究和教育領域，Eduroam 和 Foxpass 成為完美的夥伴。它們不僅提供安全且可訪問的網絡基本原則，還提供現代教育機構所需的靈活性。 透過其雙重身分驗證選項和強大的安全功能，Foxpass 充當 Eduroam 的完美 RADIUS 伺服器，進一步豐富了全球學術界的教育體驗。
如需了解 Foxpass 如�何增強您的 Eduroam 體驗的更多詳細信息，請立即與我們聯繫。