Microsoft 在 2026 年 9 月的 Patch Tuesday 發布中處理了 974 個 Microsoft CVE，成為迄今為止規模最大的 Patch Tuesday 發布。此次發布涵蓋 Windows 用戶端與伺服器、Microsoft 365 應用程式、SQL Server、Exchange Server、Azure、開發人員工具、身分驗證服務、遠端存取元件，以及 Windows 核心子系統。Microsoft 也重新發布了 25 個非 Microsoft 的 CVE。
已有兩個漏洞正遭到積極利用：Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) 中的 CVE-2026-85880，以及 Windows Update Stack 中的 CVE-2026-81963。這兩者都是被評為 Important 的權限提升漏洞，這也再次凸顯，漏洞是否已遭利用應比僅看嚴重性標籤更優先。
面對近 1,000 項 Microsoft CVE 需要評估，IT 團隊需要採用以風險為基礎的部署推行方式，將主動遭利用情況、系統暴露程度、業務關鍵性，以及各受影響系統在整體環境中扮演的角色納入考量。
Microsoft 2026 年 9 月修補程式解析
在 973 項具備詳細嚴重性資訊的 CVE 中，Microsoft 將其中 113 項評為 Critical，860 項評為 Important。Microsoft 表示，其中 964 項需要客戶採取行動，另有 9 項已在 Microsoft 的雲端基礎架構內完成修正。
類別
2026 年 9 月
已處理的 Microsoft CVE 數量
974
重大
113
重要
860
需要客戶採取行動的 CVE
964
遭到主動利用的零時差漏洞
2
重大遠端程式碼執行漏洞
82
重新發布的非 Microsoft CVE
25
權限提升與遠端程式碼執行占了這次發布內容的大部分：
弱點類型
數量
權限提升
438
遠端程式碼執行
258
資訊揭露
173
阻斷服務
56
安全功能繞過
19
偽裝
16
篡改
13
大量的權限提升與遠端程式碼執行弱點，使得找出最有可能成為取得特權存取或造成更大範圍入侵路徑的系統格外重要。
漏洞集中之處
Windows 佔了本月大多數的漏洞，但此次發佈也影響到生產力應用程式和關鍵伺服器基礎架構。
產品系列
已處理的弱點
不同的更新
Windows
723
32
Office
111
11
Office 2016
111
18
SQL Server
62
1
開發人員工具
22
36
SharePoint Server
16
3
Azure
12
4
Skype for Business
10
3
Exchange Server
9
4
其他
9
9
兩個正遭到積極利用的零時差漏洞需要立即關注
Microsoft 已確認兩個 Windows 權限提升漏洞正遭到主動利用。
CVE
受影響元件
嚴重性
漏洞利用狀態
重要原因
CVE-2026-85880
Windows Advanced Local Procedure Call
重要
偵測到漏洞利用
成功利用此漏洞可讓攻擊者將權限從標準使用者內容提升至 SYSTEM。
CVE-2026-81963
Windows Update Stack
重要
偵測到漏洞利用
成功遭到利用後，攻擊者可能獲得提升的權限，並對已遭入侵的 Windows 系統有更大的控制權。
權限提升漏洞通常需要攻擊者先取得某種程度的存取權限，但也可能協助其將有限存取進一步轉變為對受影響系統的控制權。由於 Microsoft 已經偵測到漏洞遭到利用，這兩項弱點的修補優先順序應高於僅依嚴重性或理論風險排序的弱點。
下一步優先處理的重大漏洞
Microsoft 將 113 個漏洞評為重大，其中包括 82 個遠端程式碼執行漏洞。與其將它們視為單一且一致的一類，不如根據受影響的基礎架構、其暴露程度，以及遭入侵後的潛在影響來排定優先順序。
Windows DNS Server
六個重大遠端程式碼執行漏洞影響 Windows DNS Server：
CVE-2026-69730
CVE-2026-69827
CVE-2026-69858
CVE-2026-69813
CVE-2026-77505
CVE-2026-72987
DNS 是 Windows 網路和 Active Directory 環境的基礎。請優先處理已整合網域的 DNS 伺服器，以及任何可從不受信任網路存取的受影響系統。
身分與網域基礎架構
此次發布包含數個位於 Windows 驗證核心元件中的重大遠端程式碼執行漏洞：
CVE
受影響元件
CVE-2026-69712
Windows 金鑰散發中心
CVE-2026-69676
Windows Kerberos
CVE-2026-72982
Windows Netlogon
Kerberos、金鑰散發中心和 Netlogon 在整個 Windows 網域中支援驗證。因此，支援身分服務的網域控制站和其他系統，應列為在這兩個已遭利用的零時差漏洞曝光後，優先評估並修補的伺服器。
遠端存取與網路服務
CVE-2026-69518 影響 Windows Remote Desktop，而 CVE-2026-69590、CVE-2026-72950、CVE-2026-72959 和 CVE-2026-69852 則影響 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)。
當這些元件可從網際網路連線、連接至 VPN 服務，或可從較低信任的網路區段存取時，可能會造成高優先等級的暴露風險。IT 團隊應找出受影響服務已啟用的位置，並將可從外部連線或對業務至關重要的系統優先排入處理順序。
SQL Server 和 Exchange Server
四項重大遠端程式碼執行弱點影響 Microsoft SQL Server：
CVE-2026-67631
CVE-2026-67378
CVE-2026-67636
CVE-2026-67643
資料庫與訊息系統通常包含敏感的業務資料，且可能以特權存取其他資源。請儘速檢視受影響的 SQL Server 與 Exchange Server 部署，並優先處理對外曝露、承載關鍵工作負載，或可存取高價值資料的系統。
Hyper-V、容錯移轉叢集和部署基礎架構
9 月版本也包含基礎架構中的重大遠端程式碼執行漏洞，可能影響多個工作負載或下游系統。
CVEs
受影響元件
作業考量
CVE-2026-80083、CVE-2026-69603
Windows Hyper-V
有漏洞的主機可能讓多個來賓工作負載面臨風險。
CVE-2026-78444、CVE-2026-73010
Windows 容錯移轉叢集
叢集系統通常支援高可用性的正式環境服務。
CVE-2026-72954、CVE-2026-72957
Windows 部署服務
部署基礎架構可能會影響許多仰賴它進行映像建立或佈建的端點。
修補時機應考量可用性需求，但這些系統承載大量關鍵工作負載，因此延後補救的風險很高。如果立即全面推出可能干擾正式環境服務，請採用分階段測試並協調維護時段。
Microsoft 365 和 Office 應用程式
此次發佈包含三項嚴重的 Word 遠端程式碼執行漏洞、六項嚴重的 Excel 遠端程式碼執行漏洞，以及四項嚴重的 Outlook 遠端程式碼執行漏洞。
Office 應用程式依然相當重要，因為惡意檔案與電子郵件內容可能成為進入使用者環境的初始途徑。這些更新通常應優先於已遭利用的漏洞與暴露在外的基礎架構進行部署，但若組織經常與外部交換文件，或有風險較高的使用者群組，則可能需要加快部署速度。
如何排定 2026 年 9 月修補程式的優先順序
沒有一套固定時程適用於每個環境。請以下列分級作為起點，接著再根據曝險情況、受影響資產、業務衝擊、可用緩解措施和測試需求進行調整。
請在 72 小時內修補
優先處理：
CVE-2026-85880 和 CVE-2026-81963，因為 Microsoft 已確認這些漏洞正遭到主動利用
網域整合或可從外部連線的系統上的 Windows DNS Server 漏洞
身分識別基礎架構中的 Kerberos、Netlogon、Key Distribution Center 與 Active Directory Domain Services 更新
暴露於外部或可遠端存取系統上的 Windows Remote Desktop 和 RRAS 漏洞
影響敏感或可從外部存取工作負載的嚴重 SQL Server 與 Exchange Server 漏洞
關鍵基礎架構中的 Windows Deployment Services、Failover Cluster 和 Hyper-V 漏洞
任何日後被標記為更可能遭到利用，或新增至 CISA 已知遭利用漏洞目錄的漏洞
將對網際網路開放的系統、網域控制站、VPN 閘道、遠端存取服務，以及處理特權認證或關鍵工作負載的系統，移到此層級的最前端。
�在 1 到 2 週內修補
優先處理：
Microsoft Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 SharePoint 遠端程式碼執行漏洞
媒體、圖形、編解碼器、WebP、影像及其他用戶端弱點
Windows Hello、Credential Guard 及其他與驗證相關的權限提升漏洞
未暴露於邊緣的虛擬化與儲存系統
開發人員端點上的 Visual Studio、Visual Studio Code、PowerShell 和 .NET 更新
暴露程度和業務角色仍應優先於預設時程。例如，經常接收外部文件的高風險使用者群組，可能需要更早安裝 Office 更新。
定期修補週期
包含：
暴露範圍有限之元件中的較低嚴重性弱點
僅限本機存取、存在弱點的嚴密控管系統
在實體存取受限的裝置上，與周邊設備及裝置驅動程式相關的問題
受有效補償控制保護的非網際網路對外系統
不應僅以嚴重性決定修補順序。已確認的漏洞利用情況、攻擊路徑、系統曝露程度、所需權限、業務關鍵性，以及對其他系統的潛在影響，都是更實用的優先排序依據。
值得注意的第三方更新
Microsoft 正在隨本月發布內容重新發布 25 個非 Microsoft 的 CVE。以 Chromium 為基礎版本發布節奏管理 Microsoft Edge 的組織，應另外確認相關瀏覽器更新。
瀏覽器、開發人員工具、開放原始碼相依項目，以及第三方應用程式更新，也應與作業系統更新一樣，納入同一套弱點管理工作流程。即使 Windows 修補程式已更新，分開處理的流程仍可能造成盲點。
為什麼 9 月 Patch Tuesday 對 IT 團隊很重要
9 月發布的內容不只是一次大規模修補更新。這也顯示出 IT 團隊需要處��理的三項營運挑戰。
1. 數量龐大，讓人工排定優先順序變得不切實際
近 1,000 項 Microsoft CVE 不可能全都以相同的急迫程度處理。IT 團隊需要判斷哪些資產受到影響、哪些弱點正遭到利用，以及哪些系統支援身分、遠端存取、資料庫、協作或關鍵工作負載。
該評估取決於準確的資產和軟體詳細目錄。若缺少這些資訊，團隊可能會把時間花在風險較低的更新上，而暴露中的系統仍然處於脆弱狀態。
2. 核心企業基礎架構占了很大比重
9 月的更新同時涵蓋身分識別服務、DNS、遠端存取、資料庫、訊息傳遞、虛擬化與端點作業系統。這會在伺服器與使用者裝置之間產生重疊的優先事項，而且每一項都有不同的測試與維護需求。
分階段推出可協助團隊先在風險最高的系統上快速採取行動，同時在全組織部署前先測試更大範圍的更新。
3. 修補程式驗證與部署同樣重要
發送更新並不代表每台裝置都已受到保護。系統可能處於離線狀態、安裝可能失敗，或端點可能錯過部署時機。
IT 團隊需要看見哪些裝置仍然存在漏洞、哪些修補已成功、哪些失敗，以及哪些系統需要再次嘗試部署或進一步補救。
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