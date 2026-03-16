大學的 IT 團隊管理大量由大學擁有或註冊的裝置。即使管理工具到位，漏洞工作仍然會在以下方面崩潰：不完整的軟體可見性、不一致的第三方補丁，以及裝置為遠端或維護窗口緊湊時，驗證薄弱。
本指南為管理校園端點設備提供了一個運營上的漏洞管理工作流程，然後展示了如何利用 Splashtop AEM 協助手段統一不同部門之間的補丁部署、驗證和報告。
什麼使大學擁有的端點的漏洞管理變得困難？
在各大學校間進行漏洞管理可能面臨多種挑戰，而龐大的設備數量僅是其中之一。大學通常擁有分散的 IT 團隊，這些團隊必須管理共享工作站、教室和實驗室中的裝置，同時各個部門維護他們自己的軟體堆疊。這包括：
教師與職員的筆記型電腦。
部門管理的端點具備共享標準。
電腦實驗室和共享工作站。
不定期在校園連接的遠端或混合端點。
除此之外，IT 團隊通常只有有限的維護時間，且在這段時間後，端點將再次被需要。他們必須不斷識別、優先處理、修補和驗證端點設備、操作系統和應用程式中的漏洞，且不會干擾到學生或教職員。
大學 IT 場應該追蹤什麼來建立漏洞基線？
雖然在大學中管理漏洞相當困難，但 IT 團隊可以透過一點準備和正確的工具來克服這一挑戰。這需要幾個步驟，但一切從知�道要追蹤什麼開始。
建立支持行動的詳細目錄
首先，你需要建立詳細目錄，不僅包含你的裝置，還要包含其上的所有內容、修補狀態等。此詳細目錄成為弱點評估、修補程式鎖定和驗證的真實來源。若詳細目錄陳舊，修補報告也會如是。
您的詳細目錄應追蹤：
裝置擁有者群組（例如，員工、教師、實驗室或資訊亭）及其所屬部門。
目前作業系統版本和更新頻道。
安裝軟體的詳細目錄，包括版本資料。
最後一次檢查和連接訊號。
本機管理員狀態或權限指標（如果可用）。
裝置在補丁推出期間分配到的補丁環或部署群組。
首先識別最高風險的軟體類別
風險優先排序也是至關重要，因此您的詳細目錄應包含有關高風險軟體的資訊。應優先考慮潛在損害、現有漏洞及日常運作的重要性，最嚴重的風險在漏洞管理中需要最多的關注。
軟體類別包含瀏覽器、文件閱讀器、生產力套件、遠端協作和會議工具、驅動程式以及更多。每所大學都有其獨特的需求和優先事項，因此由各個團隊來決定哪些類別需要優先處理。
大學 IT 如何優先處理端點和應用程式中的漏洞？
當然，威脅的優先排序說來容易做來難。如果你想在不被大量資料淹沒的情況下達到可衡量的風險降低，這也是必不可少的。保持一致性的實際方法是根據漏洞需要快速採取措施的程度進行分組：
立即修補： 已被積極利用的漏洞，或廣泛部署軟體中的嚴重性問題。
本週更新： 高度流行的重大漏洞，或是在高影響力應用類別中如瀏覽器和VPN客戶端的問題。
本次週期補丁： 中等嚴重性的漏洞，具有廣泛存在但部署風險低。
排程： 低嚴重性、低普遍性漏洞，或需要計畫性維護的依賴問題。
有時會有多個漏洞被列為優先處理。在這些情況下，當一切都感覺很緊急時，可以考慮這些因素來打破僵局：
曝險: 考慮風險資產及其可能使攻擊者暴露的程度，例如提升權限路徑。風險越高，優先級應該越高。
資產重要性： 並非所有資產都具有相同的重要性。考慮可能面臨風險的資產，例如管理系統團隊、研究實驗室和註冊相關的端點，並確定您想要優先保護的部分。
流行度： 有多少端點受到影響？將重點放在會影響最多系統的漏洞。
補丁可靠性風險： 部分補丁存在問題，包括已知的安裝失敗或應用程式相容性問題。在這些情況下，可以將它們放在高優先級的較低端，這樣您就能先專注於更可靠的安全更新。
在大學範圍內，當團隊無法看到軟體版本、無法自動化第三方修補，或無法按部門和環環核實補救措施時，此工作流程常會失效。
哪種補丁部署工作流程最適合大學 IT 團隊？
一旦確定了優先事項，您要如何可靠地在各大學中部署補丁更新？IT 團隊可以採取一些步驟，以確保安全、可靠的修補程式發佈，保持端點無中斷地及時更新並在定義的時間範圍內完成。
使用環形部署模型以減少干擾
在部署補丁時，嘗試同時更新每個裝置可能會造成干擾且具有風險。相反地，使用環形部署模式，先從少數裝置開始，��然後在每次成功部署後擴展到更大群組。這樣可以在不打擾實驗室、研究或教學行程的情況下分發更新，並確保每個補丁都成功安裝。
在大學中的 Ring 部署通常是這樣的：
試驗環節：從一組 IT 擁有的測試設備和小規模的教師或員工群組開始，以確保初始部署能正常運行。
部門響鈴：接下來，將部署擴展到一個或兩個代表性部門和部分實驗室。
校園廣域響鈴：在部門響鈴之後，您可以在所有受管理的端點上啟動一般推出，但某些裝置除外。
例外環：某些裝置可能需要特殊處理，例如具有舊應用程式或研究限制的裝置。這些應該要留到最後才處理，而且只有在能更新的情況下才能進行。如果不是，則可能需要其他的網路安全和風險緩解步驟。
將作業系統和第三方程式更新標準化為一個方案
作業系統修補是必要的，但很少能完全封閉大學端點的安全漏洞。如果第三方應用程式沒有同樣嚴謹地進行修補，即使作業系統是最新的，高風險的軟體類別仍然可能處於易受攻擊的狀態。
確保找到具備以下功能的修補方案：
自動化部署和排程控制，確保您的推廣與政策保持一致。
能夠按應用程式和版本而不是通用的“全部更新”來針對性地更新。
靜默安裝（盡可能），以減少干擾。
清晰的失敗報告和重試行為，以確保修補程式正確安裝。
延遲或推遲修補程式的能力，並附有文件記錄的原因及重新檢視日期。
實驗室和共享工作站的處理方式有別
實驗室和工作站不一樣，所以也不應��該被同樣對待。大學實驗室通常擁有高效能工具，需要謹慎管理，而工作站則經常使用共用帳戶，可以用於非學術工作。
考慮這些策略來修補實驗室端點：
對齊補丁時間與課程表以減少干擾。
維護“理想形象”（完全修補和配置的端點看起來的樣子）並定期更新它們。
透過實驗室集群使用較小的環狀設置（而不是單一大校園同時進行），以確保一些實驗室始終可用。
在重新開放實驗室存取之前，驗證修補後的狀態。
您如何驗證補丁並完成漏洞修復流程？
人們常常假設修補程式部署得很順利，卻沒有去驗證它們。然而，補丁驗證對於審計和 IT 合規性至關重要。請記住，修補驗證既是技術問題也是操作問題，因為 IT 團隊必須確保修補程式成功安裝並妥善解決漏洞。
驗證補丁時，請務必檢查：
修補程式安裝成功和失敗率，依部署環排序。
重新掃描最高優先級的漏洞以確認它們已完全修復。
在過去幾天內未登入的裝置（根據您的環境使用習慣和政策）。
即使修補後仍偏離合規的端點。
例外清單中的裝置，包括擁有者和到期日。
大學 IT 應該使用什麼報告來證明進展並促進問責制？
雖然維護網路安全至關重要，大學的IT團隊還需要證明這一點以維持IT合規性，並滿足其監管義務。幸運的是，擁有正確的報告工具和策略，您能輕鬆展示如何維持更新補丁的合規性並確保端點安全。
大學 IT 團隊應該採取一些關鍵步驟來證明修補進展：
建立每週營運儀錶板
每週儀錶板幫助您追踪補丁部署和狀態趨勢的週變化。這應包含部署環和部門的補丁合規性，以及需要補丁的最關鍵軟體。確保追蹤逾期的漏洞，包括裝置數量和擁有者、重複性問題以及可見度缺口，以便您能專注於需要注意的領域。
建立每月領導摘要
不要忘記在每個步驟中保持領導層的知情；月度總結對展示合規性以及讓每個人保持更新非常重要。這些摘要應包括趨勢線，顯示關鍵風險隨時間的變化（最好是趨勢向下），受管端點覆蓋的百分比，以及高優先級修補的平均修復時間。
如果有任何例外情況，應該記錄下來，並附上可接受風險的摘要。保持這些摘要簡短且事實為主；目標是讓每個人都掌握最新資訊。
Splashtop AEM 能如何幫助大學 IT 管理漏洞並修補受管理的裝置？
當您需要安全、可靠且強大的端點安全和補丁管理時，Splashtop AEM（自動端點管理）就在這裡。Splashtop AEM 讓 IT 團隊能從單一、使用者友好的儀錶板管理不同系統及遠端端點，其中包括具備可自訂原則的自動化修補程式管理，適用於各部門。
使用 Splashtop AEM 來執行端到端工作流程
Splashtop AEM 被設計用來讓 IT 團隊能輕鬆且高效地支援多個應用程式和作業系統上的端點。它提供對每個裝置的可見性，以及自動修補、威脅優先級排序、修補驗證和報告功能。這包括：
從單一螢幕查看受管理端點上的軟體和硬體。
漏洞見解已映射到 CVE，因此 IT 團隊可以快速查看暴露情況並專注於補救工作。
為支援的作業系統和第三方應用程式提供自動化修補，具有原則控制、排程和��驗證功能，以減少人工工作和修補積壓。
以環形為基礎的補丁部署來減少干擾，並確保補丁在部署時能夠正常運作。
修補程式驗證和自動化報告，以便在需要時編制審核準備就緒的證據。
三個常見的大學起點
您的大學目前使用什麼來進行修補管理？通常，大學依賴手動修補，使用像 Microsoft Intune 這樣的工具，或者為每個部門使用不同的工具。
手動修補：手動修補管理是一個緩慢的過程，且容易出現人為錯誤。Splashtop AEM 可以透過自動化的修補偵測、測試和部署改善修補，從而減少積壓，並通過強大的報告顯示安全合規性。
Intune：Microsoft Intune 是一個強大的工具，用於保持 Microsoft 裝置更新和安全，但它缺乏對第三方的修補覆蓋。Splashtop AEM 可以加強 Intune 中的修補覆蓋，並透過部署控制、驗證和報告來改善管理端點的運行修正。
多部門工具：如果您的大學為每個部門使用不同的工具，Splashtop AEM 可以標準化可見性和報告，而不需要立即更換現有工具。Splashtop AEM 提供跨端點的可見性，使 IT 團隊能確保每個部門都始終符合更新和修補政策的要求。
使用 Splashtop AEM 在校園終端維護漏洞和修補控制
大學的 IT 團隊必須維持軟體可見性，優先處理 CVE 的風險，可靠地部署修補程式，並證明跨分佈端點的修復情況。Splashtop AEM 支援該工作流程，透過集中的端點和軟體可視性、自動化的修補程式部署，以及提供支援審核準備的驗證和報告。
使用 Splashtop AEM，團隊可以將裝置分組到部署圈中，使用基��於原則的排程推出作業系統和第三方補丁，追蹤失敗情況，並通過驗證和報告確認完成。可以記錄例外狀況的擁有者和重新檢視日期，以便風險保持在可見的狀態，而不會被忽視。
準備好在您的校園中將此工作流程投入運作嗎？開始免費試用 Splashtop AEM，並在某一部門或實驗室群組中進行試驗：建立您的軟體目錄基線，鎖定高風險的應用程式類別，按環進行部署，然後驗證並報告結果，最後在整個校園擴展。