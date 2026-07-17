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Devices that could be affected by the July 2026 Patch Tuesday release.

2026 年 7 月 Patch Tuesday：622 個 CVE、3 個零時差漏洞

Trevor Jackins
閱讀時間：8 分鐘
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Microsoft 於 2026 年 7 月的 Patch Tuesday 發布涵蓋 154 項安全性更新，修補了 622 個 Microsoft CVE，成為該公司迄今規模最大的 Patch Tuesday 發布。

此次發佈包含三個零時差漏洞，其中兩個已偵測到遭利用，另一個則在修補程式可用前就已公開為人所知。其中也包含多個重大遠端程式碼執行漏洞，影響 Windows DNS Server、DHCP Server、Remote Desktop Services、SharePoint Server、SQL Server 和 Microsoft Office。

IT 團隊應優先處理已遭主動利用的漏洞，其次是面向網際網路的系統、身分基礎架構、協作平台，以及對業務至關重要的伺服器。在需要管理數百項更新的情況下，驗證是否已成功部署，將與核准修補程式本身同樣重要。

Microsoft 修補程式分類

Microsoft 於 2026 年 7 月發布的安全性更新涵蓋 154 項安全更新中的 622 個 Microsoft CVE。這些更新涵蓋 Windows、Microsoft Office、Microsoft Edge、SharePoint Server、SQL Server、Azure、Exchange Server、Microsoft Defender、Visual Studio，以及其他 Microsoft 產品。

此次版本還包含 428 個重新發佈、影響 Microsoft Edge 的 Chromium CVE。

2026 年 7 月版本發布

總計

已修補的 Microsoft CVE

622

安全性更新

154

零時差漏洞

3

偵測到已遭利用的零時差漏洞

2

已公開的零時差漏洞

1

重新發佈的 Chromium CVE

428

依產品系列分類的 CVE

產品系列

CVE

Windows

416

Microsoft Office

82

Microsoft Edge

46

開發人員工具

27

SharePoint Server

17

Azure

11

SQL Server

8

Microsoft Defender

5

Exchange Server

5

其他 Microsoft 產品

5

總計

622

Windows 佔了本月修補漏洞的大多數，但這次發布的範圍遠不只端點作業系統。IT 團隊也需要留意影響身分識別、協作、資料庫、網路、瀏覽器及開發環境的更新。

應優先處理的零時差漏洞

Microsoft 在 7 月修補了三個零時差漏洞。其中兩個正遭到積極利用，另一個則在安全性更新推出前就已公開為人所知。

CVE

受影響產品

後續效應

狀態

優先級

CVE-2026-56155

Active Directory Federation Services

權限提升

已偵測到漏洞利用

立即

CVE-2026-56164

Microsoft SharePoint Server

權限提升

已偵測到漏洞利用

立即

CVE-2026-50661

Windows BitLocker

安全性功能繞過

已公開

CVE-2026-56155：Active Directory Federation Services 權限提升

Microsoft 已偵測到這項影響 Active Directory Federation Services 的漏洞正遭到主動利用。攻擊一旦成功，可能讓已通過驗證的攻擊者在受影響的環境中取得更高權限。

使用 AD FS 的組織應將此視為需要立即處理的身分安全優先事項。請儘快修補受影響的系統，並檢視驗證活動、管理權限變更，以及其他可疑存取跡象。

CVE-2026-56164：Microsoft SharePoint Server 權限提升

這項正遭到積極利用的漏洞會影響 Microsoft SharePoint Server，並可能讓攻擊者取得提升後的權限。

執行內部部署 SharePoint Server 的組織應立即優先套用此更新，尤其是在伺服器可從網際網路存取，或支援敏感業務工作流程的情況下。IT 團隊也應驗證更新是否已在所有受影響的 SharePoint 系統上成功安裝。

CVE-2026-50661：Windows BitLocker 安全性功能繞過

在 Microsoft 發布修補程式之前，這項 BitLocker 漏洞就已公開為人所知。Microsoft 尚未通報有遭到主動利用的情況，但公開揭露可能會提高攻擊者開始鎖定受影響系統的可能性。

IT 團隊應優先處理筆記型電腦、共用裝置、行動端點，以及遭竊或未經授權實體存取風險較高的系統。及時部署更新有助於降低繞過 BitLocker 保護機制的嘗試所帶來的曝險風險。

影響企業系統的重大漏洞

除了這三個零時差漏洞之外，Microsoft 在本月的發佈中還修補了 58 個重大漏洞。許多嚴重程度最高的漏洞可導致 遠端程式碼執行 (RCE)，並影響企業基礎架構、身分識別服務、網路、AI、協作平台、資料庫，以及 Windows 核心元件。

其中一些最重大的重大漏洞包括：

  • CVE-2026-48561 – Microsoft Copilot 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-49164 – Active Directory Domain Services 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-54999－Windows TCP/IP 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-54992 – Windows Message Queuing (MSMQ) 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-48564 – DHCP Server Service 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-54117CVE-2026-54118 – Microsoft SQL Server 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-50522CVE-2026-58644 – Microsoft SharePoint 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-55011CVE-2026-55012 – Microsoft Defender 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-58608 – Windows Print Spooler 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-49796 – Windows GDI+ 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-50694 – Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) 遠端程式碼執行

  • CVE-2026-54982CVE-2026-54995 – Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) 遠端程式碼執行

本月，身分識別、網路、AI、協作、資料庫及 Windows 核心服務都受到嚴重影響，其中重大漏洞波及 Active Directory Domain ServicesMicrosoft CopilotSharePointSQL ServerMicrosoft DefenderWindows TCP/IPDHCP ServerWindows Message Queuing (MSMQ)Windows Print SpoolerWindows GDI+Windows Hyper-VWindows SSTPWindows RMCAST

如何排定 2026 年 7 月修補程式的優先順序

本月發佈版本包含 622 個 Microsoft CVE，IT 團隊應根據是否已遭利用、系統曝露程度、嚴重性及業務影響來決定更新優先順序，而不是將每個修補程式都視為同等緊急。

請在 24 到 72 小時內完成修補

請優先處理具有最高即時風險的漏洞與系統：

  • 影響 Active Directory Federation Services 的 CVE-2026-56155

  • 影響 Microsoft SharePoint Server 的 CVE-2026-56164

  • 面向網際網路的 SharePoint 環境

  • 身分基礎架構

  • 暴露的 Remote Desktop Services

  • 支援關鍵營運的 DNS 與 DHCP 伺服器

這兩個正遭到主動利用的零時差漏洞應優先排入部署佇列。使用 AD FS 或內部部署 SharePoint Server 的組織應盡快在營運允許的情況下修補受影響的系統，並確認安裝已成功完成。

72 小時內完成修補

接下來，請聚焦於影響高價值企業基礎架構的重大遠端程式碼執行漏洞，包括：

  • Windows DNS 伺服器

  • Windows DHCP Server

  • SharePoint Server

  • SQL Server

  • Windows Remote Desktop Services

CVSS 評分為 9.8 或 10.0 的系統應優先加速處理，尤其是在這些系統面向網際網路、可被廣泛存取，或對驗證、網路、協作或業務應用程式至關重要時。

在 1 到 2 週內完成修補

此層級應包含：

  • 影響 Windows BitLocker 的 CVE-2026-50661

  • 關鍵 Microsoft Office 漏洞

  • 系統中未直接對外曝露的其餘重大更新

  • 影響標準受管理端點的高嚴重性漏洞

由於已公開披露，這項 BitLocker 漏洞比一般尚未遭利用的漏洞更為緊急，尤其是對筆記型電腦、行動裝置和共用系統而言。

例行修補週期

嚴重性較低，且未公開揭露、未確認遭到利用，或沒有顯著外部曝險的弱點，可依一般測試與部署流程處理。

即使是優先層級較低的更新，也不應忽視。IT 團隊應持續追蹤安裝失敗、離線裝置，以及落在標準維護時段之外的端點。

最有效的優先排序方式，是結合 Microsoft 的可利用性資訊、CVSS 嚴重性、暴露程度、系統角色與業務影響。面向網際網路的服務、身分系統、網域控制站、協作平台，以及遠端存取基礎架構，應持續列為最優先處理項目。

值得注意的第三方更新

Microsoft 也重新發布了 428 項影響 Microsoft Edge 的 Chromium CVE。這些並非 Microsoft 弱點，應與 7 月發布中修補的 622 項 Microsoft CVE 分開追蹤。

由於 Edge 已廣泛部署於 Windows 環境中，瀏覽器更新應與作業系統及 Office 修補程式一併納入相同的合規審查。IT 團隊應確認受管理裝置正在執行最新的 Edge 版本，並找出可能因處於離線狀態或不在一般管理流程範圍內，而錯過自動更新的端點。

瀏覽器漏洞仍可能帶來顯著風險，尤其是在使用者造訪不受信任的網站、開啟網頁式應用程式，或處理外部託管內容時。讓 Edge 維持最新版本，有助於在整體 Microsoft 修補程式部署作業中一併降低風險暴露。

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像這樣規模龐大的 Patch Tuesday 發布版本，光靠手動工作流程很難管理。Splashtop AEM 可協助 IT 團隊從集中式控制台識別缺少的更新、更快速部署修補程式，並在受管理的端點上驗證修復結果。

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  • 使用環狀部署，先以較小的裝置群組測試更新，再逐步擴大部署範圍。

  • 監控受管理端點上的修補狀態、失敗情況與合規性。

  • 當更新失敗或需要額外處理時，執行指令碼與修復動作。

  • 使用硬體與軟體詳細目錄資料，更快速找出受影響的裝置。

對於仍仰賴手動修補的團隊，Splashtop AEM 可減少重複性工作，並讓部署更一致。使用 Microsoft Intune 的組織可以加入更快速的修補、更清楚的可視性，以及更直接的修復工作流程，進一步增強 Intune。已在使用 RMM 的團隊可強化修補程式自動化，並在問題發生時結合端點管理與遠端疑難排解。

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