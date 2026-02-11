2026年2月的補丁星期二提供了59個Microsoft漏洞的安全更新，並且因為一個明顯的原因而引人注目：多個漏洞已經在實際環境中被積極利用。除了這些零日漏洞之外，本月的發布還包括 Windows 核心組件、Office 應用程式、開發者工具和關鍵 Azure 雲服務中的高嚴重性漏洞。
確認受到利用，數個被評為較可能被利用的漏洞，以及兩個 CVSS 分數為 9.8 的重大雲端 CVE，使這次的補丁星期二風險高於平均。組織應迅速行動，識別暴露的系統，根據現實世界的風險優先進行補丁修復，並在這些漏洞被廣泛利用之前減少端點和雲端攻擊面的範圍。
Microsoft 補丁解析
Microsoft 2026年2月的Patch Tuesday更新涵蓋了廣泛的產品和服務，反映了端點和雲端風險。這些更新解決了 Windows 核心元件和驅動程式中的漏洞，包括 Windows 核心、Win32K、桌面視窗管理員、網路服務以及驗證機制如 NTLM。這些元件中的許多都深深嵌入於日常系統運行中，若未修補，將增加潛在的影響範圍。
本月的重點還包括了使用者應用程式。Microsoft Office 元件，包括 Word、Excel 和 Outlook，獲得了多項修補，同時還更新了舊版 Internet Explorer 元件和 Windows Notepad。這些漏洞通常依賴使用者互動，例如開啟檔案或連結，這使它們在擁有大量或分散式工作團隊的環境中特別相關。
除了終端之外，Microsoft 還解決了開發者工具和雲端服務中的漏洞。更新影響.NET、Visual Studio��、GitHub Copilot，以及多個 Azure 服務，包括 Azure SDK 和 Azure Front Door。此版本出現的關鍵雲端漏洞，突顯了拓展補丁和漏洞管理的重要性，這不僅包括傳統的桌面和伺服器，還需涵蓋可能暴露在互聯網上的雲端服務。
總體而言，二月份的補丁星期二反映了一系列被利用的漏洞、高嚴重性端點缺陷以及關鍵的雲端問題，要求組織對本地和雲端環境的風險採取整體觀點。
零日漏洞和被積極利用的漏洞
Microsoft 已確認 2026 年 2 月版本中的多個漏洞正在被積極利用，這大大提高了補丁更新的緊迫性。在修復措施可用之前，這些零日漏洞就已被武器化，這意味著即使在維護良好的環境中，受影響的系統也可能已經暴露。
這些被積極利用的漏洞影響了一系列 Windows 元件、Office 應用程式和遠端存取技術。一些技術允許特權升級或安全功能繞過，使攻擊者在獲得初步立足點後取得更高的訪問權限，而其他技術則可能通過使用者互動或遠端連接情境觸發。這種組合在企業環境中特別危險，因為攻擊者常常將多個漏洞串聯在一起。
以下 CVE 已確認被積極利用：
CVE-2026-21510，Windows Shell
CVE-2026-21513, Internet Explorer 和 MSHTML
CVE-2026-21514，Microsoft Office Word
CVE-2026-21519，Desktop Window Manager
CVE-2026-21525, Windows 遠端存取連接管理員
CVE-2026-21533, Windows Remote Desktop
組織應將這些漏洞視為首要任務，無論其個別的 CVSS 分數如何。活躍的利用表示在現實世界中的攻擊活動，而延遲修復則增加了遭受入侵的可能性，特別是在面向網際網路的系統或由遠端員工使用的端點上。
重大漏洞
除了已被積極利用的缺陷外，2026年2月還包含兩個CVSS評分為9.8的嚴重漏洞，這些漏洞影響Microsoft Azure雲端服務。雖然這些問題目前尚未確認被利用，但它們的嚴重性和潛在風險使其成為運行受影響工作負載的組織的高優先事項。
這兩個漏洞會影響廣泛使用的 Azure 服務，這些服務通常位於應用程式前或嵌入到開發和部署管道中。成功的漏洞利用可能允許攻擊者危害雲端資源、中斷服務或在不需要初始切入點的情況下獲取敏感數據。
本月份解決的重大漏洞包括：
CVE-2026-21531, Azure SDK
CVE-2026-24300, Azure Front Door
由於雲端服務經常面向網路並在多個應用程式中共用，延遲修復可能會產生連鎖效應。團隊應密切與cloud和DevOps利害關係人協調，以快速評估暴露風險、應用可用的修補程式，並驗證緩解措施的到位。
可能被利用的漏洞
除了已確認的零日漏洞和關鍵的雲端問題外，Microsoft 還標記了幾個在 2026 年 2 月的釋出中更有可能被利用的漏洞。雖然這些 CVEs 尚未被確認為積極利用，但根據漏洞特性和觀察到的威脅活動，Microsoft 的評估表明短期內被利用的可能性更高。
這個群組包含影響核心 Windows 元件和常用應用程式的漏洞，一旦細節公開後，可靠的利用技術常常很快就會被開發出來。在許多情況下，這些缺陷可以用於權限提升或在攻擊者取得初步立足點後支援橫向移動。
此類別中值得注意的漏洞包括：
CVE-2026-21231，Windows Kernel
CVE-2026-21238, Windows 辅助功能驱动程序用于 WinSock
CVE-2026-21241, Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-21253, Mailslot File System
CVE-2026-21511, Microsoft Office Outlook
組織應在處理遭到主動利用和關鍵問題後不久，計畫修復這些漏洞。將可能被利用的 CVE 視為中期優先事項，有助於縮短攻擊者在本月的修補程式信息更廣泛可用時，適應和擴展新漏洞利用的機會窗口。
修補優先指導
2026年2月的週二補丁需要超越單純嚴重性評分的風險導向方法。由於已經在野外被利用的多個漏洞以及被評為更可能被利用的其他缺陷，組織應根據實際威脅活動、暴露情況和潛在的業務影響來優先修補。
立即修補（在72小時內）
所有漏洞均已確認在實際環境中被積極利用
特別是針對面向互聯網的服務，Azure 中存在 CVSS 評分為 9.8 的重大漏洞
在一到兩週內修補
被標記為更可能被利用的漏洞
影響 Windows 核心組件、Office 應用程式、Hyper-V 和開發工具的高嚴重性漏洞
路由補丁周期
其餘漏洞被標記為不太可能或不可能被利用
可以與標準維護時段和測試流程對齊的低風險問題
團隊還應驗證在所有受影響系統上的部署是否成功，並在此版本發布後繼續監控 Microsoft 指導建議以應對漏洞利用活動的演變。
Splashtop AEM 如何幫助您
2026年2月的補丁星期二提醒我們，當漏洞已經被利用時，修補速度最為重要。Splashtop AEM 透過將 CVE 級別的可見性與實時修補和自動化結合起來，幫助 IT 團隊減少暴露的窗口。
快速瞭解實際的風險
查看哪些端點暴露於特定的CVE，包括被積極利用的高嚴重性問題。
使用清晰的信號（如利用狀態、嚴重性和資產重要�性）來優先處理修正工作。
在中央追踪補丁進度，以確認已修補和仍然暴露的部分。
更快速地下載修補程式，減少人工工作
自動化 Windows 和 macOS 上的作業系統及第三方應用程式修補。
標準化部署政策以減少團隊和地點之間的不一致性。
減少在追蹤狀態、報告和後續補救上的時間花費。
加強補丁管理與現有工具並行
如果您使用 Microsoft Intune，請補充更快速的修補執行和更廣泛的第三方覆蓋。
如果您使用 RMM，可以採用更輕量化的方法來簡化補丁程序，使操作更簡便。
如果你手動修補，請將試算表工作流程替換為自動化、可視性和控制。
Splashtop AEM 幫助團隊在壓力大的 Patch Tuesday 週期中快速而自信地行動，特別是在有零日漏洞和可能被利用的漏洞發布時。
使用 Splashtop AEM 快速部署補丁
2026 年 2 月的補丁星期二是一種延誤會變得昂貴的發布。多種漏洞已在實際運用中被攻擊者利用，其他高嚴重性和關鍵問題一旦細節傳播開來，將為攻擊者提供許多選擇。
最聰明的方法是直截了當的：先修補被利用的 CVE，接著立即處理關鍵的 Azure 項目，然後在漏洞可能被利用之前，將其關閉以防成為下一波事件。
如果您想要更快速、更受控的方法，從“更新已可用”到“系統實際受到保護”，請開始免費試用 Splashtop AEM。您可以快速查看哪些端點暴露於特定的 CVE，並自動化部署修補程序到您的環境中，同時在一個地方追蹤改善進度。