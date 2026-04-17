修補並不像按下「更新」按鈕並等待安裝那麼簡單的事情。許多商業環境需要進行修補前的準備、處理失敗修補的補救措施、處理自訂應用程式、設備間的一致性等等，這些都可能使修補部署成為一項挑戰。
這就是使用腳本的地方。腳本是一種強大的工具，用於規模化自動化和控制補丁流程，讓支援更大型、更複雜的環境變得更加容易。
考慮到這一點，我們來探討補丁管理的腳本編寫、哪些腳本功能重要，以及如何找到符合您特定需求的補丁管理解決方案。
為什麼基本修補工具不夠用
雖然基礎的修補工具可能在簡單的環境中運作，但當修補工作流程涉及例外、修復步驟、第三方應用程式和分散式端點時，它們往往不足。對於擁有較大數量機隊或運營更複雜的企業和MSP來說，通常需要更強大的修補管理方法。
基本修補工具可能不足的原因有很多，包括：
他們可能可處理標準更新，但在例外和特定環境的工作流程上有困難。
他們常常缺少完成安裝所需的靈活的前置和後置補丁動作。
他們可能提供排程，但在修補程式未能安裝時，可能不提供更深入的自動化或修正功能。
他們可能會處理作業系統，但對於第三方應用程式、自訂應用程式或不支援的軟體則不予更新，因而留下未被解決的漏洞。
他們可能無法提供足夠的補丁失敗可見度，也可能無法提供後續措施。
當 IT 團隊需要繞過產品限制來撰寫腳本時，這可能會造成額外的手動工作。
指令稿在修補管理軟體中的作用
好的腳本設計應自動化和精簡多項任務，包括：
1. 補丁前和補丁後自動化
補丁自動化是補丁管理腳本中最重要的方面之一，包括補丁前和補丁後的自動化工作。這包括在部署修補程式前關閉應用程式和服務，安裝前進行檢查以協助確保部署順利，安裝修補程式後重新啟動裝置，並驗證結果。
這些任務對於確保和驗證有效的修補程式部署都是必須的。沒有它們，補丁的安裝更可能會失敗，而且更難以確定何時未正確安裝或處理失敗。
2. 當修補程式失敗時的補救措施
當補丁未正確安裝時，應儘快修復。良好的腳本包含在安裝失敗時觸發的補救措施，包括還原變更、隔離問題和收集診斷。
如果妥善執行，這些腳本將有助於解決安裝失敗的問題，並確保更多更新正確部署，而無需人工干預。這使得它不僅便利，還成為提升營運韌性的強大功能。
3. 為不支援的或內部應用程式設計的自訂工作流程
有時候，團隊需要修補專有應用程式或其他內部應用程式，而這些通常不是一般的修補自動化工具所能涵蓋的。在這些情況下，腳本有助於填補空缺，當現成的支援不足時，提供一種自動化修補和更新的方法。
在多樣化的環境中，或對於依賴專用軟體的公司來說，這點尤其重要。即使一個應用程式並不廣泛使用，也不代表它沒有可供攻擊者利用的漏洞，並且無論該應用程式多麼小眾，有效地推出更新都是很重要的。
4. 跨端點的一對多執行
當您需要管理多個端點時，能夠同時向多個端點發送命令和腳本是非常有價值的。使用一對多腳本和任務，你可以在多個裝置上同時執行腳本、重啟、部署等，而無需手動管理每一個裝置。這提供快速、一致的修補部署跨裝置，使其更容易在更大規模下修補端點。
腳本如何改進補丁管理工作流程
腳本協助自動化與修補程式相關的任務，減少手動後續工作，並處理基本修補工作流程經常遺漏的邊界案例，包括：
1. 處理應用程式特定的更新需求
有時候，專有或第三方應用程式有特定需求要修補，如果不處理這些先決條件就嘗試自動化修補管理，可能會造成問題。在這些情況下，編寫腳本可以幫助檢查先決條件，暫停任何正在使用的應用程式實例，並確保修補程式正確部署。之後，腳本可以包含在部署後重新開啟和驗證應用程式的命令，以將中斷降至最低。
2. 支援自訂與內部軟體
公司通常會有一些自訂或專有軟體，這些軟體並非一般的修補工具所設計處理的。這可能包括內部工具、業務應用程式，以及任何未包含在修補管理解決方案預設目錄中的項目。在這些情況下，能夠撰寫腳本來修補和支援自訂軟體是至關重要的。
3. 更快速地回應失敗或部分部署
如果修補程式未能正確安裝，您會想要立即知曉並迅速回應。只要使用正確的腳本，您就可以確保您的修補管理軟體啟動修復步驟，收集故障信息，並自動重新嘗試。這不僅確保在所有端點間的適當修補部署，還能在不需每次手動干預的情況下完成。
4. 管理分布式環境的修補作業
分散式環境可能會帶來支援上的挑戰，尤其是在遠端和混合工作增長以及公司擁有多樣設備組合的情況下。如果沒有適當的自動化，技術人員將無法支援每一個端點，這樣會冒著讓裝置未修補和易受攻擊的風險。然而，使用自動化腳本，可以更輕鬆地確保每個裝置自動打上補丁並妥善安裝更新。
Splashtop AEM 如何支援需要更多控制的補丁工作流程
當團隊需要更好的控制修補工作流程時，Splashtop AEM（自主端點管理）幫助自動化修補部署，套用基於原則的控制，並改善端點間的可視性。透過即時修補、腳本支援、庫存可見性以及專注於修正的工作流，Splashtop AEM 幫助 IT 團隊在修補作業時減少手動工作，並提高操作控制。
Splashtop AEM 包含：
1. 即時修補和基於原則的自動化
Splashtop AEM 支援作業系統和第三方應用程式的即時修補，協助 IT 團隊減少修補發佈和部署之間的延誤。修補和補救政策可以配置為根據排程、事件或端點屬性觸發，這讓團隊可以更好地控制如何在其環境中推出更新。
2. 腳本及一對多動作以提升操作效能
Splashtop AEM 支援跨端點的一對多動作，包括腳本、軟體部署和重新啟動。在修補工作流程中，這能幫助 IT 團隊更快地對例外狀況做出回應，減少手動後續工作，並在分散式環境中更一致地處理與修補相關的任務。
3. 查看補丁狀態、失敗與詳細目錄的能見度
Splashtop AEM 提供對修補狀態、失敗原因以及硬體和軟體詳細目��錄的可見性。這有助於IT團隊識別哪些端點仍需要更新，更高效地解決部署失敗問題，並維持審計和內部審查所需的報告環境。
4. 自訂修補內部或不支援的應用程式
除了作業系統和第三方應用程式修補外，Splashtop AEM 還支援專有或不支援應用程式的自訂修補。對於內部軟體、小眾工具和業務應用程式，這為 IT 團隊提供了一種方式，可以將其打包、部署並追蹤更新，並與其更廣泛的修補工作流程一起進行。
5. 適合用來取代人工工作或填補不足的團隊
手動修補端點可能耗時、資源密集且難以擴展。Splashtop AEM 透過自動化修補、原則導向控制和集中可視性，協助減少人工作業量，讓 IT 團隊能將更少的時間花在重複性的更新作業上，而將更多的時間投注於更高價值的工作。
此外，Splashtop AEM 可以補充現有的補丁管理工具。例如，使用 Microsoft Intune 的團隊可以搭配使用 Splashtop AEM，以即時補丁、精細的腳本撰寫、詳細目錄報告和補丁可見性等功能來填補空隙。同樣地，使用更重型工具的團隊可以使用 Splashtop AEM 來簡化核心修補、流程自動化和端點可見性，而無需一次性重建整個架構。
透過 Splashtop AEM 為補丁管理流程帶來更多控制
具有腳本功能的補丁管理可以大大提升補丁速度、效率和有效性。然而，要讓其發揮最大效益，需具備靈活性、自動化能力，並可在現實環境中進行管理。
適合需要具備更高靈活性和控制的補丁工作流程的團隊，Splashtop AEM 將補丁、 自動化、腳本支援和端點可見性整合在一個平台中。這有助於IT團隊更高�效地管理更新、更快速地回應問題，並減少複雜修補環境中經常發生的手動操作。
若要了解 Splashtop AEM 如何支持修補、自動化和以腳本驅動的工作流程於您的終端設備，立即開始免費試用。